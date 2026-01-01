Obwohl sowohl eine Landingpage als auch eine Website wichtige Funktionen für Ihre Online-Präsenz übernehmen, gibt es deutliche Unterschiede zwischen ihnen

Eine Landingpage ist eine eigenständige Webseite, die für ein bestimmtes Marketingziel konzipiert wurde und oft mit einer Kampagne oder Werbeaktion verbunden ist.

Andererseits ist eine Website eine Sammlung von Websites mit umfassenden Informationen über ein Unternehmen oder eine Person.

Eine kommerzielle Website hat in der Regel mehrere Seiten, die jeweils für verschiedene Angebote, Produkte oder Dienstleistungen bestimmt sind.