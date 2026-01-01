কালি লিনাক্স ভিপিএস হোস্টিং
সকল প্ল্যানের টাকা আগে থেকেই পরিশোধ করা হয়। মোট প্ল্যানের মূল্যকে আপনার প্ল্যানের মাসের সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে মাসিক রেট পাওয়া যাবে।
অনুপ্রবেশ পরীক্ষা
মাত্র কয়েকটি ক্লিকের মাধ্যমে আপনার ডেডিকেটেড রিসোর্স, যেমন CPU পাওয়ার এবং RAM, যতটা প্রয়োজন ততটা স্কেল করুন। আপনার স্ক্যানের জন্য একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ শনাক্তকারী হিসাবে আপনার বিনামূল্যের ডেডিকেটেড IP ঠিকানা ব্যবহার করুন।
ডিজিটাল ফরেনসিক
সম্পূর্ণ রুট অ্যাক্সেস সহ আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী আপনার ফায়ারওয়াল এবং ভিপিএস সেটিংস সামঞ্জস্য করুন। ম্যালওয়্যার স্ক্যানার দিয়ে যেকোনো ক্ষতিকারক ফাইল ধরুন। নিয়মকানুন মেনে চলুন - আমরা ISO 270001 সার্টিফাইড।
ওয়েব অ্যাপ নিরাপত্তা পরীক্ষা
DDoS সুরক্ষা এবং একটি অন্তর্নির্মিত ফায়ারওয়াল দিয়ে আপনার পরীক্ষার পরিবেশ সুরক্ষিত করুন। কোনও বড় পরিবর্তন করার আগে একটি বিনামূল্যে স্ন্যাপশট নিন। যদি কিছু থাকে, তাহলে বিনামূল্যে স্বয়ংক্রিয় ব্যাকআপের মাধ্যমে আপনার ডেটা পুনরুদ্ধার করুন।
Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে আমি অবিশ্বাস্যরকমের খুশি! তাদের আপটাইম ধারাবাহিকভাবে চমৎকার, যা আমার সাইটটিকে স্মুথভাবে রান করে চলেছে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, জ্ঞানমূলকভাবে, সত্যিকার অর্থে সহায়তা করেছে।
যদি এআই আপনার প্রশ্নের সমাধান না দিতে পারে, তাহলে Hostinger, এআই চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই স্মুথ ও দুর্দান্ত চলছে। আর হ্যাঁ, ওদের VPS তো কি বলবো, আগুন, কোনও ছন্দপতন নেই। ডেভলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি যা সঠিকভাবে কাজ করে! সুলভ মূল্যে। চমৎকার পোর্টাল যা তাদের ব্যবহারকারীদের সময়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। নিরবচ্ছিন্ন ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। দৃঢ়তার সাথে সার্ভিস দিচ্ছে।
আমার সেলফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger-এর সাপোর্টে যোগাযোগ করি আর আমি মুগ্ধ না হয়ে পারলাম না। সাপোর্ট টিমের Kodee ও মোহাম্মদ অবিশ্বাস্যরকমের ধৈর্যশীল এবং তারা আমাকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সাহায্য করেছেন।
আমার Hostinger-এর VPS-এ এই N8N আপগ্রেডে সহায়তা করার জন্য কার্লাকে অনেক ধন্যবাদ। ও প্রফেশনাল ও জ্ঞানী, কার্লাকে আবারও ধন্যবাদ।
Hostinger-এর VPS একেবারে অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুতগতির হয় এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না, কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো কাজ করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব সুনির্দিষ্ট সেবা ব্যবহার করি তাতে আমি খুবই খুশি। সত্যিই দুর্দান্ত VPS সেটআপ ও প্রাইস প্ল্যানের দিক থেকে বিবেচনা করলে অন্য কিছু জায়গার মতো ব্যয়বহুল নয়।