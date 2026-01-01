AlmaLinux VPS-Hosting

„Hier finden Sie Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen zu den Virtual Private Server Hosting-Diensten von AlmaLinux.“

AlmaLinux ist eine kostenlose Open-Source-Linux-Distribution. Sie wurde als binärkompatible Alternative zu CentOS entwickelt und ist ein stabiles und zuverlässiges Betriebssystem. Das AlmaLinux-Betriebssystem eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen, von großen Websites und Apps bis hin zu umfassenden Datenbanken und Entwicklungsumgebungen.

Da AlmaLinux als Alternative zu CentOS entwickelt wurde, ermöglicht es eine einfache Migration und einen reibungslosen Übergang. Darüber hinaus verfügt das Betriebssystem über eine große und aktive Community, sodass Sie immer Ansprechpartner finden. Zusätzlich bietet AlmaLinux langfristigen Support mit regelmäßigen Updates und Sicherheitspatches.

Ist das AlmaLinux-Betriebssystem dasselbe wie CentOS?