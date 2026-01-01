अल्मालिनक्स वर्चुअल प्राइवेट सर्वर होस्टिंग सेवाओं के बारे में सबसे अधिक पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करें।

AlmaLinux ऑपरेटिंग सिस्टम बड़ी वेबसाइटों और ऐप्स से लेकर व्यापक डेटाबेस और विकास वातावरण तक, विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त है।

AlmaLinux एक निःशुल्क, ओपन-सोर्स लिनक्स वितरण है। बाइनरी-संगत CentOS विकल्प के रूप में बनाया गया, यह एक स्थिर और विश्वसनीय ऑपरेटिंग सिस्टम है।

इसके अलावा, इस ऑपरेटिंग सिस्टम का एक बड़ा और सक्रिय समुदाय है, जिसका अर्थ है कि आपको सलाह लेने के लिए हमेशा लोग मिलेंगे। इसके अलावा, AlmaLinux नियमित अपडेट और सुरक्षा पैच के साथ दीर्घकालिक सहायता सेवाएं प्रदान करता है।

चूंकि AlmaLinux ऑपरेटिंग सिस्टम को CentOS के विकल्प के रूप में डिज़ाइन किया गया था, इसलिए यह आसान माइग्रेशन और निर्बाध ट्रांज़िशन प्रदान करता है।

पहली बार अपना वर्चुअल प्राइवेट सर्वर सेट अप करते समय बस एक टेम्पलेट चुनें, या बाद में कभी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को AlmaLinux में बदल लें। एक बार जब आपका VPS चालू हो जाए, तो अपने पैनल में लॉग इन करने और अपने प्रोजेक्ट को ऑनलाइन करने के लिए निर्देशों का पालन करें।

Hostinger पर, आप AlmaLinux ऑपरेटिंग सिस्टम को विभिन्न टेम्पलेट्स और cPanel, CyberPanel, Plesk आदि जैसे एप्लिकेशन के साथ उपयोग कर सकते हैं।

क्या AlmaLinux ऑपरेटिंग सिस्टम CentOS के समान है?