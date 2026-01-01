रॉकी लिनक्स होस्टिंग का मतलब है कि आप इस ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने स्वयं के वर्चुअल मशीन पर नहीं, बल्कि किसी वेब होस्ट से सर्वर किराए पर लेकर उपयोग करेंगे।

ऐसा करने से कई लाभ मिलते हैं: पहला, आपको सर्वर सेटिंग्स को संशोधित करने और अपनी आवश्यकतानुसार कोई भी प्रोग्राम इंस्टॉल करने के लिए पूर्ण रूट एक्सेस मिलेगा। दूसरा, आपको लगभग असीमित स्केलेबिलिटी मिलेगी, क्योंकि आप अपने प्रोजेक्ट के बढ़ने पर कभी भी अपने संसाधनों को अपडेट कर सकते हैं। तीसरा, आपको बेहतर प्रदर्शन मिलेगा क्योंकि वेब होस्ट आमतौर पर नवीनतम तकनीक प्रदान कर सकते हैं।

इन लाभों के अलावा, होस्टिंगर मुफ्त स्वचालित साप्ताहिक बैकअप, कोडी एआई सहायक, मैलवेयर स्कैनर और बहुत कुछ प्रदान करता है।