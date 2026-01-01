O ClusterControl reúne todos os seus bancos de dados e nós de banco de dados em um único painel de controle fácil de usar.

Ao automatizar processos regulares como gerenciamento, aplicação de patches e segurança, libera as pessoas para se concentrarem em tarefas mais valiosas, aumentando a eficiência. Além disso, a automação do ClusterControl garante maior consistência e conformidade com as melhores práticas, aumentando ainda mais a eficiência.