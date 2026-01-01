AI landing page builder

लैंडिंग पेज क्या होता है और यह कैसे काम करता है?

लैंडिंग पेज एक स्वतंत्र वेब पेज होता है जिसे किसी विशेष ऑफर, उत्पाद या सेवा के लिए डिज़ाइन किया जाता है। यह सर्च इंजन, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या ऑनलाइन विज्ञापनों जैसे विभिन्न स्रोतों से आने वाले आगंतुकों के लिए एक गंतव्य बिंदु के रूप में कार्य करता है। आमतौर पर, वेबसाइट मालिक आगंतुकों को भुगतान करने वाले ग्राहकों में बदलने के लिए लैंडिंग पेज बनाते हैं। चाहे आप कोई नया उत्पाद लॉन्च कर रहे हों, किसी विशेष ऑफर का प्रचार कर रहे हों या ईमेल सूची बना रहे हों, एक अच्छा लीड कैप्चर पेज ऑनलाइन सफलता की कुंजी है। उच्च-परिवर्तन दर वाले लैंडिंग पेज बनाने के लिए, आकर्षक सामग्री, लुभावने दृश्य और रणनीतिक कॉल-एक्शन (CTA) का संयोजन करें। ये तत्व मिलकर आगंतुकों को वांछित कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करते हैं, जैसे न्यूज़लेटर की सदस्यता लेना, खरीदारी करना या डिजिटल सामग्री डाउनलोड करना।