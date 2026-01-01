Kali Linux ist ein kostenloses Open-Source-Betriebssystem, das speziell für Penetrationstests, Ethical Hacking und Sicherheitsforschung entwickelt wurde. Der größte Vorteil der Wahl der Kali Linux Distribution ist, dass Sie die wichtigsten Tools für Ihre Netzwerkanalyse, Schwachstellenbewertungen und andere Cyber Security Aufgaben erhalten.

Kali Linux Hosting bezieht sich unterdessen auf die Installation des Betriebssystems auf dem Server Ihres Webhosters. Hierfür bieten wir VPS Hosting Services an, so dass Sie vollen Root-Zugriff auf Ihren VPS, skalierbare Serverressourcen und integrierte Sicherheitsmaßnahmen wie automatische Backups und einen manuellen Snapshot erhalten.