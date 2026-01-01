créateur de landing page IA
Boostez vos conversions avec des landing pages pro
Trouvez le plan de créateur de landing page qui vous convient le mieux
Fonctionnalités Premium :
Toutes les fonctionnalités du plan Premium et :
Fonctionnalités Premium :
Toutes les fonctionnalités du plan Premium et :
Créez une landing page en 3 étapes simples
1. Choisissez comment la créer
2. Personnalisez votre site web
3. Publiez le site
Créez des landing pages plus rapidement grâce à l'IA
Optimisez vos landing pages en quelques clics avec nos outils d'IA, disponibles avec le plan Créateur de sites internet Business.
Templates de landing page pour chaque campagne de marketing
Sikander Saleem
Hostinger est la meilleure plateforme que j'ai jamais utilisée. Ce que j'apprécie le plus, c'est le générateur de pages. Grâce à ses fonctionnalités intuitives, votre site web sera prêt en quelques heures plutôt qu'en quelques jours.
Walid “Wall of tik_com” Ghali
Le partenariat avec Hostinger me permet de bénéficier de l'IA pour effectuer le gros du travail, me laissant ainsi le temps de me concentrer sur ce qui est vraiment important.
Hitesh
C'est le meilleur hébergement abordable, offrant à la fois vitesse et fiabilité, accompagné d'un excellent support. Je recommande cette solution à tous les débutants souhaitant lancer un nouveau blog, un site web, une landing page, etc. N’hésitez pas à l'essayer !
Des outils marketing puissants pour développer votre marque
Grâce à la simplicité et à la rapidité du créateur de sites internet de Hostinger, passer du projet à la réalisation de mon site web a été un jeu d'enfant.