Rocky Linux VPS होस्टिंगपर 71% तक की छूट
सुरक्षित ऑपरेटिंग सिस्टम। शक्तिशाली बुनियादी ढांचा।
एंटरप्राइज़-स्तरीय सुरक्षा प्राप्त करें
रॉकी लिनक्स वीपीएस: नेटिव कम्पैटिबिलिटी और बेजोड़ स्थिरता
अतिरिक्त सुरक्षा
आपका सर्वर आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार के खतरों से सुरक्षित रहेगा। मैलवेयर स्कैनर से दुर्भावनापूर्ण फ़ाइलों को स्कैन करें और डीडीओएस सुरक्षा और फ़ायरवॉल की मदद से अवांछित ट्रैफ़िक को रोकें।
उच्च और स्थिर प्रदर्शन
हम नवीनतम तकनीक का उपयोग करते हैं – AMD EPYC प्रोसेसर और NVMe SSD स्टोरेज। आपको अपने ऑनलाइन प्रोजेक्ट के लिए विशेष रूप से 300 Mb/s का नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर भी मिलेगा।
असीमित लचीलापन
अपनी इच्छानुसार कोई भी प्रोग्राम इंस्टॉल करें और पूर्ण रूट एक्सेस के साथ सर्वर सेटिंग्स को कॉन्फ़िगर करें। कोई भी बदलाव करने से पहले एक स्नैपशॉट लें। यदि आवश्यक हो, तो नवीनतम निःशुल्क स्वचालित बैकअप का उपयोग करके अपना डेटा पुनर्स्थापित करें।
आजमाया हुआ और भरोसेमंद रॉकी लिनक्स वीपीएस होस्टिंग
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।