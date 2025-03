Node.js — programuj w JavaScript z łatwością

Node.js to środowisko uruchomieniowe oparte na otwartym kodzie źródłowym do tworzenia aplikacji w języku JavaScript. Dzięki obsłudze zdarzeń i nieblokującemu I/O oferuje wysoką wydajność oraz umożliwia tworzenie interfejsów API w czasie rzeczywistym.Node.js to znakomita opcja zarówno dla nowicjuszy, jak i doświadczonych programistów. Jego silnik V8 oraz rozbudowana biblioteka NPM sprawiają, że jest idealnym narzędziem do obsługi zadań o wysokiej współbieżności i intensywnym przetwarzaniu danych.