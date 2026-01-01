Node.js VPS होस्टिंगपर 71% तक की छूट
Node.js के साथ अपने ऐप्स की शक्ति को उजागर करें
Node.js: सर्वर-साइड जावास्क्रिप्ट डेवलपमेंट को सशक्त बनाना
OpenLiteSpeed के साथ सहज Node.js VPS होस्टिंग सेटअप
1000 Mb/s नेटवर्क स्पीड
रीयल-टाइम एप्लिकेशन चलाने और उच्च-ट्रैफ़िक वेबसाइटों को सेवा देने के लिए सहज डेटा ट्रांसफर और तेज़ प्रतिक्रिया समय का अनुभव करें।
1-क्लिक टेम्पलेट इंस्टॉलर
1-क्लिक टेम्पलेट इंस्टॉलर के साथ तुरंत पूरी तरह से ऑप्टीमाइज़्ड Node.js प्रोजेक्ट एनवायरनमेंट बनाएं।
आसान स्केलिंग
हमारे वीपीएस होस्टिंग के साथ, बिना किसी डाउनटाइम के सीपीयू, रैम और स्टोरेज को अपग्रेड करके आसानी से अपनी योजना को स्केल करें।
आपकी सफलता के लिए भरोसेमंद होस्टिंग प्रदाता
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।