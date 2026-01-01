Node.js VPS-hosting
Slip kraften i dine apps løs med Node.js
Vælg den bedste Node.js VPS-hostingplan til dine webapps
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Alle pakkerne betales forud. Den månedlige pris afspejler den samlede pris divideret med antallet af måneder i din pakke.
Node.js: Styrker server-side JavaScript-udvikling
Nem Node.js VPS-hostingopsætning med OpenLiteSpeed
1000 Mb/s netværkshastighed
Oplev problemfri dataoverførsel og hurtige svartider til kørsel af realtidsapplikationer og betjening af websteder med høj trafik.
Skabeloninstallation med 1 klik
Opret øjeblikkeligt et fuldt optimeret Node.js-projektmiljø med skabeloninstallationsprogrammet med ét klik.
Nem skalering
Med vores VPS-hosting kan du nemt skalere din plan ved at opgradere CPU, RAM og lagerplads – uden nedetid.
Pålidelig hostingudbyder til din succes
Jeg er utrolig glad for Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i top og holder min hjemmeside kørende. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske kundeservice været hurtige, kyndige og meget hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det hårde arbejde 🚀
Endelig et VPS-hostingfirma, der gør det rigtigt! God pris. Fremragende portal, der respekterer brugernes tid. Problemfri backups. God support. Pålidelig. Føles bundsolidt.
Jeg kontaktede Hostinger kundeservice efter at have mistet adgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke være mere imponeret. Kodee og Mohammad fra supportteamet var utroligt tålmodige og grundige.
Mange tak til Carla for at hjælpe mig med denne N8N-opgradering på min Hostinger VPS. Professionel og kyndig, tak igen Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det virker bare altid. Det er altid hurtigt og stabilt. Tjenesten er aldrig nede.
Virksomheden klarer sig godt, og jeg er meget tilfreds med de specifikke tjenester, jeg bruger gennem dem. Ikke så dyrt som andre steder, og de har virkelig gode VPS-opsætninger og priser.