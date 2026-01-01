Een landingspagina is een op zichzelf staande webpagina die is opgezet voor een specifieke aanbieding, product of service. Het dient als bestemmingspunt voor bezoekers vanuit verschillende bronnen, zoals zoekmachines, sociale mediaplatforms of online advertenties.

Normaal gesproken maken website-eigenaren landingspagina's met als doel bezoekers om te zetten in betalende klanten. Of je nu een nieuw product lanceert, een speciale aanbieding promoot of een e-maillijst aan het opbouwen bent, een goede lead capture pagina is je ticket naar online succes.

Voor landingspagina's met een hoge conversie zul je overtuigende teksten, boeiende afbeeldingen en strategische CTA's moeten combineren. Samen verleiden deze elementen bezoekers tot een bepaalde actie, zoals het abonneren op een nieuwsbrief, het doen van een aankoop of het downloaden van een digitaal product.

Onze op AI gebaseerde landingspagina bouwer bevat alle tools die je nodig hebt om pagina's met een hoge conversie te maken met het Business website bouwer plan, vanaf 2,99 €.