Sicheres Betriebssystem. Leistungsstarke Infrastruktur.
Erhalten Sie Sicherheit auf Unternehmensebene.
Rocky Linux VPS: Native Kompatibilität und unübertroffene Stabilität
Zusätzliche Sicherheit
Ihr Server ist vor internen und externen Bedrohungen geschützt. Schadsoftware wird mit einem Malware-Scanner erkannt und unerwünschter Datenverkehr durch DDoS-Schutz und eine Firewall unterbunden.
Hohe und stabile Leistung
Wir setzen auf modernste Technologie – AMD EPYC-Prozessoren und NVMe-SSD-Speicher. Zusätzlich erhalten Sie eine exklusive 300-Mbit/s-Netzwerkinfrastruktur für Ihr Online-Projekt.
Unbegrenzte Flexibilität
Installieren Sie beliebige Programme und konfigurieren Sie die Servereinstellungen mit vollem Root-Zugriff. Erstellen Sie vor jeder Änderung einen Snapshot. Stellen Sie Ihre Daten gegebenenfalls mithilfe der neuesten kostenlosen automatischen Datensicherung wieder her.
Bewährtes und zuverlässiges Rocky Linux VPS Hosting
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig und meine Website läuft reibungslos. Wann immer ich Hilfe brauchte, half mir das technische Support-Team schnell, kompetent und war wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, vielen Dank nochmals Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.