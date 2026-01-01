Não perca as ofertas da Promoção de Ano Novo!
Expanda seus testes de segurança de qualquer lugar.

O Kali Linux é uma plataforma de primeira escolha para testes de penetração, perícia digital e auditoria de segurança. Você terá centenas de ferramentas pré-instaladas, ideais para hackers éticos e especialistas em segurança cibernética.

Executar o Kali Linux em um VPS oferece mais benefícios: acesso remoto, recursos escaláveis e acesso root completo para controle total do seu servidor.
Kali Linux 1

VPS Kali Linux. Construído para trabalhos de segurança de alto risco.

Hospede seu Kali Linux em um ambiente de hospedagem VPS otimizado para segurança. Obtenha recursos dedicados, medidas de segurança avançadas e tecnologia de ponta para impulsionar seus testes e atividades de defesa.

Teste de penetração

Aumente a capacidade de seus recursos dedicados, como poder de CPU e RAM, conforme necessário, com apenas alguns cliques. Use seu endereço IP dedicado gratuito como um identificador consistente para suas varreduras.

Kali Linux 2

perícia digital

Ajuste as configurações do seu firewall e VPS conforme necessário, com acesso root completo. Detecte arquivos maliciosos com um scanner de malware. Cumpra as normas – possuímos a certificação ISO 27001.

Kali Linux 3

Teste de segurança de aplicativos web

Proteja seu ambiente de testes com proteção contra DDoS e um firewall integrado. Faça um snapshot gratuito antes de realizar qualquer alteração importante. Se necessário, restaure seus dados com o backup automático gratuito.

Kali Linux 4

Desenvolvimento local. Alcance global.

Reduza a latência escolhendo um servidor o mais próximo possível do seu projeto. Temos centros de dados na América do Norte, Europa, Ásia e América do Sul.

Hospedagem VPS Kali Linux em que você pode confiar.

Gerencie seu VPS Kali Linux com IA.

O VPS Kali Linux gerenciado por IA simplifica o gerenciamento do servidor. Agora você pode controlar seu ambiente por meio de conversas naturais em seu idioma local. O agente de IA está sempre ativo e disponível sem custo adicional, auxiliando em todas as tarefas de gerenciamento do VPS. Seja para corrigir um erro, atualizar o firewall ou gerenciar dados, o agente de IA simplifica o processo e economiza seu tempo, transformando comandos simples em operações de servidor confiáveis.

Kali Linux 5

Perguntas frequentes sobre VPS Kali Linux

Obtenha respostas para as perguntas mais frequentes sobre serviços de hospedagem de servidores virtuais privados Kali Linux.

O que é hospedagem Kali Linux?

Como instalar o Kali Linux em um VPS?

Posso instalar ferramentas adicionais no meu VPS Kali Linux?

Como recuperar dados usando o Kali Linux?

Posso migrar meu servidor atual para a Hostinger?

Quais opções de suporte estão disponíveis para hospedagem VPS com Kali Linux?

