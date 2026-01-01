Hébergement VPS Rocky Linux

Oui, vous pouvez changer de système d'exploitation à tout moment. Assurez-vous de télécharger une sauvegarde de votre serveur avant de procéder à la modification, car cette opération effacera tous vos fichiers.

Une fois votre sauvegarde effectuée, accédez à la section Système d'exploitation et panneau de votre panneau de contrôle VPS et sélectionnez Rocky Linux.

Pour des instructions plus détaillées, suivez notre guide pas à pas sur comment changer le système d'exploitation de votre VPS.