Up to 71% off

AlmaLinux VPS hosting

Stability, reliability and great performance

বিনামূল্যে স্বয়ংক্রিয় সাপ্তাহিক ব্যাকআপ ম্যালওয়্যার স্ক্যানার কোডি এআই সহকারী
৳  549.00 /মাস
৩০-দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টি
almalinux

Pick your AlmaLinux VPS plan

60% ছাড়
KVM 1
৳  549.00 /মাস
৳1,019.00/মাস-এ নবায়ন হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
1 ভিসিপিইউ কোর
4 জিবি র‍্যাম
50 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
4 টিবি ব্যান্ডউইথ
সবচেয়ে জনপ্রিয়
65% ছাড়
KVM 2
৳  759.00 /মাস
৳1,369.00/মাস-এ নবায়ন হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
2 ভিসিপিইউ কোর
8 জিবি র‍্যাম
100 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
8 টিবি ব্যান্ডউইথ
71% ছাড়
KVM 4
৳  1,029.00 /মাস
৳2,739.00/মাস-এ নবায়ন হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
4 ভিসিপিইউ কোর
16 জিবি র‍্যাম
200 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
16 টিবি ব্যান্ডউইথ
70% ছাড়
KVM 8
৳  2,049.00 /মাস
৳5,469.00/মাস-এ নবায়ন হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
8 ভিসিপিইউ কোর
32 জিবি র‍্যাম
400 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
32 টিবি ব্যান্ডউইথ
60% ছাড়
KVM 1
৳  549.00 /মাস
৳1,019.00/মাস-এ নবায়ন হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
1 ভিসিপিইউ কোর
4 জিবি র‍্যাম
50 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
4 টিবি ব্যান্ডউইথ
সবচেয়ে জনপ্রিয়
65% ছাড়
KVM 2
৳  759.00 /মাস
৳1,369.00/মাস-এ নবায়ন হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
2 ভিসিপিইউ কোর
8 জিবি র‍্যাম
100 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
8 টিবি ব্যান্ডউইথ
71% ছাড়
KVM 4
৳  1,029.00 /মাস
৳2,739.00/মাস-এ নবায়ন হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
4 ভিসিপিইউ কোর
16 জিবি র‍্যাম
200 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
16 টিবি ব্যান্ডউইথ
70% ছাড়
KVM 8
৳  2,049.00 /মাস
৳5,469.00/মাস-এ নবায়ন হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
8 ভিসিপিইউ কোর
32 জিবি র‍্যাম
400 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
32 টিবি ব্যান্ডউইথ

প্রতিটি প্ল্যানে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু আছে

AMD EPYC প্রসেসর
NVMe SSD স্টোরেজ
বিশ্বব্যাপী ডেটা সেন্টার
সাপ্তাহিক বিনামূল্যে ব্যাকআপ
ফায়ারওয়াল ম্যানেজমেন্ট
1 Gbps নেটওয়ার্ক স্পিড
পাবলিক API
এমসিপি দ্বারা চালিত এআই সহকারী
১ বছরের জন্য বিনামূল্যে .cloud ডোমেইন
AMD EPYC প্রসেসর
NVMe SSD স্টোরেজ
বিশ্বব্যাপী ডেটা সেন্টার
সাপ্তাহিক বিনামূল্যে ব্যাকআপ
ফায়ারওয়াল ম্যানেজমেন্ট
1 Gbps নেটওয়ার্ক স্পিড
পাবলিক API
এমসিপি দ্বারা চালিত এআই সহকারী
১ বছরের জন্য বিনামূল্যে .cloud ডোমেইন

সকল প্ল্যানের টাকা আগে থেকেই পরিশোধ করা হয়। মোট প্ল্যানের মূল্যকে আপনার প্ল্যানের মাসের সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে মাসিক রেট পাওয়া যাবে।

Join the AlmaLinux community

AlmaLinux is a community-driven Linux distribution that can be an excellent and binary-compatible CentOS replacement.

As AlmaLinux is a free, open-source platform that comes with long-term support and an active community, it is suitable even for beginner developers.
almalinux 1

Easy management and high performance

The AlmaLinux OS offers straightforward deployment and binary compatibility with CentOS. We add robust security tools, a KVM virtualization platform, and a fiber-connected infrastructure.

Unrivaled security

Keep your data secure with weekly backups and a snapshot. Get rid of malicious files with our malware scanner. Secure access with a dedicated IP address.

almalinux 2

Unmatched performance

AlmaLinux OS, known for its stability and reliability, is powered by our NVMe storage and AMD EPYC processors running on HPE and DELL servers.

almalinux 3

Unlimited possibilities

With AlmaLinux hosting and full root access, you can build any website or app, manage a database, host a virtual machine or container, and much more.

almalinux 4

প্রস্তাবিত সার্ভার লোকেশন:

চেক করা হচ্ছে...

Global data center network

Hostinger has data centers spread across Europe, Asia, South America, and North America. Select a server location close to your target market for faster content delivery.

Image

Trusted VPS hosting company

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে আমি অবিশ্বাস্যরকমের খুশি! তাদের আপটাইম ধারাবাহিকভাবে চমৎকার, যা আমার সাইটটিকে স্মুথভাবে রান করে চলেছে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, জ্ঞানমূলকভাবে, সত্যিকার অর্থে সহায়তা করেছে।

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

যদি এআই আপনার প্রশ্নের সমাধান না দিতে পারে, তাহলে Hostinger, এআই চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই স্মুথ ও দুর্দান্ত চলছে। আর হ্যাঁ, ওদের VPS তো কি বলবো, আগুন, কোনও ছন্দপতন নেই। ডেভলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀

Noel
Noel

অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি যা সঠিকভাবে কাজ করে! সুলভ মূল্যে। চমৎকার পোর্টাল যা তাদের ব্যবহারকারীদের সময়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। নিরবচ্ছিন্ন ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। দৃঢ়তার সাথে সার্ভিস দিচ্ছে।

Omkar
Omkar

আমার সেলফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger-এর সাপোর্টে যোগাযোগ করি আর আমি মুগ্ধ না হয়ে পারলাম না। সাপোর্ট টিমের Kodee ও মোহাম্মদ অবিশ্বাস্যরকমের ধৈর্যশীল এবং তারা আমাকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সাহায্য করেছেন।

Sylvain
Sylvain

আমার Hostinger-এর VPS-এ এই N8N আপগ্রেডে সহায়তা করার জন্য কার্লাকে অনেক ধন্যবাদ। ও প্রফেশনাল ও জ্ঞানী, কার্লাকে আবারও ধন্যবাদ।

Herriman
Herriman

Hostinger-এর VPS একেবারে অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুতগতির হয় এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না, কখনও ক্র্যাশ করে না।

Martin K
Martin K

কোম্পানিটি ভালো কাজ করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব সুনির্দিষ্ট সেবা ব্যবহার করি তাতে আমি খুবই খুশি। সত্যিই দুর্দান্ত VPS সেটআপ ও প্রাইস প্ল্যানের দিক থেকে বিবেচনা করলে অন্য কিছু জায়গার মতো ব্যয়বহুল নয়।

Precise answers from AI assistant

Whether you want to optimize your server performance or have any other VPS-related questions, our AI Assistant is always ready to help you out.

almalinux 5

৩০-দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টি

আমাদের ৩০ দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টিসহ ঝুঁকিমুক্তভাবে এটি ব্যবহার করে দেখুন। বিস্তারিত জানার জন্য আমাদের রিফান্ড নীতি দেখুন।

Google
রেটিং:
4.8/5
1,237
পর্যালোচনা
HostAdvice
রেটিং:
4.6/5
2,432
পর্যালোচনা
WpBeginner
রেটিং:
4.7
874
পর্যালোচনা

AlmaLinux VPS FAQs

"Get answers to the most frequently asked questions about AlmaLinux virtual private server hosting services. "

What is AlmaLinux?

How is AlmaLinux different from other Linux distributions?

How do I install and configure applications on AlmaLinux VPS?

Is the AlmaLinux OS the same as CentOS?

Does AlmaLinux VPS support advanced scripting languages and frameworks?

আমরা আপনার গোপনীয়তার ব্যাপারে কেয়ার করি

এই ওয়েবসাইটটি এমন কুকি ব্যবহার করে যা সাইটটি সঠিকভাবে কাজ করার জন্য এবং আপনি কীভাবে এর সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করেন তার তথ্য পেতে, সেইসাথে মার্কেটিংয়ের উদ্দেশ্যেও প্রয়োজনীয়। এটি গ্রহণ করার মাধ্যমে, আপনি আমাদের কুকির নীতি-তে বর্ণিত বিজ্ঞাপন টার্গেট করার জন্য, পার্সোনালাইজেশন এবং বিশ্লেষণের জন্য আপনার ডিভাইসে কুকি সংরক্ষণ করায় সম্মতি দিচ্ছেন।