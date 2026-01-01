Tous nos plans d'hébergement VPS Kali Linux incluent des sauvegardes automatiques hebdomadaires gratuites. Il vous suffit d'ouvrir votre hPanel, d'accéder au tableau de bord VPS, de sélectionner Sauvegardes et surveillance → Instantanés et sauvegardes, puis de restaurer votre VPS à partir de la sauvegarde.

Pour plus d'informations, suivez notre guide pas à pas sur comment restaurer votre sauvegarde VPS.

Nous vous recommandons également de prendre des instantanés complets de votre serveur avant d'effectuer des modifications importantes afin d'éviter d'avoir à restaurer une sauvegarde.