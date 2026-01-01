ClusterControl VPS hosting
Multiple databases. Multiple nodes. No problem
Pick your perfect ClusterControl VPS hosting plan
প্রতিটি প্ল্যানে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু আছে
সকল প্ল্যানের টাকা আগে থেকেই পরিশোধ করা হয়। মোট প্ল্যানের মূল্যকে আপনার প্ল্যানের মাসের সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে মাসিক রেট পাওয়া যাবে।
Simplify and optimize database management with ClusterControl VPS
Complex data. Multiple sources. One solution
Flexible. Scalable
Scale your resources, adding extra nodes, clusters, RAM, CPUs or storage, whenever you need them.
Powerful. Efficient
Enjoy high-speed data cluster responsiveness, whatever the traffic. 99.9% uptime. Guaranteed.
Secure. Compliant
Relax safe in the knowledge your server has a dedicated IP address, DDoS protection, built-in firewall, weekly back-ups and malware scanner.
VPS hosting you can rely on
Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে আমি অবিশ্বাস্যরকমের খুশি! তাদের আপটাইম ধারাবাহিকভাবে চমৎকার, যা আমার সাইটটিকে স্মুথভাবে রান করে চলেছে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, জ্ঞানমূলকভাবে, সত্যিকার অর্থে সহায়তা করেছে।
যদি এআই আপনার প্রশ্নের সমাধান না দিতে পারে, তাহলে Hostinger, এআই চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই স্মুথ ও দুর্দান্ত চলছে। আর হ্যাঁ, ওদের VPS তো কি বলবো, আগুন, কোনও ছন্দপতন নেই। ডেভলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি যা সঠিকভাবে কাজ করে! সুলভ মূল্যে। চমৎকার পোর্টাল যা তাদের ব্যবহারকারীদের সময়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। নিরবচ্ছিন্ন ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। দৃঢ়তার সাথে সার্ভিস দিচ্ছে।
আমার সেলফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger-এর সাপোর্টে যোগাযোগ করি আর আমি মুগ্ধ না হয়ে পারলাম না। সাপোর্ট টিমের Kodee ও মোহাম্মদ অবিশ্বাস্যরকমের ধৈর্যশীল এবং তারা আমাকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সাহায্য করেছেন।
আমার Hostinger-এর VPS-এ এই N8N আপগ্রেডে সহায়তা করার জন্য কার্লাকে অনেক ধন্যবাদ। ও প্রফেশনাল ও জ্ঞানী, কার্লাকে আবারও ধন্যবাদ।
Hostinger-এর VPS একেবারে অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুতগতির হয় এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না, কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো কাজ করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব সুনির্দিষ্ট সেবা ব্যবহার করি তাতে আমি খুবই খুশি। সত্যিই দুর্দান্ত VPS সেটআপ ও প্রাইস প্ল্যানের দিক থেকে বিবেচনা করলে অন্য কিছু জায়গার মতো ব্যয়বহুল নয়।