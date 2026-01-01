सीमित-समय ऑफर हाथ से न जाने दें!
एक्स्प्लोर करें

Nextcloud VPS होस्टिंग पर

71% तक की छूट

Nextcloud के साथ अपनी उत्पादकता बढ़ाएं

निःशुल्क स्वचालित साप्ताहिक बैकअप
मालवेयर स्कैनर
AI असिस्टेंट
₹  399.00 /माह
30 दिन की मनी-बैक गारंटी
nextcloud

हमारे सबसे बड़े ऑफर्स के साथ एक क्लिक में बड़ी शुरुआत करें

60% की छूट
KVM 1
₹  999.00
₹  399.00 /माह

+3 माह मुफ्त

सीमित-समय ऑफर
2 वर्ष के लिए ₹739.00/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
1 vCPU कोर
4 GB RAM
50 GB NVMe डिस्क स्पेस
4 TB बैंडविड्थ
सबसे लोकप्रिय
66% की छूट
KVM 2
₹  1,599.00
₹  549.00 /माह

+2 माह मुफ्त

सीमित-समय ऑफर
2 वर्ष के लिए ₹999.00/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
2 vCPU कोर
8 GB RAM
100 GB NVMe डिस्क स्पेस
8 TB बैंडविड्थ
71% की छूट
KVM 4
₹  2,599.00
₹  749.00 /माह

+3 माह मुफ्त

सीमित-समय ऑफर
2 वर्ष के लिए ₹1,999.00/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
4 vCPU कोर
16 GB RAM
200 GB NVMe डिस्क स्पेस
16 TB बैंडविड्थ
70% की छूट
KVM 8
₹  4,999.00
₹  1,499.00 /माह

+3 माह मुफ्त

सीमित-समय ऑफर
2 वर्ष के लिए ₹3,999.00/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
8 vCPU कोर
32 GB RAM
400 GB NVMe डिस्क स्पेस
32 TB बैंडविड्थ
60% की छूट
KVM 1
₹  999.00
₹  399.00 /माह

+3 माह मुफ्त

सीमित-समय ऑफर
2 वर्ष के लिए ₹739.00/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
1 vCPU कोर
4 GB RAM
50 GB NVMe डिस्क स्पेस
4 TB बैंडविड्थ
सबसे लोकप्रिय
66% की छूट
KVM 2
₹  1,599.00
₹  549.00 /माह

+2 माह मुफ्त

सीमित-समय ऑफर
2 वर्ष के लिए ₹999.00/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
2 vCPU कोर
8 GB RAM
100 GB NVMe डिस्क स्पेस
8 TB बैंडविड्थ
71% की छूट
KVM 4
₹  2,599.00
₹  749.00 /माह

+3 माह मुफ्त

सीमित-समय ऑफर
2 वर्ष के लिए ₹1,999.00/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
4 vCPU कोर
16 GB RAM
200 GB NVMe डिस्क स्पेस
16 TB बैंडविड्थ
70% की छूट
KVM 8
₹  4,999.00
₹  1,499.00 /माह

+3 माह मुफ्त

सीमित-समय ऑफर
2 वर्ष के लिए ₹3,999.00/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
8 vCPU कोर
32 GB RAM
400 GB NVMe डिस्क स्पेस
32 TB बैंडविड्थ

हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ

AMD EPYC प्रोसेसर्स
NVMe SSD स्टोरेज
दुनिया भर में स्थित डेटा सेंटर
मुफ्त साप्ताहिक बैकअप्स
फायरवॉल प्रबंधन
1 Gbps की नेटवर्क गति
सार्वजनिक API
MCP द्वारा संचालित AI असिस्टेंट
1 वर्ष के लिए मुफ्त .cloud डोमेन
AMD EPYC प्रोसेसर्स
NVMe SSD स्टोरेज
दुनिया भर में स्थित डेटा सेंटर
मुफ्त साप्ताहिक बैकअप्स
फायरवॉल प्रबंधन
1 Gbps की नेटवर्क गति
सार्वजनिक API
MCP द्वारा संचालित AI असिस्टेंट
1 वर्ष के लिए मुफ्त .cloud डोमेन

सभी प्लान्स का भुगतान एडवांस में किया जाता है। दिखाई गई राशि कुल कीमत है, जिसे प्लान की अवधि में मौजूद महीनों की संख्या से विभाजित किया गया है।

Nextcloud: निर्बाध सहकार्यता की ओर

Nextcloud एक बहुमुखी प्लेटफॉर्म है जो उपयोगकर्ताओं को आसानी से कुशल डेटा समाधान बनाने की सुविधा प्रदान करता है। व्यापक सुविधाओं, साफ डिज़ाइन और मज़बूत बिल्ट-इन कार्यक्षमता के साथ यह किसी भी स्तर के प्रोजेक्ट के लिए उपयुक्त है।

सुरक्षित और कस्टमाइज़ेबल क्लाउड स्टोरेज सेवाएं प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया, Nextcloud उपयोगकर्ताओं को गोपनीयता और सुरक्षा प्रदान करते हुए उनकी फाइलों पर पूर्ण नियंत्रण देता है।
nextcloud_1

आसान सेल्फ-होस्टेड क्लाउड समाधान

हमारे पहले से इंस्टॉल किए गए Ubuntu 24.04 64-bit, SSL और Nextcloud सेटअप की गति और सरलता का अनुभव पाएं। RewriteRules के साथ उच्च गुणवत्ता वाली होस्टिंग का आनंद लें। आज ही Nextcloud और Hostinger के साथ अपने प्रोजेक्ट्स को अपग्रेड करें।

1000 mb/s की नेटवर्क गति

उच्च-परफॉर्मेंस वाली NVMe SSD स्टोरेज की शक्ति के साथ, वास्तविक समय में सहयोग और बड़ी संख्या में उपयोगकर्ताओं तक कॉन्टेंट डिलीवर करने के लिए कुशल डेटा ट्रांसफर।

nextcloud_2

बेहतरीन परफॉर्मेंस

हाई-स्पीड KVM होस्टिंग के साथ अपने ऑनलाइन अनुभव को बेहतर बनाएं। यह संसाधन-गहन ऐप्लिकेशंस के लिए डिज़ाइन किया गया है और निर्बाध परफॉर्मेंस प्रदान करता है।

nextcloud_3

1-क्लिक सेटअप

सिर्फ एक क्लिक में पूरी तरह से ऑप्टिमाइज़्ड Nextcloud वातावरण सेट-अप करें। जटिल सेटअप से बचें, समय बचाएं और तुरंत अपना सफर शुरू करें।

nextcloud_4

सुझाई गई सर्वर लोकेशन:

जांच की जा रही है...

वैश्विक सर्वर नेटवर्क के माध्यम से दुनिया को जोड़ रहे हैं

हमारे डेटा सेंटर्स एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में स्थित हैं। तेज़ कॉन्टेंट डिलीवरी के लिए अपनी लक्षित ऑडियंस के सबसे नज़दीक वाला सर्वर चुनें।

Image

हज़ारों ग्राहकों की स्वीकृति

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀

Noel
Noel

आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।

Omkar
Omkar

अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।

Sylvain
Sylvain

Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।

Martin K
Martin K

ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।

AI के साथ अपना VPS अपग्रेड करें

Nextcloud सेट-अप करने से लेकर फायरवॉल कॉन्फिगर करने तक, हमारा AI असिस्टेंट VPS प्रबंधन से जुड़े किसी भी कार्य में आपकी मदद करने के लिए तैयार है।

nextcloud_5

30 दिन की मनी-बैक गारंटी

हमारी 30 दिन की मनी-बैक गारंटी के साथ इसे बिना किसी जोखिम के ट्राई करें। अधिक जानकारी के लिए हमारी रिफंड पॉलिसी देखें।

Google
रेटिंग:
4.8/5
1,237
reviews
HostAdvice
रेटिंग:
4.6/5
2,432
reviews
WpBeginner
रेटिंग:
4.7
874
reviews

Nextcloud VPS के बारे में सामान्यत: पूछे जाने वाले प्रश्न

Nextcloud होस्टिंग सेवाओं के बारे में सामान्यत: पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करें।

Nextcloud होस्टिंग क्या है और यह सामान्य होस्टिंग से कैसे अलग है?

Nextcloud को होस्ट करने की कीमत कितनी है?

क्या मैं थर्ड-पार्टी ऐप्स और प्लगइन्स का उपयोग करके अपने Nextcloud इंस्टेंस को कस्टमाइज़ और एक्सटेंड कर सकता/सकती हूं?

क्या Nextcloud VPS व्यक्तिगत उपयोग के लिए उपयुक्त है या केवल बिज़नेस के लिए?

क्या VPS प्लान्स में साप्ताहिक बैकअप शामिल है?

क्या मुझे Nextcloud होस्टिंग के लिए तकनीकी सहायता मिलेगी?

हमें आपकी गोपनीयता का ख्याल है

यह वेबसाइट उन कुकीज़ का उपयोग करती है जो साइट के ठीक से काम करने और आप हमारी साइट से कैसे इंटरैक्ट करते हैं, इस पर डेटा जुटाने और मार्केटिंग के उद्देश्यों के लिए आवश्यक हैं। अपनी स्वीकृति देकर हमारी कुकी नीति के अनुसार ऐड टार्गेटिंग, पेर्सनलाइज़ेशन और विश्लेषण करने के लिए आप इन कुकीज़ को अपने डिवाइस पर स्टोर करने से सहमत हैं।