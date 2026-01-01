Node.js: a szerveroldali JavaScript fejlesztés felhatalmazása

A Node.js egy hatékony, nyílt forráskódú futtatókörnyezet, amely lehetővé teszi a skálázható alkalmazások futtatását JavaScript segítségével. Eseményvezérelt, nem blokkoló I/O-ja nagy teljesítményt biztosít a valós idejű webalkalmazások és API-k számára.A Node.js ideális minden webfejlesztő számára, a kezdőktől a tapasztalt felhasználókig. A V8 motornak és a kiterjedt NPM könyvtár-támogatásnak köszönhetően lehetővé teszi a fejlesztést – tökéletes a nagy párhuzamosságú és adatintenzív feladatok kezeléséhez.