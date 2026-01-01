Hébergement VPS Rocky Linux
Système d'exploitation sécurisé. Infrastructure performante.
Bénéficiez d'une sécurité de niveau entreprise
VPS Rocky Linux : Compatibilité native et stabilité inégalée
Sécurité renforcée
Votre serveur sera protégé contre les menaces internes et externes. Un scanner de logiciels malveillants traitera les fichiers malveillants et un pare-feu et une protection contre les attaques DDoS bloqueront le trafic indésirable.
performances élevées et stables
Nous utilisons les technologies les plus récentes : processeurs AMD EPYC et stockage SSD NVMe. Vous bénéficierez également d’une infrastructure réseau de 300 Mb/s dédiée exclusivement à votre projet en ligne.
Flexibilité illimitée
Installez les programmes de votre choix et configurez les paramètres du serveur avec un accès root complet. Prenez un instantané avant toute modification. En cas de besoin, restaurez vos données à l'aide de la dernière sauvegarde automatique gratuite.
Hébergement VPS Rocky Linux éprouvé et fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout fonctionne de manière fluide et efficace : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Leur VPS est exceptionnel, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez ainsi 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
L'entreprise se débrouille très bien, je suis vraiment satisfait des services spécifiques que j'utilise chez eux. C'est moins cher que d'autres plateformes, avec d'excellentes configurations VPS et des plans très intéressants.