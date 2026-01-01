Não perca as ofertas da Promoção de Ano Novo!
Ver oferta
Até 67% off na

Hospedagem VPS Rocky Linux

Sistema operacional seguro. Infraestrutura poderosa.

Backups semanais grátis e automáticos Detector de malware Assistente com IA
R$  27,99 /mês
30 dias para pedir reembolso
herói rochoso do Linux

Aproveite nossa Promoção de Ano Novo!

60% OFF
KVM 1
R$  69,99
R$  27,99 /mês
Oferta por tempo limitado
Renovação por R$ 47,99/mês para 2 anos. Cancele a qualquer momento.
1 núcleos de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espaço em disco NVMe
4 TB de largura de banda
Mais popular
57% OFF
KVM 2
R$  89,99
R$  38,99 /mês
Oferta por tempo limitado
Renovação por R$ 69,99/mês para 2 anos. Cancele a qualquer momento.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espaço em disco NVMe
8 TB de largura de banda
66% OFF
KVM 4
R$  159,99
R$  54,99 /mês
Oferta por tempo limitado
Renovação por R$ 129,99/mês para 2 anos. Cancele a qualquer momento.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espaço em disco NVMe
16 TB de largura de banda
67% OFF
KVM 8
R$  329,99
R$  109,99 /mês
Oferta por tempo limitado
Renovação por R$ 259,99/mês para 2 anos. Cancele a qualquer momento.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espaço em disco NVMe
32 TB de largura de banda
60% OFF
KVM 1
R$  69,99
R$  27,99 /mês
Oferta por tempo limitado
Renovação por R$ 47,99/mês para 2 anos. Cancele a qualquer momento.
1 núcleos de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espaço em disco NVMe
4 TB de largura de banda
Mais popular
57% OFF
KVM 2
R$  89,99
R$  38,99 /mês
Oferta por tempo limitado
Renovação por R$ 69,99/mês para 2 anos. Cancele a qualquer momento.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espaço em disco NVMe
8 TB de largura de banda
66% OFF
KVM 4
R$  159,99
R$  54,99 /mês
Oferta por tempo limitado
Renovação por R$ 129,99/mês para 2 anos. Cancele a qualquer momento.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espaço em disco NVMe
16 TB de largura de banda
67% OFF
KVM 8
R$  329,99
R$  109,99 /mês
Oferta por tempo limitado
Renovação por R$ 259,99/mês para 2 anos. Cancele a qualquer momento.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espaço em disco NVMe
32 TB de largura de banda

Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais

Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Servidores em várias partes do mundo
Backup semanal grátis
Gerenciamento de firewall
Velocidade de rede de 1 Gbps
API pública
Assistente de IA com tecnologia MCP
Domínio .cloud grátis por 1 ano
Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Servidores em várias partes do mundo
Backup semanal grátis
Gerenciamento de firewall
Velocidade de rede de 1 Gbps
API pública
Assistente de IA com tecnologia MCP
Domínio .cloud grátis por 1 ano

Todos os planos são pagos de forma integral. O valor apresentado se refere ao preço total do plano dividido pela quantidade de meses que você está contratando.

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Obtenha segurança de nível empresarial

O Rocky Linux é um sistema operacional gratuito e de código aberto que rapidamente se popularizou após a transição do CentOS para um novo modelo. Desenvolvido com foco em usuários corporativos, é conhecido por sua segurança e confiabilidade.

Você pode aproveitar ainda mais o seu Rocky Linux hospedando-o em um VPS – recursos de segurança integrados, acesso root completo, recursos escaláveis e muito mais.
rocky linux 1

Rocky Linux VPS: Compatibilidade nativa e estabilidade incomparável

Como o Rocky Linux é binariamente compatível com o Red Hat Enterprise Linux (RHEL), você pode hospedar qualquer aplicação desenvolvida para ele. Nossa infraestrutura de VPS está pronta para qualquer website, aplicativo, banco de dados, contêiner ou outro projeto online que você possa ter.

Segurança adicional

Seu servidor estará protegido contra ameaças internas e externas. Elimine arquivos maliciosos com um scanner de malware e livre-se do tráfego indesejado com proteção contra DDoS e um firewall.

rocky linux 2

Alto desempenho e estabilidade

Utilizamos a tecnologia mais recente – processadores AMD EPYC e armazenamento SSD NVMe. Você também terá uma infraestrutura de rede de 300 Mb/s exclusiva para o seu projeto online.

rocky linux 3

Flexibilidade ilimitada

Instale os programas que desejar e configure as definições do servidor com acesso root completo. Faça um snapshot antes de efetuar qualquer alteração. Se necessário, restaure os seus dados utilizando a versão mais recente do backup automático gratuito.

rocky linux 4

Localização recomendada do servidor:

Verificando...

Desenvolvimento local. Alcance global.

Aumente a velocidade de carregamento escolhendo um servidor o mais próximo possível do seu público. Temos centros de dados na América do Norte, Europa, Ásia e América do Sul.

Image

Hospedagem VPS Rocky Linux testada e aprovada.

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estou extremamente satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é consistentemente excelente, mantendo meu site funcionando de forma perfeita. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, bem informada e prestativa.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tudo é tranquilo e ótimo com a Hostinger, o chatbot com IA + chat humano, caso a IA não consiga resolver sua dúvida. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem altos e baixos. Obrigado à equipe de desenvolvimento e a todos os outros envolvidos. Continuem assim 🚀

Noel
Noel

Finalmente uma empresa de hospedagem VPS que faz a coisa certa! Bom preço. Excelente portal que respeita o tempo dos seus usuários. Backups perfeitos. Bom suporte. Confiável. Firme como uma rocha.

Omkar
Omkar

Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
Sylvain

Muito obrigado à Carla por me ajudar com a atualização do n8n no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente, obrigada.

Herriman
Herriman

O VPS da Hostinger é excepcional. Sempre funcionando. É sempre rápido e estável. Nunca cai, nunca trava.

Martin K
Martin K

A empresa está indo bem, estou muito satisfeito com os serviços que utilizo. Não é caro quanto a alguns lugares e conta com configurações e planos de VPS realmente excelentes.

Trabalhe de forma mais inteligente com o Kodee.

Kodee – seu assistente de IA experiente – está aqui para ajudá-lo com qualquer dúvida relacionada a VPS.

Se você precisa de ajuda com configuração de servidor, gerenciamento ou comandos Linux, Kodee está pronto para responder a todas as suas dúvidas relacionadas a VPS instantaneamente.
rocky linux 5

30 dias para pedir reembolso

Experimente sem riscos com nossa garantia de reembolso de 30 dias. Consulte nossa política de reembolso para mais detalhes.

Google
Nota:
4.8/5
5,608
opiniões
WpBeginner
Nota:
4.7
874
opiniões
Reclame Aqui

Perguntas frequentes sobre o VPS Rocky Linux

Obtenha respostas para as perguntas mais frequentes sobre os serviços de hospedagem de servidores virtuais privados (VPS) Rocky Linux.

O que é hospedagem Linux da Rocky?

Como instalar o Rocky Linux em um VPS?

Quais as diferenças entre Rocky Linux e CentOS?

Posso migrar do CentOS para o Rocky Linux no meu VPS?

Quais opções de suporte estão disponíveis para hospedagem VPS Rocky Linux?

A sua privacidade é muito importante para nós

Nós usamos cookies para garantir a melhor experiência e para coletar dados sobre como os visitantes interagem com o nosso site. Ao clicar em "Aceitar", você concorda em usarmos todos os cookies para anúncios, personalizações e análises, como descrito na nossa Política de cookies.