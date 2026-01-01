Rocky Linux VPS Hosting

Ja, Sie können Ihr Betriebssystem jederzeit ändern. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihr Server-Backup herunterladen, bevor Sie das Betriebssystem ändern, da dadurch alle Ihre Dateien gelöscht werden.

Sobald Sie ein Backup haben, navigieren Sie zum Abschnitt Betriebssystem & Panel in Ihrem VPS-Kontrollpanel und wählen Sie Rocky Linux aus.

Für detailliertere Anweisungen folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Ändern Ihres VPS-Betriebssystems.