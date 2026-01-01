Node.js Hosting
Node.js: krachtige servergebaseerde JavaScript-ontwikkeling
Installeer Node.js VPS-hosting moeiteloos met OpenLiteSpeed
1000 Mb/s netwerksnelheid
Ervaar soepele datatransfer en snelle reactietijden voor real-time applicaties en drukbezochte websites.
1-klik template installatie
Creëer direct een volledig geoptimaliseerde Node.js-omgeving met de 1-klik template-installer.
Eenvoudig schalen
Met onze VPS-hosting schaal je je plan moeiteloos op door CPU, RAM en opslag te upgraden – zonder downtime.
Betrouwbare hostingprovider voor jouw succes
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
Alles verloopt super soepel bij Hostinger! De AI-chatbot werkt geweldig, en als die het even niet weet, neemt een medewerker het probleemloos over. En die VPS... echt top, stabiel als een huis! Dank aan het development team en iedereen die hieraan meewerkt. Ga zo door 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Scherp prijzen. Uitstekende portal, met respect voor de tijd van hun gebruikers. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt solide aan.
Hostinger-support heeft me geweldig geholpen toen ik geen toegang meer had tot mijn zelfgehoste n8n-instance. Vooral Kodee en Mohammad waren ontzettend geduldig en zorgvuldig.
Carla heeft me fantastisch geholpen met de N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Heel professioneel en veel kennis van zaken. Bedankt, Carla!
Ik ben enorm tevreden met Hostinger VPS. Altijd snel, altijd stabiel. Gewoon zonder gedoe. Geen crashes, geen downtime.
Ik ben heel blij met mijn ervaring tot nu toe. De services die ik gebruik werken perfect, en de prijs-kwaliteitverhouding van de VPS is echt top in vergelijking met andere duurdere opties.