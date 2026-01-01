Ne manquez pas les offres du Nouvel An !
En profiter
Jusqu'à 67% de réduction sur

Hébergement VPS ClusterControl

Plusieurs bases de données. Plusieurs nœuds. Aucun problème.

Sauvegardes hebdomadaires automatiques gratuites Scanner de logiciels malveillants Assistant IA
4,99  € /mois
Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
héros du contrôle de cluster

Passez à l'action avec nos offres du Nouvel An

-64 %
KVM 1
13,99  €
4,99  € /mois
Offre limitée
Renouvellement au prix de 9,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœurs vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
-61 %
KVM 2
17,99  €
6,99  € /mois
Offre limitée
Renouvellement au prix de 12,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
-67 %
KVM 4
29,99  €
9,99  € /mois
Offre limitée
Renouvellement au prix de 24,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
-67 %
KVM 8
59,99  €
19,99  € /mois
Offre limitée
Renouvellement au prix de 49,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
-64 %
KVM 1
13,99  €
4,99  € /mois
Offre limitée
Renouvellement au prix de 9,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœurs vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
-61 %
KVM 2
17,99  €
6,99  € /mois
Offre limitée
Renouvellement au prix de 12,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
-67 %
KVM 4
29,99  €
9,99  € /mois
Offre limitée
Renouvellement au prix de 24,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
-67 %
KVM 8
59,99  €
19,99  € /mois
Offre limitée
Renouvellement au prix de 49,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante

Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Data centers situés dans le monde entier
Sauvegardes hebdomadaires gratuites
Gestion du pare-feu
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Assistant IA alimenté par MCP
Domaine .cloud gratuit pendant 1 an
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Data centers situés dans le monde entier
Sauvegardes hebdomadaires gratuites
Gestion du pare-feu
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Assistant IA alimenté par MCP
Domaine .cloud gratuit pendant 1 an

Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Simplifiez et optimisez la gestion de vos bases de données avec ClusterControl VPS

ClusterControl est un outil de gestion de bases de données couvrant l'ensemble du cycle de vie, qui simplifie et rationalise l'administration des systèmes de données.

L'hébergement ClusterControl VPs permet de gérer plusieurs nœuds de base de données depuis un seul endroit et de standardiser le déploiement du cluster de bases de données, en l'affichant sur une interface simple d'utilisation.
clustercontrol 1

Données complexes. Sources multiples. Une seule solution.

Gérez des systèmes de données complexes de manière fluide, sécurisée et efficace grâce à l'hébergement VPS de ClusterControl.

Flexible. Évolutif.

Faites évoluer vos ressources en ajoutant des nœuds, des clusters, de la RAM, des processeurs ou du stockage supplémentaires, selon vos besoins.

clustercontrol 2

Puissant. Efficace.

Profitez d'une réactivité optimale de votre cluster de données, quel que soit le trafic. Disponibilité garantie à 99,9 %.

clustercontrol 3

Sécurisé. Conforme.

Jouez en toute sérénité, sachant que votre serveur dispose d'une adresse IP dédiée, d'une protection DDoS, d'un pare-feu intégré, de sauvegardes hebdomadaires et d'un scanner de logiciels malveillants.

clustercontrol 4

Emplacement du serveur recommandé :

Vérification en cours...

Déploiement local. Portée mondiale.

Choisissez un emplacement de serveur plus proche de votre public et optimisez la vitesse de chargement. Nous disposons de centres de données en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique du Sud.

Image

Un hébergement VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Avec Hostinger, tout fonctionne de manière fluide et efficace : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Leur VPS est exceptionnel, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez ainsi 🚀

Noel
Noel

Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.

Omkar
Omkar

J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
Herriman

Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.

Martin K
Martin K

L'entreprise se débrouille très bien, je suis vraiment satisfait des services spécifiques que j'utilise chez eux. C'est moins cher que d'autres plateformes, avec d'excellentes configurations VPS et des packs très intéressants.

Demandez à Kodee

Kodee – votre assistant IA expert – est là pour vous aider avec tous vos besoins en matière de serveur VPS.

De la configuration de votre serveur à sa gestion efficace et facile sur le long terme, Kodee est prêt à exécuter des commandes ou à répondre instantanément à toutes vos questions relatives à votre VPS.
clustercontrol 5

Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours

Essayez nos packs sans risque avec notre garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Consultez notre politique de remboursement pour les détails.

Google
Note :
4.8/5
1,237
avis
HostAdvice
Note :
4.6/5
2,432
avis
Reussir
En partenariat avec l’Afnic

FAQ sur l'hébergement VPS ClusterControl

Trouvez les réponses aux questions les plus fréquemment posées sur les services d'hébergement de serveurs privés virtuels de ClusterControl.

Qu'est-ce que l'hébergement ClusterControl ?

Comment configurer un serveur ClusterControl ?

Quelles bases de données sont prises en charge par l'hébergement VPS ClusterControl ?

Comment ClusterControl améliore-t-il la gestion des bases de données ?

Quel niveau de contrôle ai-je avec l'hébergement VPS ClusterControl ?

Quelles sont les options de support disponibles pour l'hébergement VPS ClusterControl ?

Le respect de votre vie privée, notre priorité

Ce site utilise des cookies essentiels à son bon fonctionnement et pour collecter des données sur la façon dont vous interagissez avec, ainsi qu'à des fins marketing. En cliquant sur « J'accepte », vous consentez à l'utilisation des cookies pour la publicité, la personnalisation et l'analyse, comme décrit dans notre Politique en matière de cookies.