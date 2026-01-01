क्लस्टरकंट्रोल एक संपूर्ण डेटाबेस प्रबंधन उपकरण है जो एक ही स्थान से कई डेटाबेस नोड्स का प्रबंधन करके डेटा सिस्टम प्रशासन को सरल और सुव्यवस्थित बनाता है और डेटाबेस क्लस्टर परिनियोजन को मानकीकृत करता है।

उपयोग में आसान इंटरफ़ेस से सुलभ, क्लस्टरकंट्रोल वीपीएस होस्टिंग जटिल बैक-एंड कार्यों को स्वचालित करती है, जिससे आप डेटा को संकलित करने के बजाय उसका विश्लेषण करने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं।

क्लस्टरकंट्रोल को ऑन-प्रिमाइसेस, क्लाउड और हाइब्रिड वातावरण में तैनात किया जा सकता है।