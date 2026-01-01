Não perca as ofertas da Promoção de Ano Novo!
60% OFF
KVM 1
R$  69,99
R$  27,99 /mês
Oferta por tempo limitado
Renovação por R$ 47,99/mês para 2 anos. Cancele a qualquer momento.
1 núcleos de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espaço em disco NVMe
4 TB de largura de banda
Mais popular
57% OFF
KVM 2
R$  89,99
R$  38,99 /mês
Oferta por tempo limitado
Renovação por R$ 69,99/mês para 2 anos. Cancele a qualquer momento.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espaço em disco NVMe
8 TB de largura de banda
66% OFF
KVM 4
R$  159,99
R$  54,99 /mês
Oferta por tempo limitado
Renovação por R$ 129,99/mês para 2 anos. Cancele a qualquer momento.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espaço em disco NVMe
16 TB de largura de banda
67% OFF
KVM 8
R$  329,99
R$  109,99 /mês
Oferta por tempo limitado
Renovação por R$ 259,99/mês para 2 anos. Cancele a qualquer momento.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espaço em disco NVMe
32 TB de largura de banda
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais

Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Servidores em várias partes do mundo
Backup semanal grátis
Gerenciamento de firewall
Velocidade de rede de 1 Gbps
API pública
Assistente de IA com tecnologia MCP
Domínio .cloud grátis por 1 ano
Todos os planos são pagos de forma integral. O valor apresentado se refere ao preço total do plano dividido pela quantidade de meses que você está contratando.

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Simplifique e otimize o gerenciamento de banco de dados com o ClusterControl VPS.

ClusterControl é uma ferramenta completa de gerenciamento de banco de dados que simplifica e agiliza a administração de sistemas de dados.

O ClusterControl VPs hospeda vários nós de banco de dados a partir de um único local e padroniza a implantação do cluster de banco de dados, exibindo-a em uma interface fácil de usar.
clustercontrol 1

Dados complexos. Múltiplas fontes. Uma solução.

Gerencie sistemas de dados complexos de forma tranquila, segura e eficiente com a hospedagem VPS da ClusterControl.

Flexível. Escalável.

Aumente a escala dos seus recursos, adicionando nós, clusters, RAM, CPUs ou armazenamento extras, sempre que precisar.

clustercontrol 2

Potente. Eficiente.

Desfrute de alta velocidade de resposta em clusters de dados, independentemente do tráfego. 99,9% de tempo de atividade. Garantido.

clustercontrol 3

Seguro. Em conformidade.

Fique tranquilo sabendo que seu servidor possui um endereço IP dedicado, proteção contra DDoS, firewall integrado, backups semanais e scanner de malware.

clustercontrol 4

Implantação local. Alcance global.

Escolha um servidor localizado mais perto do seu público e aumente a velocidade de carregamento. Temos centros de dados na América do Norte, Europa, Ásia e América do Sul.

Hospedagem VPS em que você pode confiar.

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estou extremamente satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é consistentemente excelente, mantendo meu site funcionando de forma perfeita. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, bem informada e prestativa.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tudo é tranquilo e ótimo com a Hostinger, o chatbot com IA + chat humano, caso a IA não consiga resolver sua dúvida. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem altos e baixos. Obrigado à equipe de desenvolvimento e a todos os outros envolvidos. Continuem assim 🚀

Noel
Noel

Finalmente uma empresa de hospedagem VPS que faz a coisa certa! Bom preço. Excelente portal que respeita o tempo dos seus usuários. Backups perfeitos. Bom suporte. Confiável. Firme como uma rocha.

Omkar
Omkar

Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
Sylvain

Muito obrigado à Carla por me ajudar com a atualização do n8n no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente, obrigada.

Herriman
Herriman

O VPS da Hostinger é excepcional. Sempre funcionando. É sempre rápido e estável. Nunca cai, nunca trava.

Martin K
Martin K

A empresa está indo bem, estou muito satisfeito com os serviços que utilizo. Não é caro quanto a alguns lugares e conta com configurações e planos de VPS realmente excelentes.

Pergunte ao Kodee

Kodee – seu assistente de IA experiente – está aqui para ajudar com todas as suas necessidades de servidor VPS.

Desde a configuração do seu servidor até o gerenciamento eficaz e fácil a longo prazo, o Kodee está pronto para executar comandos ou responder a todas as suas dúvidas relacionadas ao VPS instantaneamente.
clustercontrol 5

Perguntas frequentes sobre hospedagem VPS da ClusterControl

Obtenha respostas para as perguntas mais frequentes sobre os serviços de hospedagem de servidores virtuais privados da ClusterControl.

O que é hospedagem ClusterControl?

Como faço para configurar um servidor ClusterControl?

Quais bancos de dados são suportados pela hospedagem VPS da ClusterControl?

Como o ClusterControl melhora o gerenciamento de banco de dados?

Que nível de controle eu tenho com a hospedagem VPS da ClusterControl?

Quais opções de suporte estão disponíveis para hospedagem VPS ClusterControl?

