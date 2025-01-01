70%

Nextcloud Hosting

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Nextcloud Hosting İle Verimliliğinizi Artırın

Ücretsiz otomatik haftalık yedekleme Kötü Amaçlı Yazılım Tarayıcısı YZ Asistan
₺  209,99 /ay
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30 gün para iade garantili
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Veri Çözümleriniz için En İyi Nextcloud Hosting Planını Bulun

Ödeme Şartları

Nextcloud: İşbirliğinin Kolay Yolu

Nextcloud, kullanıcıların rahatça verimli veri çözümleri oluşturmasına olanak tanıyan çok yönlü bir platformdur. Kapsamlı özellikleri, temiz tasarımı ve sağlam dahili işlevleriyle her ölçekteki proje için mükemmeldir.

Güvenli ve özelleştirilebilir bulut depolama sağlamak üzere tasarlanan Nextcloud, gizlilik ve güvenlik sağlarken kullanıcılara dosyaları üzerinde tam kontrol sunar.
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Kullanıcı Yönetimli Bulut Çözümü

Önceden yüklenmiş Ubuntu 22.04 64 bit, SSL ve Nextcloud kurulumumuzun hızını ve basitliğini görün. RewriteRules ile en kaliteli hosting hizmetinin avantajlarından faydalanın. Projelerinizi Nextcloud ve Hostinger ile bugün geliştirmeye başlayın.

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300 Mb/s Ağ Hızı

Etkili veri aktarımı için, yüksek performanslı NVMe SSD depolamanın gücünü kullanarak geniş bir kullanıcı tabanıyla anlık işbirliği yapın ve içerik sunun.
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Mükemmel Performans

Yüksek hızlı KVM hosting ile çevrimiçi deneyiminizi geliştirin. KVM, kaynak bakımından yoğun uygulamalar için tasarlanmış olup kesintisiz performans sunar.
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1-Tık Kurulum

Tek tıkla tamamen optimize edilmiş bir Nextcloud ortamı kurun. Karmaşık kurulumlarla uğraşmayın, zamandan tasarruf ederek yolculuğunuza hemen başlayın.

Güvenebileceğiniz Nextcloud VPS Hosting Sağlayıcısı

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VPS'nizi Yapay Zeka İle Geliştirin

YZ Asistan, Nextcloud'u kurmaktan güvenlik duvarlarını yapılandırmaya kadar her türlü VPS yönetimi görevinde size yardım eder.

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Binlerce Müşteri Tarafından Onaylı Sağlayıcı

Google
Rating:
4.8/5
1,237
inceleme
HostAdvice
Rating:
4.6/5
2,432
inceleme
WpBeginner
Rating:
4.7
874
inceleme

Global Sunucu Ağımızla Dünyayı Bağlıyoruz

Veri merkezlerimiz Asya, Avrupa, Kuzey Amerika ve Güney Amerika'ya yayılmıştır. Daha hızlı içerik sunmak için hedef kitlenize en yakın sunucuyu seçin.

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30 gün para iade garantili

%100 memnun kalmazsanız, satın alma tarihinden itibaren 30 gün içinde ödemenizin iadesini talep edebilirsiniz. VPS iadeleri, iadeler arasında 180 günlük bir bekleme süresine tabidir. Süreç sorunsuz ve risksizdir. Daha fazla bilgi için lütfen iade politikamızı kontrol edin (istisnalar uygulanabilir).

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Nextcloud VPS Hosting SSS

Nextcloud hosting hakkında en sık sorulan sorular ve yanıtlar aşağıda.

Nextcloud Hosting Nedir Ve Normal Hostingden Farkı Nedir?

Nextcloud Hosting Fiyatı Nedir?

Nextcloud Hizmetimi Üçüncü Taraf Uygulamalar Ve Eklentilerle Özelleştirebilir Ve Genişletebilir Miyim?

Nextcloud VPS Kişisel Kullanıma Mı Uygun Yoksa Sadece İşletmelere Mi?

VPS Planları Haftalık Yedeklemeleri İçeriyor Mu?

Nextcloud Hosting İçin Teknik Destek Alacak Mıyım?