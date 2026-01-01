Ne manquez pas les offres du Nouvel An !
-64 %
KVM 1
13,99  €
4,99  € /mois
Offre limitée
Renouvellement au prix de 9,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœurs vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
-61 %
KVM 2
17,99  €
6,99  € /mois
Offre limitée
Renouvellement au prix de 12,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
-67 %
KVM 4
29,99  €
9,99  € /mois
Offre limitée
Renouvellement au prix de 24,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
-67 %
KVM 8
59,99  €
19,99  € /mois
Offre limitée
Renouvellement au prix de 49,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Pre-installed Tools
Full Root Access
Remote & Persistent Access
Dedicated IP address
AI agent powered by MCP
Data centers worldwide
AMD EPYC processors
NVMe SSD storage
Free .cloud domain for 1 year
Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Développez vos tests de sécurité depuis n'importe où

Kali Linux est une plateforme de choix pour les tests d'intrusion, l'analyse forensique numérique et les audits de sécurité. Elle intègre des centaines d'outils préinstallés, idéaux pour les hackers éthiques et les spécialistes de la cybersécurité.

L'utilisation de Kali Linux sur un VPS offre de nombreux avantages : accès à distance, ressources évolutives et accès root complet pour un contrôle total de votre serveur.
Kali Linux 1

VPS Kali Linux. Conçu pour les applications de sécurité critiques.

Hébergez votre instance Kali Linux dans un environnement VPS spécialement conçu pour la sécurité. Bénéficiez de ressources dédiées, de mesures de sécurité avancées et de technologies de pointe pour optimiser vos tests et vos activités de défense.

Tests d'intrusion

Augmentez vos ressources dédiées, comme la puissance du processeur et la mémoire vive, selon vos besoins en quelques clics. Utilisez votre adresse IP dédiée gratuite comme identifiant unique pour vos analyses.

Kali Linux 2

criminalistique numérique

Configurez votre pare-feu et les paramètres de votre VPS selon vos besoins grâce à un accès root complet. Détectez les fichiers malveillants avec un scanner antivirus. Respectez la réglementation : nous sommes certifiés ISO 27001.

Kali Linux 3

tests de sécurité des applications Web

Sécurisez votre environnement de test grâce à une protection DDoS et un pare-feu intégré. Effectuez une sauvegarde gratuite avant toute modification importante. En cas de problème, restaurez vos données grâce à la sauvegarde automatique gratuite.

Kali Linux 4

Emplacement du serveur recommandé :

Vérification en cours...

Développement local. Portée mondiale

Réduisez la latence en choisissant un emplacement de serveur aussi proche que possible de votre projet. Nous disposons de centres de données en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique du Sud.

Image

Hébergement VPS Kali Linux sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Avec Hostinger, tout fonctionne de manière fluide et efficace : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Leur VPS est exceptionnel, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez ainsi 🚀

Noel
Noel

Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.

Omkar
Omkar

J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
Herriman

Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.

Martin K
Martin K

L'entreprise se débrouille très bien, je suis vraiment satisfait des services spécifiques que j'utilise chez eux. C'est moins cher que d'autres plateformes, avec d'excellentes configurations VPS et des plans très intéressants.

Gérez votre VPS Kali Linux avec l'IA

Un VPS Kali Linux géré par IA simplifie l'administration de votre serveur. Contrôlez votre environnement grâce à une interface conversationnelle naturelle dans votre langue. L'agent IA est toujours actif et disponible sans frais supplémentaires, vous assistant dans toutes les tâches d'administration de votre VPS. Qu'il s'agisse de corriger une erreur, de mettre à jour votre pare-feu ou de gérer vos données, l'agent IA simplifie le processus et vous fait gagner du temps en transformant de simples requêtes en opérations serveur fiables.

Kali Linux 5

Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours

Essayez nos plans sans risque avec notre garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Consultez notre politique de remboursement pour les détails.

FAQ sur les VPS Kali Linux

Trouvez les réponses aux questions les plus fréquemment posées sur les services d'hébergement de serveurs privés virtuels Kali Linux.

Qu'est-ce que l'hébergement Kali Linux ?

Comment installer Kali Linux sur un VPS ?

Puis-je installer des outils supplémentaires sur mon VPS Kali Linux ?

Comment récupérer des données avec Kali Linux ?

Puis-je migrer mon serveur existant vers Hostinger ?

Quelles options de support sont disponibles pour l'hébergement VPS Kali Linux ?

Le respect de votre vie privée, notre priorité

