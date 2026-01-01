सबसे पहले, आपको एक VPS होस्टिंग प्लान सुरक्षित करना होगा। हम हमारे सबसे लोकप्रिय प्लान – KVM 2 से शुरुआत करने की सलाह देते हैं। जिसकी शुरुआती कीमत ₹549.00/माह है, यह डुअल-कोर प्रोसेसर, 8 GB RAM, 100 GB NVMe SSD डिस्क स्पेस और 8 TB बैंडविड्थ प्रदान करता है। यदि कुछ भी हो, तो आप केवल कुछ क्लिक के साथ कभी भी आसानी से अपने डेडिकेटेड संसाधनों को अपडेट कर सकते हैं।

एक बार जब आप अपना प्लान सुरक्षित कर लेते हैं, तो अपने ऑनबोर्डिंग के दौरान बस काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का चयन करें, और यह आपके सर्वर पर पहले से इंस्टॉल हो जाएगा। वैकल्पिक रूप से, टर्मिनल ब्राउज़र का उपयोग करके काली लिनक्स को मैन्युअल रूप से इंस्टॉल करें।

अधिक विस्तृत निर्देशों के लिए, काली लिनक्स को कैसे इंस्टॉल करें पर हमारा ट्यूटोरियल देखें।