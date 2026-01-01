Hospedagem VPS Rocky Linux

Sim, você pode alterar seu sistema operacional a qualquer momento. Lembre-se de baixar o backup do seu servidor antes de alterar o sistema operacional, pois isso apagará todos os seus arquivos.

Depois de fazer o backup, vá para a seção SO e Painel no painel de controle do seu VPS e selecione Rocky Linux.

Para obter instruções mais detalhadas, siga nosso guia passo a passo sobre como alterar o sistema operacional do seu VPS.