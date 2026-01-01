Tot 67% korting op

Nodejs hosting

Kies het beste Node.js hostingplan voor jouw web apps

64% KORTING
KVM 1
4,99  € /mnd
Wordt verlengd voor 9,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
61% KORTING
KVM 2
6,99  € /mnd
Wordt verlengd voor 12,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
67% KORTING
KVM 4
9,99  € /mnd
Wordt verlengd voor 24,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
67% KORTING
KVM 8
19,99  € /mnd
Wordt verlengd voor 49,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Eén-klik updates
Firewallbeheer
AI-agent aangedreven door MCP
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters wereldwijd
Gratis .cloud-domein voor 1 jaar
Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Node.js: krachtige servergebaseerde JavaScript-ontwikkeling

Node.js is een krachtige, open-source runtime-omgeving die schaalbare applicaties met JavaScript mogelijk maakt. De gebeurtenisgestuurde, niet-blokkerende I/O zorgt voor hoge prestaties voor realtime web apps en API's.

Node.js is ideaal voor alle webontwikkelaars, van beginner tot expert. Het biedt krachtige ondersteuning met de V8-engine en een uitgebreide NPM-bibliotheek – perfect voor het beheren van taken met veel gelijktijdige processen en grote hoeveelheden data.
JavaScript-engine

Installeer Node.js VPS-hosting moeiteloos met OpenLiteSpeed

Krijg Ubuntu 22.04 64bit, Node.js en OpenLiteSpeed – allemaal vooraf geïnstalleerd voor een eenvoudige setup en hoge prestaties, inclusief SSL en RewriteRules.

1000 Mb/s netwerksnelheid

Ervaar soepele datatransfer en snelle reactietijden voor real-time applicaties en drukbezochte websites.

Downloadsnelheid

1-klik template installatie

Creëer direct een volledig geoptimaliseerde Node.js-omgeving met de 1-klik template-installer.

Node.js template

Eenvoudig schalen

Met onze VPS-hosting schaal je je plan moeiteloos op door CPU, RAM en opslag te upgraden – zonder downtime.

Bronnen-upgrade

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Wereldwijd bereik met servers over de hele wereld

Onze datacenters zijn strategisch gelegen in Azië, Europa, Noord-Amerika en Zuid-Amerika. Kies voor een server die zich dicht bij jouw doelgroep bevindt, voor een snellere levering van content.

Image

Betrouwbare hostingprovider voor jouw succes

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Alles verloopt super soepel bij Hostinger! De AI-chatbot werkt geweldig, en als die het even niet weet, neemt een medewerker het probleemloos over. En die VPS... echt top, stabiel als een huis! Dank aan het development team en iedereen die hieraan meewerkt. Ga zo door 🚀

Noel
Noel

Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Scherp prijzen. Uitstekende portal, met respect voor de tijd van hun gebruikers. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt solide aan.

Omkar
Omkar

Hostinger-support heeft me geweldig geholpen toen ik geen toegang meer had tot mijn zelfgehoste n8n-instance. Vooral Kodee en Mohammad waren ontzettend geduldig en zorgvuldig.

Sylvain
Sylvain

Carla heeft me fantastisch geholpen met de N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Heel professioneel en veel kennis van zaken. Bedankt, Carla!

Herriman
Herriman

Ik ben enorm tevreden met Hostinger VPS. Altijd snel, altijd stabiel. Gewoon zonder gedoe. Geen crashes, geen downtime.

Martin K
Martin K

Ik ben heel blij met mijn ervaring tot nu toe. De services die ik gebruik werken perfect, en de prijs-kwaliteitverhouding van de VPS is echt top in vergelijking met andere duurdere opties.

Beheer je Node.js VPS met AI

AI-beheerde Node.js VPS vereenvoudigt het beheer van servers. Vanaf nu kun je je omgeving beheren door gewoon een gesprek in je eigen taal te voeren. De AI-agent staat altijd voor je klaar en kost niks extra. De agent helpt je met alle VPS-beheertaken. Wil je een fout oplossen, je firewall updaten of gegevens beheren? De AI-agent vereenvoudigt het proces en bespaart je tijd door simpele vragen om te zetten in betrouwbare serverbewerkingen.

AI-assistent

