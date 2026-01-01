Website design

made simple - up to 80% off

आपकी वेबसाइट डिजाइन के लिए आवश्यक सभी चीजें यहाँ उपलब्ध हैं।

एआई वेबसाइट डिजाइन उपकरण
विशेषज्ञों द्वारा बनाए गए टेम्पलेट्स
पूरी तरह से अनुकूलन योग्य डिज़ाइन
30 दिन की मनी-बैक गारंटी
Website builder

वेबसाइट डिजाइन करना अब पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है।

डिजाइन या कोडिंग कौशल की कोई आवश्यकता नहीं है। 30 दिन की मनी-बैक गारंटी के साथ कोई जोखिम नहीं है।
80% की छूट
Premium वेबसाइट बिल्डर
वेबसाइट बनाने के लिए आवश्यक सभी सुविधाएं पाएं
₹  129.00 /माह

+3 माह मुफ्त

48 माह की सेवाएं ₹6,192.00 (सामान्य कीमत ₹31,152.00) में पाएं। रिन्यूअल ₹449.00/माह की दर पर होता है।
1 वेबसाइट बनाएं
5 वेबसाइट पेजेस
आपकी फाइल्स के लिए 2 GB स्टोरेज
1 मेलबॉक्स प्रति वेबसाइट - 1 वर्ष के लिए मुफ्त

Premium प्लान की सुविधाएं:

1 वर्ष के लिए मुफ्त डोमेन
AI वेबसाइट बिल्डर के साथ मिनटों में वेबसाइट बनाएं
300+ डिज़ाइनर द्वारा बनाए गए टेम्पलेट्स में से चुनें
AI के साथ कुछ ही क्लिक्स में ईमेल कैंपेन बनाएं और भेजें
अपने बिज़नेस के लिए SEO, ईमेल और मार्केटिंग टूल्स के साथ तेज़ी से आगे बढ़ें
मोबाइल एडिटिंग के साथ अपनी साइट को किसी भी समय अपडेट करें
सबसे लोकप्रिय
75% की छूट
Business वेबसाइट बिल्डर
AI टूल्स और ई-कॉमर्स सुविधाओं के साथ विस्तार करें
₹  199.00 /माह

+3 माह मुफ्त

48 माह की सेवाएं ₹9,552.00 (सामान्य कीमत ₹38,352.00) में पाएं। रिन्यूअल ₹649.00/माह की दर पर होता है।
50 वेबसाइट्स बनाएं
अनगिनत वेबसाइट पेज
आपकी फाइल्स के लिए 50 GB स्टोरेज
5 मेलबॉक्स प्रति वेबसाइट - 1 वर्ष के लिए मुफ्त

Premium प्लान की सारी सुविधाएं, साथ ही:

आराम से 1000 उत्पाद बेचें और अपना स्टोर प्रबंधित करें
शून्य ट्रांज़ैक्शन शुल्क के साथ अपनी 100% कमाई अपने पास रखें
अधिक ग्राहकों तक पहुंचने के लिए 100+ भुगतान विधियों का विकल्प प्रदान करें
लाइव एनालिटिक्स के साथ परफॉर्मेंस ट्रैक करें
बिल्ट-इन Printful एकीकरण के साथ कस्टम मर्चेंडाइज़ बेचें
हमारे AI टेक्स्ट एडिटर के साथ अपनी कॉपी बेहतर बनाएं
AI इमेज जनरेटर का उपयोग करके अद्भुत विज़ुअल्स बनाएं
हमारे AI ब्लॉग पोस्ट जनरेटर के साथ अपनी कहानी साझा करें
हमारे AI प्रोडक्ट जनरेटर के साथ इमेजेस अपलोड करें और विवरण तैयार करें
AI लोगो मेकर के साथ तेज़ी से अपने ब्रांड की पहचान डिज़ाइन करें
AI SEO असिस्टेंट के साथ अपना कॉन्टेंट ऑप्टिमाइज़ करें
लिंक-इन-बायो के साथ क्लिक्स को ग्राहकों में बदलें
3 चरणों में अपनी पसंद की वेबसाइट डिज़ाइन करें

1. निर्माण का तरीका चुनें

1. निर्माण का तरीका चुनें

All you need is an idea – AI will generate a fully functional website with unique content and visuals for you. Alternatively, choose and customize a ready-made template.

2. अपने डिज़ाइन को अनुकूलित करें

स्मार्ट ग्रिड लाइनों की मदद से सभी एलिमेंट्स को अपनी इच्छानुसार कहीं भी ड्रैग और ड्रॉप करें। अलग-अलग रंगों, फ़ॉन्ट, वेबसाइट एनिमेशन और वीडियो बैकग्राउंड को आज़माएँ।

3. लाइव करें

क्या आप परिणाम से संतुष्ट हैं? अपनी वेबसाइट लॉन्च करें – यह किसी भी डिवाइस पर शानदार दिखेगी। डोमेन और होस्टिंग वार्षिक प्लान में पहले से ही शामिल हैं, साथ ही आपको आगे बढ़ने में मदद करने वाले मार्केटिंग टूल भी।
1. निर्माण का तरीका चुनें

अपनी मनचाही वेबसाइट जल्दी और आसानी से बनाएं

अपनी मनचाही वेबसाइट का वर्णन करें, और हमारा वेबसाइट डिज़ाइनर आपके लिए एकदम सही वेबसाइट तैयार कर देगा। इन स्वचालित टूल की मदद से आप अपनी वेबसाइट के लुक और फील को और भी बेहतर बना सकते हैं।
छवि जनरेटर

छवि जनरेटर

अपने ब्रांड के सार को दर्शाने वाले बेहतरीन दृश्य तैयार करें।

लोगो निर्माता

लोगो निर्माता

किसी पेशेवर को काम पर रखे बिना, एक अनोखा लोगो खुद डिजाइन करें।

सेक्शन जनरेटर

सेक्शन जनरेटर

मानचित्र, फॉर्म और प्रशंसापत्र जैसे महत्वपूर्ण अनुभाग आसानी से बनाएं।

एआई लेखक

एआई लेखक

कृत्रिम बुद्धिमत्ता को आकर्षक सामग्री लिखने दें जो आगंतुकों को ग्राहकों में परिवर्तित कर दे।

किसी डिज़ाइनर द्वारा बनाए गए टेम्पलेट को चुनें

वेबसाइट टेम्प्लेट का उपयोग करने का मतलब है कि आधा काम हो गया। अब आपको बस प्रत्येक तत्व को अपनी इच्छानुसार अनुकूलित करके अपनी मनचाही वेबसाइट बनानी है।
पोर्टफोलियोबिज़नेस शोकेसऑनलाइन स्टोरब्लॉगलिंक इन बायोअन्य
पोर्टफोलियोबिज़नेस शोकेसऑनलाइन स्टोरब्लॉगलिंक इन बायोअन्य
सभी पोर्टफोलियो टेम्पलेट्स
सभी पोर्टफोलियो टेम्पलेट्स
सभी पोर्टफोलियो टेम्पलेट्स
सभी पोर्टफोलियो टेम्पलेट्स
एक ऐसी वेबसाइट बनाएं जो व्यवसाय को सार्थकता प्रदान करे।

एक ऐसी वेबसाइट बनाएं जो व्यवसाय को सार्थकता प्रदान करे।

प्रीमियम ईकॉमर्स सुविधाओं के साथ 1000 उत्पादों तक की बिक्री और प्रबंधन करें।
अपॉइंटमेंट की सुविधा चालू करें और ग्राहकों के लिए आपकी सेवाओं को बुक करना आसान बनाएं।
एसईओ टूल्स और मार्केटिंग इंटीग्रेशन का उपयोग करके संभावित ग्राहकों को आकर्षित करें और उन्हें ग्राहक में परिवर्तित करें।
Indira Prieto लेटरिंग आर्टिस्ट, इलस्ट्रेटर और ग्राफिक डिजाइनर

होस्टिंगर वेबसाइट बिल्डर का उपयोग करके अपने विचार को वेबसाइट में बदलना बेहद आसान था, यह सब इसकी सरलता और गति के कारण संभव हुआ।

Indira Prieto

लेटरिंग आर्टिस्ट, इलस्ट्रेटर और ग्राफिक डिजाइनर | indiraprietocreative.com

बिल्ट-इन मार्केटिंग और SEO के साथ लोगों का ध्यान आकर्षित करें

Hostinger Reach के साथ ईमेल कैंपेन बनाएं, ईमेल भेजें और परिणाम ट्रैक करें

अपने आइडिया का वर्णन करें और AI आपके लिए ऐसे मार्केटिंग ईमेल तैयार करेगा जिन्हें आप तुरंत भेज पाएंगे।

Hostinger Reach के साथ ईमेल कैंपेन बनाएं, ईमेल भेजें और परिणाम ट्रैक करें

मार्केटिंग एकीकरण करना हुआ आसान

Google Ads*, Meta Pixel, Google Analytics जैसे टूल्स का एकीकरण कर अपनी मार्केटिंग रणनीति को अगले स्तर पर ले जाएं।
मार्केटिंग एकीकरण करना हुआ आसान

बिल्ट-इन SEO टूल्स

Hostinger के बिल्ट-इन SEO टूल्स और AI SEO असिस्टेंट के साथ अपना स्टोर सर्च इंजन के लिए ऑप्टिमाइज़ करें।
मार्केटिंग एकीकरण करना हुआ आसान

अपने ग्राहकों को WhatsApp के माध्यम से इंस्टेंट कॉन्टैक्ट की सुविधा प्रदान कर उनका अनुभव बेहतर बनाएं।

अपने ग्राहकों को WhatsApp के माध्यम से इंस्टेंट कॉन्टैक्ट की सुविधा प्रदान कर उनका अनुभव बेहतर बनाएं।
60 दिनों के भीतर पात्र खरीदारी करके Google Ads क्रेडिट्स पाएं। नियम और शर्तें लागू।

24/7 इंस्टेंट सपोर्ट पाएं

कुछ खास फ़ीचर्स ढूंढने में परेशानी हो रही है? तुरंत समाधान के लिए अपने भरोसेमंद AI असिस्टेंट कोडी से चैट करें। अगर आपको और मदद चाहिए, तो हमारी कस्टमर सक्सेस टीम से बेझिझक संपर्क करें, जो चौबीसों घंटे आपकी सहायता के लिए तैयार है।
24/7 इंस्टेंट सपोर्ट पाएं

एक ही स्थान पर वेबसाइट डिजाइन का संपूर्ण समाधान

अपनी वेबसाइट खुद डिज़ाइन करें। Hostinger के साथ यह आपके सोचने से भी आसान है।

Google
रेटिंग:
4.8/5
1,237
reviews
HostAdvice
रेटिंग:
4.6/5
2,432
reviews

वेबसाइट डिज़ाइन से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

वेबसाइट डिजाइन करने के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर पाएं।

मैं अपनी खुद की वेबसाइट कैसे डिजाइन कर सकता हूँ?

मुझे वेबसाइट डिजाइन के लिए कौन से टूल का उपयोग करना चाहिए – टेम्प्लेट या एआई बिल्डर?

वेबसाइट डिजाइन कराने में कितना खर्च आता है?

वेब डिज़ाइन के सबसे लोकप्रिय प्रकार कौन से हैं? मुझे अपनी साइट के लिए कौन सा प्रकार चुनना चाहिए?

अच्छे वेब डिजाइन के प्रमुख सिद्धांत क्या हैं?

क्या मैं अपनी वेबसाइट मुफ्त में डिजाइन करवा सकता हूँ?

