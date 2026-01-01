71% পর্যন্ত ছাড়

Nextcloud VPS হোস্টিং

নেক্সটক্লাউডের মাধ্যমে আপনার উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করুন

বিনামূল্যে স্বয়ংক্রিয় সাপ্তাহিক ব্যাকআপ ম্যালওয়্যার স্ক্যানার কোডি এআই সহকারী
৳  549.00 /মাস
৩০-দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টি
নেক্সটক্লাউড

Find the best Nextcloud VPS hosting plan for your data solutions

60% ছাড়
KVM 1
৳  549.00 /মাস
৳1,019.00/মাস-এ নবায়ন হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
1 ভিসিপিইউ কোর
4 জিবি র‍্যাম
50 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
4 টিবি ব্যান্ডউইথ
সবচেয়ে জনপ্রিয়
65% ছাড়
KVM 2
৳  759.00 /মাস
৳1,369.00/মাস-এ নবায়ন হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
2 ভিসিপিইউ কোর
8 জিবি র‍্যাম
100 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
8 টিবি ব্যান্ডউইথ
71% ছাড়
KVM 4
৳  1,029.00 /মাস
৳2,739.00/মাস-এ নবায়ন হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
4 ভিসিপিইউ কোর
16 জিবি র‍্যাম
200 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
16 টিবি ব্যান্ডউইথ
70% ছাড়
KVM 8
৳  2,049.00 /মাস
৳5,469.00/মাস-এ নবায়ন হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
8 ভিসিপিইউ কোর
32 জিবি র‍্যাম
400 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
32 টিবি ব্যান্ডউইথ
প্রতিটি প্ল্যানে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু আছে

AMD EPYC প্রসেসর
NVMe SSD স্টোরেজ
বিশ্বব্যাপী ডেটা সেন্টার
সাপ্তাহিক বিনামূল্যে ব্যাকআপ
ফায়ারওয়াল ম্যানেজমেন্ট
1 Gbps নেটওয়ার্ক স্পিড
পাবলিক API
এমসিপি দ্বারা চালিত এআই সহকারী
১ বছরের জন্য বিনামূল্যে .cloud ডোমেইন
সকল প্ল্যানের টাকা আগে থেকেই পরিশোধ করা হয়। মোট প্ল্যানের মূল্যকে আপনার প্ল্যানের মাসের সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে মাসিক রেট পাওয়া যাবে।

নেক্সটক্লাউড: নিরবচ্ছিন্ন সহযোগিতাকে শক্তিশালী করা

নেক্সটক্লাউড একটি বহুমুখী প্ল্যাটফর্ম যা ব্যবহারকারীদের অনায়াসে দক্ষ ডেটা সমাধান তৈরি করতে সক্ষম করে। বিস্তৃত বৈশিষ্ট্য, একটি পরিষ্কার নকশা এবং শক্তিশালী অন্তর্নির্মিত কার্যকারিতা সহ, এটি যেকোনো স্কেলের প্রকল্পের জন্য উপযুক্ত।

নিরাপদ এবং কাস্টমাইজযোগ্য ক্লাউড স্টোরেজ পরিষেবা প্রদানের জন্য ডিজাইন করা, নেক্সটক্লাউড ব্যবহারকারীদের গোপনীয়তা এবং সুরক্ষা প্রদানের সাথে সাথে তাদের ফাইলগুলির সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ দেয়।
নেক্সটক্লাউড_১

অনায়াসে স্ব-হোস্টেড ক্লাউড সমাধান

আমাদের পূর্বে ইনস্টল করা উবুন্টু 24.04 64bit, SSL এবং একটি Nextcloud সেটআপের গতি এবং সরলতা উপভোগ করুন। RewriteRules এর সাথে উচ্চমানের হোস্টিং উপভোগ করুন। আজই Nextcloud এবং Hostinger এর সাথে আপনার প্রকল্পগুলি আপগ্রেড করুন।

1000 মেগাবাইট/সেকেন্ড নেটওয়ার্ক স্পিড

উচ্চ-কার্যক্ষমতাসম্পন্ন NVMe SSD স্টোরেজের শক্তির সাহায্যে রিয়েল-টাইম সহযোগিতা এবং বৃহৎ ব্যবহারকারীর কাছে কন্টেন্ট সরবরাহের জন্য দক্ষ ডেটা স্থানান্তর।

নেক্সটক্লাউড_২

চমৎকার পারফরম্যান্স

উচ্চ-গতির KVM হোস্টিং এর মাধ্যমে আপনার অনলাইন অভিজ্ঞতা উন্নত করুন। এটি রিসোর্স-ইনটেনসিভ অ্যাপ্লিকেশনের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, যা নির্বিঘ্নে কর্মক্ষমতা প্রদান করে।

নেক্সটক্লাউড_৩

১-ক্লিক সেটআপ

মাত্র এক ক্লিকেই সম্পূর্ণরূপে অপ্টিমাইজ করা নেক্সটক্লাউড পরিবেশ সেট আপ করুন। জটিল সেটআপ এড়িয়ে যান, সময় বাঁচান এবং এখনই আপনার যাত্রা শুরু করুন।

নেক্সটক্লাউড_৪

প্রস্তাবিত সার্ভার লোকেশন:

চেক করা হচ্ছে...

বিশ্বব্যাপী সার্ভার নেটওয়ার্কের মাধ্যমে বিশ্বকে সংযুক্ত করা

আমাদের ডেটা সেন্টারগুলি এশিয়া, ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা এবং দক্ষিণ আমেরিকা জুড়ে বিস্তৃত। দ্রুত কন্টেন্ট ডেলিভারির জন্য আপনার লক্ষ্য দর্শকদের সবচেয়ে কাছের একটি সার্ভার বেছে নিন।

Image

হাজার হাজার ক্লায়েন্ট দ্বারা অনুমোদিত

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে আমি অবিশ্বাস্যরকমের খুশি! তাদের আপটাইম ধারাবাহিকভাবে চমৎকার, যা আমার সাইটটিকে স্মুথভাবে রান করে চলেছে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, জ্ঞানমূলকভাবে, সত্যিকার অর্থে সহায়তা করেছে।

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

যদি এআই আপনার প্রশ্নের সমাধান না দিতে পারে, তাহলে Hostinger, এআই চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই স্মুথ ও দুর্দান্ত চলছে। আর হ্যাঁ, ওদের VPS তো কি বলবো, আগুন, কোনও ছন্দপতন নেই। ডেভলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀

Noel
Noel

অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি যা সঠিকভাবে কাজ করে! সুলভ মূল্যে। চমৎকার পোর্টাল যা তাদের ব্যবহারকারীদের সময়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। নিরবচ্ছিন্ন ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। দৃঢ়তার সাথে সার্ভিস দিচ্ছে।

Omkar
Omkar

আমার সেলফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger-এর সাপোর্টে যোগাযোগ করি আর আমি মুগ্ধ না হয়ে পারলাম না। সাপোর্ট টিমের Kodee ও মোহাম্মদ অবিশ্বাস্যরকমের ধৈর্যশীল এবং তারা আমাকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সাহায্য করেছেন।

Sylvain
Sylvain

আমার Hostinger-এর VPS-এ এই N8N আপগ্রেডে সহায়তা করার জন্য কার্লাকে অনেক ধন্যবাদ। ও প্রফেশনাল ও জ্ঞানী, কার্লাকে আবারও ধন্যবাদ।

Herriman
Herriman

Hostinger-এর VPS একেবারে অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুতগতির হয় এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না, কখনও ক্র্যাশ করে না।

Martin K
Martin K

কোম্পানিটি ভালো কাজ করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব সুনির্দিষ্ট সেবা ব্যবহার করি তাতে আমি খুবই খুশি। সত্যিই দুর্দান্ত VPS সেটআপ ও প্রাইস প্ল্যানের দিক থেকে বিবেচনা করলে অন্য কিছু জায়গার মতো ব্যয়বহুল নয়।

AI দিয়ে আপনার VPS আপগ্রেড করুন

নেক্সটক্লাউড সেট আপ করা থেকে শুরু করে ফায়ারওয়াল কনফিগার করা পর্যন্ত, আমাদের এআই সহকারী আপনাকে যেকোনো ভিপিএস পরিচালনার কাজে সাহায্য করতে প্রস্তুত।

নেক্সটক্লাউড_৫

৩০-দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টি

আমাদের ৩০ দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টিসহ ঝুঁকিমুক্তভাবে এটি ব্যবহার করে দেখুন। বিস্তারিত জানার জন্য আমাদের রিফান্ড নীতি দেখুন।

Google
রেটিং:
4.8/5
1,237
পর্যালোচনা
HostAdvice
রেটিং:
4.6/5
2,432
পর্যালোচনা
WpBeginner
রেটিং:
4.7
874
পর্যালোচনা

নেক্সটক্লাউড ভিপিএস সম্পর্কিত প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

নেক্সটক্লাউড হোস্টিং পরিষেবা সম্পর্কে প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর খুঁজুন।

নেক্সটক্লাউড হোস্টিং কী এবং এটি নিয়মিত হোস্টিং থেকে কীভাবে আলাদা?

নেক্সটক্লাউড হোস্ট করার খরচ কত?

আমি কি তৃতীয় পক্ষের অ্যাপ এবং প্লাগইন দিয়ে আমার নেক্সটক্লাউড ইনস্ট্যান্স কাস্টমাইজ এবং প্রসারিত করতে পারি?

নেক্সটক্লাউড ভিপিএস কি ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত নাকি শুধুমাত্র ব্যবসার জন্য?

ভিপিএস প্ল্যানে কি সাপ্তাহিক ব্যাকআপ অন্তর্ভুক্ত থাকে?

নেক্সটক্লাউড হোস্টিংয়ের জন্য কি আমি প্রযুক্তিগত সহায়তা পাব?

