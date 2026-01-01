Nextcloud VPS होस्टिंग पर71% तक की छूट
Nextcloud के साथ अपनी उत्पादकता बढ़ाएं
Nextcloud: निर्बाध सहकार्यता की ओर
आसान सेल्फ-होस्टेड क्लाउड समाधान
1000 mb/s की नेटवर्क गति
उच्च-परफॉर्मेंस वाली NVMe SSD स्टोरेज की शक्ति के साथ, वास्तविक समय में सहयोग और बड़ी संख्या में उपयोगकर्ताओं तक कॉन्टेंट डिलीवर करने के लिए कुशल डेटा ट्रांसफर।
बेहतरीन परफॉर्मेंस
हाई-स्पीड KVM होस्टिंग के साथ अपने ऑनलाइन अनुभव को बेहतर बनाएं। यह संसाधन-गहन ऐप्लिकेशंस के लिए डिज़ाइन किया गया है और निर्बाध परफॉर्मेंस प्रदान करता है।
1-क्लिक सेटअप
सिर्फ एक क्लिक में पूरी तरह से ऑप्टिमाइज़्ड Nextcloud वातावरण सेट-अप करें। जटिल सेटअप से बचें, समय बचाएं और तुरंत अपना सफर शुरू करें।
हज़ारों ग्राहकों की स्वीकृति
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।