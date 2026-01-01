New Year सेल ऑफर हाथ से न जाने दें!
एक्स्प्लोर करें

Kali Linux VPS होस्टिंग

पर 71% तक की छूट

अपनी साइबर सुरक्षा प्रणाली बनाएं और उसका परीक्षण करें।

मुफ़्त स्वचालित साप्ताहिक बैकअप एआई-प्रबंधित वीपीएस ऑटो मैलवेयर स्कैनर
₹  399.00 /माह
30 दिन की मनी-बैक गारंटी
काली लिनक्स हीरो

हमारी New Year सेल में एक क्लिक के साथ बड़ी शुरुआत करें

60% की छूट
KVM 1
₹  999.00
₹  399.00 /माह
सीमित-समय ऑफर
2 वर्ष के लिए ₹739.00/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
1 vCPU कोर
4 GB RAM
50 GB NVMe डिस्क स्पेस
4 TB बैंडविड्थ
सबसे लोकप्रिय
66% की छूट
KVM 2
₹  1,599.00
₹  549.00 /माह
सीमित-समय ऑफर
2 वर्ष के लिए ₹999.00/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
2 vCPU कोर
8 GB RAM
100 GB NVMe डिस्क स्पेस
8 TB बैंडविड्थ
71% की छूट
KVM 4
₹  2,599.00
₹  749.00 /माह
सीमित-समय ऑफर
2 वर्ष के लिए ₹1,999.00/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
4 vCPU कोर
16 GB RAM
200 GB NVMe डिस्क स्पेस
16 TB बैंडविड्थ
70% की छूट
KVM 8
₹  4,999.00
₹  1,499.00 /माह
सीमित-समय ऑफर
2 वर्ष के लिए ₹3,999.00/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
8 vCPU कोर
32 GB RAM
400 GB NVMe डिस्क स्पेस
32 TB बैंडविड्थ
60% की छूट
KVM 1
₹  999.00
₹  399.00 /माह
सीमित-समय ऑफर
2 वर्ष के लिए ₹739.00/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
1 vCPU कोर
4 GB RAM
50 GB NVMe डिस्क स्पेस
4 TB बैंडविड्थ
सबसे लोकप्रिय
66% की छूट
KVM 2
₹  1,599.00
₹  549.00 /माह
सीमित-समय ऑफर
2 वर्ष के लिए ₹999.00/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
2 vCPU कोर
8 GB RAM
100 GB NVMe डिस्क स्पेस
8 TB बैंडविड्थ
71% की छूट
KVM 4
₹  2,599.00
₹  749.00 /माह
सीमित-समय ऑफर
2 वर्ष के लिए ₹1,999.00/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
4 vCPU कोर
16 GB RAM
200 GB NVMe डिस्क स्पेस
16 TB बैंडविड्थ
70% की छूट
KVM 8
₹  4,999.00
₹  1,499.00 /माह
सीमित-समय ऑफर
2 वर्ष के लिए ₹3,999.00/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
8 vCPU कोर
32 GB RAM
400 GB NVMe डिस्क स्पेस
32 TB बैंडविड्थ

हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ

Pre-installed Tools
Full Root Access
Remote & Persistent Access
Dedicated IP address
AI agent powered by MCP
Data centers worldwide
AMD EPYC processors
NVMe SSD storage
Free .cloud domain for 1 year
Pre-installed Tools
Full Root Access
Remote & Persistent Access
Dedicated IP address
AI agent powered by MCP
Data centers worldwide
AMD EPYC processors
NVMe SSD storage
Free .cloud domain for 1 year

सभी प्लान्स का भुगतान एडवांस में किया जाता है। दिखाई गई राशि कुल कीमत है, जिसे प्लान की अवधि में मौजूद महीनों की संख्या से विभाजित किया गया है।

आप कहीं से भी अपने सुरक्षा परीक्षण का विस्तार कर सकते हैं।

काली लिनक्स पेनिट्रेशन टेस्टिंग, डिजिटल फोरेंसिक्स और सिक्योरिटी ऑडिटिंग के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। इसमें आपको सैकड़ों प्री-इंस्टॉल्ड टूल्स मिलेंगे, जो एथिकल हैकर्स और साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट्स के लिए आदर्श हैं।

वीपीएस पर काली लिनक्स चलाने से कई फायदे मिलते हैं: रिमोट एक्सेस, स्केलेबल संसाधन और आपके सर्वर पर पूर्ण नियंत्रण के लिए पूर्ण रूट एक्सेस।
काली लिनक्स 1

काली लिनक्स वीपीएस। उच्च स्तरीय सुरक्षा कार्यों के लिए निर्मित।

सुरक्षा के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए वीपीएस होस्टिंग वातावरण में अपने काली लिनक्स को होस्ट करें। समर्पित संसाधन, उन्नत सुरक्षा उपाय और अत्याधुनिक तकनीक प्राप्त करें जो आपके परीक्षण और सुरक्षा कार्यों को सशक्त बनाएगी।

भेदन परीक्षण

कुछ ही क्लिक में आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से CPU पावर और RAM जैसे डेडिकेटेड रिसोर्स बढ़ा सकते हैं। अपने स्कैन के लिए अपने मुफ़्त डेडिकेटेड IP एड्रेस को एक स्थिर पहचानकर्ता के रूप में इस्तेमाल करें।

काली लिनक्स 2

डिजिटल फोरेंसिक्स

रूट एक्सेस के साथ अपनी आवश्यकतानुसार फ़ायरवॉल और वीपीएस सेटिंग्स को समायोजित करें। मैलवेयर स्कैनर से किसी भी दुर्भावनापूर्ण फ़ाइल का पता लगाएं। हम ISO 270001 प्रमाणित हैं और सभी नियमों का अनुपालन करते हैं।

काली लिनक्स 3

वेब ऐप सुरक्षा परीक्षण

डीडीओएस सुरक्षा और अंतर्निर्मित फ़ायरवॉल के साथ अपने परीक्षण वातावरण को सुरक्षित करें। कोई भी बड़ा बदलाव करने से पहले एक निःशुल्क स्नैपशॉट लें। यदि कोई आवश्यकता हो, तो निःशुल्क स्वचालित बैकअप के साथ अपना डेटा पुनर्स्थापित करें।

काली लिनक्स 4

सुझाई गई सर्वर लोकेशन:

जांच की जा रही है...

स्थानीय विकास। वैश्विक पहुंच।

अपने प्रोजेक्ट के सबसे नज़दीकी सर्वर का चयन करके लेटेंसी को कम करें। हमारे डेटा सेंटर उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया और दक्षिण अमेरिका में फैले हुए हैं।

Image

काली लिनक्स वीपीएस होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀

Noel
Noel

आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।

Omkar
Omkar

अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।

Sylvain
Sylvain

Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।

Martin K
Martin K

ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।

एआई की मदद से अपने काली लिनक्स वीपीएस को मैनेज करें

AI द्वारा प्रबंधित काली लिनक्स VPS सर्वर प्रबंधन को सरल बनाता है। अब आप अपनी स्थानीय भाषा में सहज बातचीत के माध्यम से अपने वातावरण को नियंत्रित कर सकते हैं। AI एजेंट हमेशा चालू रहता है और बिना किसी अतिरिक्त लागत के उपलब्ध है, जो VPS प्रबंधन के सभी कार्यों में सहायता करता है। चाहे आप किसी त्रुटि को ठीक कर रहे हों, अपने फ़ायरवॉल को अपडेट कर रहे हों या डेटा का प्रबंधन कर रहे हों, AI एजेंट सरल निर्देशों को विश्वसनीय सर्वर संचालन में बदलकर प्रक्रिया को सरल बनाता है और आपका समय बचाता है।

काली लिनक्स 5

30 दिन की मनी-बैक गारंटी

हमारी 30 दिन की मनी-बैक गारंटी के साथ इसे बिना किसी जोखिम के ट्राई करें। अधिक जानकारी के लिए हमारी रिफंड पॉलिसी देखें।

Google
रेटिंग:
4.8/5
1,237
reviews
HostAdvice
रेटिंग:
4.6/5
2,432
reviews
WpBeginner
रेटिंग:
4.7
874
reviews

काली लिनक्स वीपीएस से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

काली लिनक्स वर्चुअल प्राइवेट सर्वर होस्टिंग सेवाओं के बारे में सबसे अधिक पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करें।

काली लिनक्स होस्टिंग क्या है?

वीपीएस पर काली लिनक्स कैसे इंस्टॉल करें?

क्या मैं अपने काली लिनक्स वीपीएस पर अतिरिक्त टूल इंस्टॉल कर सकता हूँ?

काली लिनक्स का उपयोग करके डेटा कैसे रिकवर करें?

क्या मैं अपने मौजूदा सर्वर को होस्टिंगर पर माइग्रेट कर सकता हूँ?

काली लिनक्स वीपीएस होस्टिंग के लिए कौन-कौन से सहायता विकल्प उपलब्ध हैं?

हमें आपकी गोपनीयता का ख्याल है

यह वेबसाइट उन कुकीज़ का उपयोग करती है जो साइट के ठीक से काम करने और आप हमारी साइट से कैसे इंटरैक्ट करते हैं, इस पर डेटा जुटाने और मार्केटिंग के उद्देश्यों के लिए आवश्यक हैं। अपनी स्वीकृति देकर हमारी कुकी नीति के अनुसार ऐड टार्गेटिंग, पेर्सनलाइज़ेशन और विश्लेषण करने के लिए आप इन कुकीज़ को अपने डिवाइस पर स्टोर करने से सहमत हैं।