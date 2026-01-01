hébergement Nextcloud
Améliorez votre productivité avec Nextcloud
Trouvez le meilleur plan d'hébergement VPS Nextcloud pour vos solutions de données
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.
Nextcloud : Une collaboration sans faille
Une solution cloud auto-hébergée sans effort
Vitesse de réseau de 1000 Mo/s
Transfert de données efficace pour la collaboration en temps réel et la diffusion de contenu à une large base d'utilisateurs avec la puissance du stockage SSD NVMe haute performance.
Excellente performance
Améliorez votre expérience en ligne avec un hébergement KVM à haute vitesse. Il est conçu pour les applications gourmandes en ressources, offrant des performances transparentes.
Installation en 1 clic
Configurez un environnement Nextcloud entièrement optimisé en un seul clic. Évitez les configurations complexes, gagnez du temps et commencez votre voyage tout de suite.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Connecter le monde grâce au réseau mondial de serveurs
Nos data centers sont répartis entre l'Asie, l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Choisissez le serveur le plus proche de votre public cible pour une diffusion plus rapide du contenu.
Approuvé par des milliers de clients
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout fonctionne de manière fluide et efficace : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Leur VPS est exceptionnel, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez ainsi 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
L'entreprise se débrouille très bien, je suis vraiment satisfait des services spécifiques que j'utilise chez eux. C'est moins cher que d'autres plateformes, avec d'excellentes configurations VPS et des plans très intéressants.