Não. Por outro lado, o sistema operacional AlmaLinux é binariamente compatível com o CentOS. Isso significa que softwares e aplicativos que funcionam no CentOS funcionarão no AlmaLinux sem qualquer modificação.

A principal diferença entre os sistemas reside em seus modelos de desenvolvimento. O AlmaLinux continua a abordagem do CentOS 8 de um modelo tradicional de lançamento pontual, lançando atualizações de forma estável e previsível. Enquanto isso, o CentOS mudou seu modelo de desenvolvimento para o CentOS Stream, que é um modelo mais dinâmico e de lançamento contínuo.