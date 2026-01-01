New Year सेल ऑफर हाथ से न जाने दें!
एक्स्प्लोर करें

Rocky Linux VPS होस्टिंग

पर 71% तक की छूट

सुरक्षित ऑपरेटिंग सिस्टम। शक्तिशाली बुनियादी ढांचा।

निःशुल्क स्वचालित साप्ताहिक बैकअप मालवेयर स्कैनर AI असिस्टेंट
₹  399.00 /माह
30 दिन की मनी-बैक गारंटी
रॉकी लिनक्स हीरो

हमारी New Year सेल में एक क्लिक के साथ बड़ी शुरुआत करें

60% की छूट
KVM 1
₹  999.00
₹  399.00 /माह
सीमित-समय ऑफर
2 वर्ष के लिए ₹739.00/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
1 vCPU कोर
4 GB RAM
50 GB NVMe डिस्क स्पेस
4 TB बैंडविड्थ
सबसे लोकप्रिय
66% की छूट
KVM 2
₹  1,599.00
₹  549.00 /माह
सीमित-समय ऑफर
2 वर्ष के लिए ₹999.00/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
2 vCPU कोर
8 GB RAM
100 GB NVMe डिस्क स्पेस
8 TB बैंडविड्थ
71% की छूट
KVM 4
₹  2,599.00
₹  749.00 /माह
सीमित-समय ऑफर
2 वर्ष के लिए ₹1,999.00/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
4 vCPU कोर
16 GB RAM
200 GB NVMe डिस्क स्पेस
16 TB बैंडविड्थ
70% की छूट
KVM 8
₹  4,999.00
₹  1,499.00 /माह
सीमित-समय ऑफर
2 वर्ष के लिए ₹3,999.00/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
8 vCPU कोर
32 GB RAM
400 GB NVMe डिस्क स्पेस
32 TB बैंडविड्थ
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ

AMD EPYC प्रोसेसर्स
NVMe SSD स्टोरेज
दुनिया भर में स्थित डेटा सेंटर
मुफ्त साप्ताहिक बैकअप्स
फायरवॉल प्रबंधन
1 Gbps की नेटवर्क गति
सार्वजनिक API
MCP द्वारा संचालित AI असिस्टेंट
1 वर्ष के लिए मुफ्त .cloud डोमेन
सभी प्लान्स का भुगतान एडवांस में किया जाता है। दिखाई गई राशि कुल कीमत है, जिसे प्लान की अवधि में मौजूद महीनों की संख्या से विभाजित किया गया है।

एंटरप्राइज़-स्तरीय सुरक्षा प्राप्त करें

रॉकी लिनक्स एक निःशुल्क, ओपन-सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो CentOS के नए मॉडल में परिवर्तन के बाद तेजी से लोकप्रिय हो गया। उद्यम उपयोगकर्ताओं को ध्यान में रखकर बनाया गया यह सिस्टम अपनी सुरक्षा और विश्वसनीयता के लिए जाना जाता है।

आप अपने रॉकी लिनक्स को वीपीएस पर होस्ट करके और भी अधिक लाभ उठा सकते हैं - अंतर्निहित सुरक्षा सुविधाएँ, पूर्ण रूट एक्सेस, स्केलेबल संसाधन और बहुत कुछ।
रॉकी लिनक्स 1

रॉकी लिनक्स वीपीएस: नेटिव कम्पैटिबिलिटी और बेजोड़ स्थिरता

रॉकी लिनक्स, रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स (आरएचईएल) के साथ बाइनरी रूप से संगत है, इसलिए आप इसके लिए डिज़ाइन किए गए किसी भी एप्लिकेशन को होस्ट कर सकते हैं। हमारा वीपीएस इंफ्रास्ट्रक्चर आपकी किसी भी वेबसाइट, ऐप, डेटाबेस, कंटेनर या अन्य ऑनलाइन प्रोजेक्ट के लिए तैयार है।

अतिरिक्त सुरक्षा

आपका सर्वर आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार के खतरों से सुरक्षित रहेगा। मैलवेयर स्कैनर से दुर्भावनापूर्ण फ़ाइलों को स्कैन करें और डीडीओएस सुरक्षा और फ़ायरवॉल की मदद से अवांछित ट्रैफ़िक को रोकें।

रॉकी लिनक्स 2

उच्च और स्थिर प्रदर्शन

हम नवीनतम तकनीक का उपयोग करते हैं – AMD EPYC प्रोसेसर और NVMe SSD स्टोरेज। आपको अपने ऑनलाइन प्रोजेक्ट के लिए विशेष रूप से 300 Mb/s का नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर भी मिलेगा।

रॉकी लिनक्स 3

असीमित लचीलापन

अपनी इच्छानुसार कोई भी प्रोग्राम इंस्टॉल करें और पूर्ण रूट एक्सेस के साथ सर्वर सेटिंग्स को कॉन्फ़िगर करें। कोई भी बदलाव करने से पहले एक स्नैपशॉट लें। यदि आवश्यक हो, तो नवीनतम निःशुल्क स्वचालित बैकअप का उपयोग करके अपना डेटा पुनर्स्थापित करें।

रॉकी लिनक्स 4

सुझाई गई सर्वर लोकेशन:

जांच की जा रही है...

स्थानीय विकास। वैश्विक पहुंच।

अपने दर्शकों के सबसे नज़दीकी सर्वर का चयन करके लोडिंग स्पीड बढ़ाएँ। हमारे डेटा सेंटर उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया और दक्षिण अमेरिका में फैले हुए हैं।

Image

आजमाया हुआ और भरोसेमंद रॉकी लिनक्स वीपीएस होस्टिंग

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀

Noel
Noel

आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।

Omkar
Omkar

अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।

Sylvain
Sylvain

Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।

Martin K
Martin K

ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।

कोडी के साथ बेहतर तरीके से काम करें

कोडी - आपका जानकार एआई सहायक - वीपीएस से संबंधित किसी भी प्रश्न में आपकी सहायता करने के लिए यहां मौजूद है।

चाहे आपको सर्वर कॉन्फ़िगरेशन, प्रबंधन या लिनक्स कमांड में मदद की आवश्यकता हो, कोडी आपके वीपीएस से संबंधित सभी प्रश्नों का तुरंत उत्तर देने के लिए तैयार है।
रॉकी लिनक्स 5

30 दिन की मनी-बैक गारंटी

हमारी 30 दिन की मनी-बैक गारंटी के साथ इसे बिना किसी जोखिम के ट्राई करें। अधिक जानकारी के लिए हमारी रिफंड पॉलिसी देखें।

Google
रेटिंग:
4.8/5
1,237
reviews
HostAdvice
रेटिंग:
4.6/5
2,432
reviews
WpBeginner
रेटिंग:
4.7
874
reviews

रॉकी लिनक्स वीपीएस से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

रॉकी लिनक्स वर्चुअल प्राइवेट सर्वर होस्टिंग सेवाओं के बारे में सबसे अधिक पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करें।

रॉकी लिनक्स होस्टिंग क्या है?

वीपीएस पर रॉकी लिनक्स कैसे इंस्टॉल करें?

रॉकी लिनक्स और सेंटओएस में क्या अंतर है?

क्या मैं अपने वीपीएस पर CentOS से Rocky Linux में माइग्रेट कर सकता हूँ?

रॉकी लिनक्स वीपीएस होस्टिंग के लिए कौन-कौन से सहायता विकल्प उपलब्ध हैं?

