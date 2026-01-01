créateur de landing page IA

Les créateurs de landing pages IA exploitent la puissance de l'apprentissage automatique pour générer des landing pages sur mesure. Comparés aux logiciels de design web traditionnels, ils vous permettent de promouvoir vos produits et de convertir les visiteurs sans écrire une seule ligne de code.

Le créateur de landing pages IA de Hostinger est un excellent exemple de cet outil. Pour commencer, il vous suffit de décrire votre campagne, et notre système générera un texte unique et optimisé pour le SEO pour votre landing page, tout en sélectionnant des images pertinentes.

Il est également doté d'outils alimentés par l'IA pour attirer des prospects et les convertir en clients : SEO IA pour optimiser la visibilité de votre site sur les moteurs de recherche, Heatmap IA pour un placement stratégique des boutons d'appel à l'action et Rédacteur IA pour générer du contenu à fort taux de conversion.