Hébergement VPS Kali Linux
Concevez et testez votre cyberdéfense
Développez vos tests de sécurité depuis n'importe où
VPS Kali Linux. Conçu pour les applications de sécurité critiques.
Tests d'intrusion
Augmentez vos ressources dédiées, comme la puissance du processeur et la mémoire vive, selon vos besoins en quelques clics. Utilisez votre adresse IP dédiée gratuite comme identifiant unique pour vos analyses.
criminalistique numérique
Configurez votre pare-feu et les paramètres de votre VPS selon vos besoins grâce à un accès root complet. Détectez les fichiers malveillants avec un scanner antivirus. Respectez la réglementation : nous sommes certifiés ISO 27001.
tests de sécurité des applications Web
Sécurisez votre environnement de test grâce à une protection DDoS et un pare-feu intégré. Effectuez une sauvegarde gratuite avant toute modification importante. En cas de problème, restaurez vos données grâce à la sauvegarde automatique gratuite.
Hébergement VPS Kali Linux sur lequel vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout fonctionne de manière fluide et efficace : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Leur VPS est exceptionnel, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez ainsi 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
L'entreprise se débrouille très bien, je suis vraiment satisfait des services spécifiques que j'utilise chez eux. C'est moins cher que d'autres plateformes, avec d'excellentes configurations VPS et des plans très intéressants.