Rocky Linux VPS hosting

Secure OS. Powerful infrastructure

বিনামূল্যে স্বয়ংক্রিয় সাপ্তাহিক ব্যাকআপ ম্যালওয়্যার স্ক্যানার কোডি এআই সহকারী
৳  549.00 /মাস
৩০-দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টি
Pick your perfect Rocky Linux VPS hosting plan

60% ছাড়
KVM 1
৳  549.00 /মাস
৳1,019.00/মাস-এ নবায়ন হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
1 ভিসিপিইউ কোর
4 জিবি র‍্যাম
50 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
4 টিবি ব্যান্ডউইথ
সবচেয়ে জনপ্রিয়
65% ছাড়
KVM 2
৳  759.00 /মাস
৳1,369.00/মাস-এ নবায়ন হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
2 ভিসিপিইউ কোর
8 জিবি র‍্যাম
100 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
8 টিবি ব্যান্ডউইথ
71% ছাড়
KVM 4
৳  1,029.00 /মাস
৳2,739.00/মাস-এ নবায়ন হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
4 ভিসিপিইউ কোর
16 জিবি র‍্যাম
200 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
16 টিবি ব্যান্ডউইথ
70% ছাড়
KVM 8
৳  2,049.00 /মাস
৳5,469.00/মাস-এ নবায়ন হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
8 ভিসিপিইউ কোর
32 জিবি র‍্যাম
400 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
32 টিবি ব্যান্ডউইথ
প্রতিটি প্ল্যানে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু আছে

AMD EPYC প্রসেসর
NVMe SSD স্টোরেজ
বিশ্বব্যাপী ডেটা সেন্টার
সাপ্তাহিক বিনামূল্যে ব্যাকআপ
ফায়ারওয়াল ম্যানেজমেন্ট
1 Gbps নেটওয়ার্ক স্পিড
পাবলিক API
এমসিপি দ্বারা চালিত এআই সহকারী
১ বছরের জন্য বিনামূল্যে .cloud ডোমেইন
AMD EPYC প্রসেসর
NVMe SSD স্টোরেজ
বিশ্বব্যাপী ডেটা সেন্টার
সাপ্তাহিক বিনামূল্যে ব্যাকআপ
ফায়ারওয়াল ম্যানেজমেন্ট
1 Gbps নেটওয়ার্ক স্পিড
পাবলিক API
এমসিপি দ্বারা চালিত এআই সহকারী
১ বছরের জন্য বিনামূল্যে .cloud ডোমেইন

সকল প্ল্যানের টাকা আগে থেকেই পরিশোধ করা হয়। মোট প্ল্যানের মূল্যকে আপনার প্ল্যানের মাসের সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে মাসিক রেট পাওয়া যাবে।

Get enterprise-level security

Rocky Linux is a free, open-source operating system that quickly became popular after CentOS transitioned to a new model. Built with enterprise users in mind, it is known for its security and reliability.

You can get even more from your Rocky Linux by hosting it on a VPS – built-in security features, full root access, scalable resources, and more.
rocky linux 1

Rocky Linux VPS: Native compatibility & unmatched stability

As Rocky Linux is binary-compatible with Red Hat Enterprise Linux (RHEL), you can host any applications designed for it. Our VPS infrastructure is ready for any website, app, database, container, or other online project you might have.

Added security

Your server will be secure from both internal and external threats. Handle malicious files with a malware scanner and get rid of unwanted traffic with DDoS protection and a firewall.

rocky linux 2

High and stable performance

We use the latest technology – AMD EPYC processors and NVMe SSD storage. You will also get a 300 Mb/s network infrastructure exclusively for your online project.

rocky linux 3

Unlimited flexibility

Install any programs you want and configure the server settings with full root access. Take a snapshot before making changes. If anything, restore your data using the latest free automatic backup.

rocky linux 4

Local development. Global reach

Boost loading speed by choosing a server location that is as close as possible to your audience. We have data centers across North America, Europe, Asia, and South America.

Tried and trusted Rocky Linux VPS Hosting

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে আমি অবিশ্বাস্যরকমের খুশি! তাদের আপটাইম ধারাবাহিকভাবে চমৎকার, যা আমার সাইটটিকে স্মুথভাবে রান করে চলেছে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, জ্ঞানমূলকভাবে, সত্যিকার অর্থে সহায়তা করেছে।

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

যদি এআই আপনার প্রশ্নের সমাধান না দিতে পারে, তাহলে Hostinger, এআই চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই স্মুথ ও দুর্দান্ত চলছে। আর হ্যাঁ, ওদের VPS তো কি বলবো, আগুন, কোনও ছন্দপতন নেই। ডেভলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀

Noel
Noel

অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি যা সঠিকভাবে কাজ করে! সুলভ মূল্যে। চমৎকার পোর্টাল যা তাদের ব্যবহারকারীদের সময়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। নিরবচ্ছিন্ন ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। দৃঢ়তার সাথে সার্ভিস দিচ্ছে।

Omkar
Omkar

আমার সেলফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger-এর সাপোর্টে যোগাযোগ করি আর আমি মুগ্ধ না হয়ে পারলাম না। সাপোর্ট টিমের Kodee ও মোহাম্মদ অবিশ্বাস্যরকমের ধৈর্যশীল এবং তারা আমাকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সাহায্য করেছেন।

Sylvain
Sylvain

আমার Hostinger-এর VPS-এ এই N8N আপগ্রেডে সহায়তা করার জন্য কার্লাকে অনেক ধন্যবাদ। ও প্রফেশনাল ও জ্ঞানী, কার্লাকে আবারও ধন্যবাদ।

Herriman
Herriman

Hostinger-এর VPS একেবারে অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুতগতির হয় এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না, কখনও ক্র্যাশ করে না।

Martin K
Martin K

কোম্পানিটি ভালো কাজ করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব সুনির্দিষ্ট সেবা ব্যবহার করি তাতে আমি খুবই খুশি। সত্যিই দুর্দান্ত VPS সেটআপ ও প্রাইস প্ল্যানের দিক থেকে বিবেচনা করলে অন্য কিছু জায়গার মতো ব্যয়বহুল নয়।

Work smarter with Kodee

Kodee – your knowledgeable AI assistant – is here to help you with any VPS-related questions.

Whether you need help with server configuration, management, or Linux commands, Kodee is ready to answer all your VPS-related queries instantly.
rocky linux 5

