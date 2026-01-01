ClusterControl VPS hosting
कई डेटाबेस। कई नोड्स। कोई समस्या नहीं।
ClusterControl VPS के साथ डेटाबेस प्रबंधन को सरल और अनुकूलित करें।
जटिल डेटा। अनेक स्रोत। एक ही समाधान।
लचीला। स्केलेबल
जब भी आपको आवश्यकता हो, अतिरिक्त नोड्स, क्लस्टर, रैम, सीपीयू या स्टोरेज जोड़कर अपने संसाधनों को बढ़ाएं।
शक्तिशाली. कुशल
ट्रैफ़िक चाहे जितना भी हो, हाई-स्पीड डेटा क्लस्टर की त्वरित प्रतिक्रिया का आनंद लें। 99.9% अपटाइम की गारंटी।
सुरक्षित. अनुपालनशील
यह जानकर निश्चिंत रहें कि आपके सर्वर को एक समर्पित आईपी एड्रेस, डीडीओएस सुरक्षा, अंतर्निर्मित फ़ायरवॉल, साप्ताहिक बैकअप और मैलवेयर स्कैनर जैसी सुविधाएं प्राप्त हैं।
वीपीएस होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।