L'hébergement Nextcloud fournit une plateforme robuste pour le partage de fichiers, le stockage et la collaboration en toute sécurité. Ce service d'hébergement garantit un fonctionnement efficace de l'application Nextcloud grâce à des ressources de serveur dédiées, des fonctionnalités personnalisées et une sécurité avancée.

Les plans VPS d'Hostinger sont livrés avec un template prêt à l'emploi : Ubuntu 24.04 64 bit accompagné de Nextcloud.