Rocky Linux VPS Hosting

Sicheres Betriebssystem. Leistungsstarke Infrastruktur.

Kostenlose automatische wöchentliche Backups Malware-Scanner KI-Assistent
4,99  € /Mon.
30 Tage Geld-zurück-Garantie
Rocky Linux Held

64 % Rabatt
KVM 1
13,99  €
4,99  € /Mon.
Verlängerungspreis 9,99 €/Mon. für 2 Jahre.
1 vCPU-Kerne
4 GB RAM
50 GB NVMe-Speicherplatz
4 TB Bandbreite
61 % Rabatt
KVM 2
17,99  €
6,99  € /Mon.
Verlängerungspreis 12,99 €/Mon. für 2 Jahre.
2 vCPU-Kerne
8 GB RAM
100 GB NVMe-Speicherplatz
8 TB Bandbreite
67 % Rabatt
KVM 4
29,99  €
9,99  € /Mon.
Verlängerungspreis 24,99 €/Mon. für 2 Jahre.
4 vCPU-Kerne
16 GB RAM
200 GB NVMe-Speicherplatz
16 TB Bandbreite
67 % Rabatt
KVM 8
59,99  €
19,99  € /Mon.
Verlängerungspreis 49,99 €/Mon. für 2 Jahre.
8 vCPU-Kerne
32 GB RAM
400 GB NVMe-Speicherplatz
32 TB Bandbreite
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr

AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
Rechenzentren weltweit
Kostenlose wöchentliche Backups
Firewall-Verwaltung
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
Öffentliche API
KI-Assistent mit MCP-Unterstützung
Kostenlose .cloud-Domain für 1 Jahr
Alle Pläne werden im Voraus bezahlt.

Erhalten Sie Sicherheit auf Unternehmensebene.

Rocky Linux ist ein kostenloses Open-Source-Betriebssystem, das nach der Umstellung von CentOS auf ein neues Modell schnell an Popularität gewann. Es wurde speziell für Unternehmenskunden entwickelt und ist für seine Sicherheit und Zuverlässigkeit bekannt.

Sie können noch mehr aus Ihrem Rocky Linux herausholen, indem Sie es auf einem VPS hosten – integrierte Sicherheitsfunktionen, voller Root-Zugriff, skalierbare Ressourcen und vieles mehr.
Rocky Linux 1

Rocky Linux VPS: Native Kompatibilität und unübertroffene Stabilität

Da Rocky Linux binärkompatibel mit Red Hat Enterprise Linux (RHEL) ist, können Sie beliebige, dafür entwickelte Anwendungen darauf hosten. Unsere VPS-Infrastruktur ist für jede Website, App, Datenbank, jeden Container oder jedes andere Online-Projekt bestens geeignet.

Zusätzliche Sicherheit

Ihr Server ist vor internen und externen Bedrohungen geschützt. Schadsoftware wird mit einem Malware-Scanner erkannt und unerwünschter Datenverkehr durch DDoS-Schutz und eine Firewall unterbunden.

Rocky Linux 2

Hohe und stabile Leistung

Wir setzen auf modernste Technologie – AMD EPYC-Prozessoren und NVMe-SSD-Speicher. Zusätzlich erhalten Sie eine exklusive 300-Mbit/s-Netzwerkinfrastruktur für Ihr Online-Projekt.

Rocky Linux 3

Unbegrenzte Flexibilität

Installieren Sie beliebige Programme und konfigurieren Sie die Servereinstellungen mit vollem Root-Zugriff. Erstellen Sie vor jeder Änderung einen Snapshot. Stellen Sie Ihre Daten gegebenenfalls mithilfe der neuesten kostenlosen automatischen Datensicherung wieder her.

Rocky Linux 4

Lokale Entwicklung. Globale Reichweite.

Beschleunigen Sie die Ladezeiten, indem Sie einen Serverstandort wählen, der möglichst nah an Ihrer Zielgruppe liegt. Wir betreiben Rechenzentren in Nordamerika, Europa, Asien und Südamerika.

Image

Bewährtes und zuverlässiges Rocky Linux VPS Hosting

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig und meine Website läuft reibungslos. Wann immer ich Hilfe brauchte, half mir das technische Support-Team schnell, kompetent und war wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

Noel
Noel

Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
Omkar

Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
Sylvain

Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, vielen Dank nochmals Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.

Martin K
Martin K

Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

Arbeiten Sie intelligenter mit Kodee

Kodee – Ihr kompetenter KI-Assistent – steht Ihnen bei allen Fragen rund um VPS zur Seite.

Egal ob Sie Hilfe bei der Serverkonfiguration, der Verwaltung oder Linux-Befehlen benötigen, Kodee ist bereit, alle Ihre Fragen rund um VPS sofort zu beantworten.
Rocky Linux 5

30 Tage Geld-zurück-Garantie

Risikofrei ausprobieren mit unserer 30 Tage Geld-zurück-Garantie.

Häufig gestellte Fragen zu Rocky Linux VPS

Hier finden Sie Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen zu Rocky Linux Virtual Private Server Hosting-Diensten.

Was ist Rocky Linux Hosting?

Wie installiere ich Rocky Linux auf einem VPS?

Worin unterscheiden sich Rocky Linux und CentOS?

Kann ich auf meinem VPS von CentOS auf Rocky Linux migrieren?

Welche Supportoptionen stehen für Rocky Linux VPS-Hosting zur Verfügung?

