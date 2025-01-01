70%
Nextcloud Hostingİndirimi
Nextcloud Hosting İle Verimliliğinizi Artırın
Ücretsiz otomatik haftalık yedekleme Kötü Amaçlı Yazılım Tarayıcısı YZ Asistan
₺ 209,99 /ay
30 gün para iade garantili
Veri Çözümleriniz için En İyi Nextcloud Hosting Planını Bulun
KVM 1
₺ 445,99%61 İNDİRİM
₺ 171,99 /ay
₺273,99/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
1 vCPU çekirdeği
4 GB RAM
50 GB NVMe Disk alanı
4 TB bant genişliği
Dünya Çapında Veri Merkezleri
Linux işletim sistemleri
En Popüler
KVM 2
₺ 572,99%63 İNDİRİM
₺ 209,99 /ay
₺381,99/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
2 vCPU çekirdeği
8 GB RAM
100 GB NVMe Disk alanı
8 TB bant genişliği
Dünya Çapında Veri Merkezleri
Linux işletim sistemleri
KVM 4
₺ 1.017,99%69 İNDİRİM
₺ 317,99 /ay
₺762,99/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
4 vCPU çekirdeği
16 GB RAM
200 GB NVMe Disk alanı
16 TB bant genişliği
Dünya Çapında Veri Merkezleri
Linux işletim sistemleri
KVM 8
₺ 2.098,99%70 İNDİRİM
₺ 635,99 /ay
₺1.525,99/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
8 vCPU çekirdeği
32 GB RAM
400 GB NVMe Disk alanı
32 TB bant genişliği
Dünya Çapında Veri Merkezleri
Linux işletim sistemleri
Ödeme Şartları
Nextcloud: İşbirliğinin Kolay Yolu
Nextcloud, kullanıcıların rahatça verimli veri çözümleri oluşturmasına olanak tanıyan çok yönlü bir platformdur. Kapsamlı özellikleri, temiz tasarımı ve sağlam dahili işlevleriyle her ölçekteki proje için mükemmeldir.Güvenli ve özelleştirilebilir bulut depolama sağlamak üzere tasarlanan Nextcloud, gizlilik ve güvenlik sağlarken kullanıcılara dosyaları üzerinde tam kontrol sunar.
Kullanıcı Yönetimli Bulut Çözümü
Önceden yüklenmiş Ubuntu 22.04 64 bit, SSL ve Nextcloud kurulumumuzun hızını ve basitliğini görün. RewriteRules ile en kaliteli hosting hizmetinin avantajlarından faydalanın. Projelerinizi Nextcloud ve Hostinger ile bugün geliştirmeye başlayın.
300 Mb/s Ağ HızıEtkili veri aktarımı için, yüksek performanslı NVMe SSD depolamanın gücünü kullanarak geniş bir kullanıcı tabanıyla anlık işbirliği yapın ve içerik sunun.
Mükemmel PerformansYüksek hızlı KVM hosting ile çevrimiçi deneyiminizi geliştirin. KVM, kaynak bakımından yoğun uygulamalar için tasarlanmış olup kesintisiz performans sunar.
1-Tık KurulumTek tıkla tamamen optimize edilmiş bir Nextcloud ortamı kurun. Karmaşık kurulumlarla uğraşmayın, zamandan tasarruf ederek yolculuğunuza hemen başlayın.
VPS'nizi Yapay Zeka İle Geliştirin
YZ Asistan, Nextcloud'u kurmaktan güvenlik duvarlarını yapılandırmaya kadar her türlü VPS yönetimi görevinde size yardım eder.
Binlerce Müşteri Tarafından Onaylı Sağlayıcı
Global Sunucu Ağımızla Dünyayı Bağlıyoruz
Veri merkezlerimiz Asya, Avrupa, Kuzey Amerika ve Güney Amerika'ya yayılmıştır. Daha hızlı içerik sunmak için hedef kitlenize en yakın sunucuyu seçin.
Nextcloud VPS Hosting SSS
Nextcloud hosting hakkında en sık sorulan sorular ve yanıtlar aşağıda.