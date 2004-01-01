残念ながら、自動アップデートはNode.jsアプリケーションに不具合をもたらす可能性があります。ただし、LiteSpeedリポジトリからNode.jsのアップデートをすべて手動で実行できます。以下のコマンドを実行してください。

$ sudo apt update && sudo apt upgrade openlitespeed -y

アップデートとOpenLiteSpeed Node.jsに関する詳細は、こちらのページをご覧ください。