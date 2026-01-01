Como todos os nossos planos de hospedagem VPS Kali Linux vêm com backups semanais automáticos gratuitos, basta abrir seu hPanel, navegar até o painel VPS, selecionar Backups & Monitoramento → Snapshots & Backups e restaurar seu VPS a partir do backup.

Para obter mais informações, siga nosso breve guia passo a passo sobre como restaurar seu backup VPS.

Também recomendamos tirar snapshots completos do servidor antes de fazer qualquer alteração importante para evitar ter que restaurar um backup.