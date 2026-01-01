Tot 85% korting op een

AI landingspagina maken

Boost conversies met professionele landingspagina's

AI-gestuurde content-creatie
Drag-and-drop editor
24/7 klantenondersteuning
30-dagen-geld-terug-garantie
Boost conversies met professionele landingspagina's

Vind het perfecte landingspagina bouwer plan voor jou

Start vandaag nog met het maken van goed presterende landingspagina's.
85% KORTING
Premium website bouwer
Krijg wat je nodig hebt om een website te maken
1,99  € /mnd

+3 mnd. gratis

Krijg 48 maanden voor 95,52 € (normale prijs 623,52 €). Verlengbaar voor 9,99 €/mnd.
Maak 1 website
5 website pagina's
2 GB opslagruimte voor je bestanden
1 mailbox per website - gratis gedurende 1 jaar

Premiumvoordelen:

Gratis domein voor 1 jaar
Bouw sites in enkele minuten met AI Website Bouwer
Kies uit meer dan 170 door ontwerpers gemaakte sjablonen
Maak en verstuur e-mailcampagnes met AI in een paar klikken
Laat je bedrijf sneller groeien met onze tools voor SEO, e-mail en marketing.
Update je site altijd en overal met mobiel bewerken
MEEST POPULAIR
84% KORTING
Business website bouwer
Groei met geavanceerde AI-tools en e-commerce functies
2,99  € /mnd

+3 mnd. gratis

Krijg 48 maanden voor 143,52 € (normale prijs 911,52 €). Verlengbaar voor 16,99 €/mnd.
Maak 50 websites
Onbeperkt webpagina's
50 GB opslagruimte voor je bestanden
5 mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Alles in Premium, plus:

Verkoop tot 1000 producten en beheer uw winkel eenvoudig
Behoud 100% van je winst, zonder transactiekosten
Bereik meer klanten door meer dan 100 betaalmethoden aan te bieden
Volg de prestaties met live analytics.
Verkoop gepersonaliseerde merchandise met de ingebouwde Printful-integratie
Geef je teksten de finishing touch met onze AI-teksteditor
Creëer opvallende visuals met de AI-afbeeldingen generator
Deel je verhaal met onze AI-blogpost generator
Upload afbeeldingen en genereer beschrijvingen met onze AI productgenerator
Ontwerp snel je merkidentiteit met de AI logo maker
Optimaliseer je content met de AI SEO-assistent
Verander klikken in klanten met een link in bio
85% KORTING
Premium website bouwer
Krijg wat je nodig hebt om een website te maken
1,99  € /mnd

+3 mnd. gratis

Krijg 48 maanden voor 95,52 € (normale prijs 623,52 €). Verlengbaar voor 9,99 €/mnd.
Maak 1 website
5 website pagina's
2 GB opslagruimte voor je bestanden
1 mailbox per website - gratis gedurende 1 jaar

Premiumvoordelen:

Gratis domein voor 1 jaar
Bouw sites in enkele minuten met AI Website Bouwer
Kies uit meer dan 170 door ontwerpers gemaakte sjablonen
Maak en verstuur e-mailcampagnes met AI in een paar klikken
Laat je bedrijf sneller groeien met onze tools voor SEO, e-mail en marketing.
Update je site altijd en overal met mobiel bewerken
MEEST POPULAIR
84% KORTING
Business website bouwer
Groei met geavanceerde AI-tools en e-commerce functies
2,99  € /mnd

+3 mnd. gratis

Krijg 48 maanden voor 143,52 € (normale prijs 911,52 €). Verlengbaar voor 16,99 €/mnd.
Maak 50 websites
Onbeperkt webpagina's
50 GB opslagruimte voor je bestanden
5 mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Alles in Premium, plus:

Verkoop tot 1000 producten en beheer uw winkel eenvoudig
Behoud 100% van je winst, zonder transactiekosten
Bereik meer klanten door meer dan 100 betaalmethoden aan te bieden
Volg de prestaties met live analytics.
Verkoop gepersonaliseerde merchandise met de ingebouwde Printful-integratie
Geef je teksten de finishing touch met onze AI-teksteditor
Creëer opvallende visuals met de AI-afbeeldingen generator
Deel je verhaal met onze AI-blogpost generator
Upload afbeeldingen en genereer beschrijvingen met onze AI productgenerator
Ontwerp snel je merkidentiteit met de AI logo maker
Optimaliseer je content met de AI SEO-assistent
Verander klikken in klanten met een link in bio

Maak een landingspagina in 3 eenvoudige stappen

Maak een website in 3 eenvoudige stappen

1. Kies hoe je wilt bouwen

Maak een landingspagina met AI – beantwoord simpelweg drie vragen. Of kies uit 150 door ontwerpers gemaakte en mobielvriendelijke templates.

2. Personaliseer je website

Wijzig eenvoudig webdesign elementen zoals afbeeldingen, tekstblokken en CTA-knoppen met drag-and-drop en experimenteer met kleuren, lettertypen of een videoachtergrond - codeervaardigheden zijn niet nodig.

3. Ga online

Kies een domein voor je marketingcampagnes en lanceer je prachtige landingspagina's.
Maak een website in 3 eenvoudige stappen
Sneller landingspagina's maken met AI

Sneller landingspagina's maken met AI

Schrijf pakkende teksten voor op maat gemaakte landingspagina's met AI writer. Voeg boeiende afbeeldingen toe met AI afbeelding generator. Scoor hoger in zoekmachines met AI SEO-tools. Positioneer CTA-knoppen strategisch met AI heatmap en trek de aandacht van bezoekers.
Optimaliseer je landingspagina's in slechts een paar klikken met onze AI-tools, die standaard beschikbaar zijn in het Business website bouwer plan.

Landingspagina templates voor elke marketingcampagne

Je kunt ook kiezen uit 150 professionele en volledig aanpasbare templates, beschikbaar voor uiteenlopende branches en niches. Zodra je er één hebt gevonden, drag-en-drop je de elementen simpelweg naar eigen wens.
PortfolioZakelijke showcaseWebshopBlogLink in bioAnders
PortfolioZakelijke showcaseWebshopBlogLink in bioAnders
Alle portfolio templates
Alle portfolio templates
Alle portfolio templates
Alle portfolio templates

Sikander Saleem

Review provider

Hostinger is het beste platform dat ik ooit heb gebruikt. Wat ik het leukst vind is de paginabouwer. Wat een gemak, je website is binnen een paar uur klaar in plaats van een paar dagen dankzij de eenvoudige functies.

Walid “Wall of tik_com” Ghali

Review provider

Door samen te werken met Hostinger kan ik AI inzetten voor het zware werk, zodat ik me kan focussen op de kern van wat echt belangrijk is.

Hitesh

Review provider

De beste betaalbare hosting qua snelheid en betrouwbaarheid plus ondersteuning. Ik raad deze hosting aan elke beginner aan die een nieuwe blog of een website, landingspagina, etc. wil opzetten. Probeer het uit.

Krachtige marketingtools voor de groei van jouw merk

Krachtige marketingtools voor de groei van jouw merk

Maak contactformulieren en bouw een e-maillijst op waarmee je gepersonaliseerde campagnes kunt versturen. Krijg inzicht in de bezoekersgegevens zodat de je landingspagina kunt verfijnen voor meer conversies. Integreer populaire tools van derden om al je marketinginspanningen te optimaliseren.
Indira Prieto Beletteringkunstenaar, illustrator & grafisch ontwerper

Mijn visie omzetten in een website met behulp van Hostinger Website Bouwer was een fluitje van een cent, dankzij de eenvoud en snelheid.

Indira Prieto

Beletteringkunstenaar, illustrator & grafisch ontwerper | indiraprietocreative.com

Altijd beschikbaar

Hulp nodig bij de navigatie op het platform? Chat met onze AI-assistent.
Houd de vaart erin - ontvang 24/7 ondersteuning bij problemen via live chat of e-mail.
Ons meertalige klantensuccesteam reageert in minder dan 3 minuten.
Altijd beschikbaar

Jouw alles-in-één landingspagina bouwer

Lanceer je landingspagina vandaag nog met onze AI Landingspagina Bouwer.

Google
Score:
4.8/5
1,237
beoordelingen
HostAdvice
Score:
4.6/5
2,432
beoordelingen

Landingspagina maken FAQ's

Krijg antwoorden op veelgestelde vragen over het maken van een landingspagina en hoe je meer conversies behaalt.

Wat is een landingspagina en hoe werkt deze?

Wat is een AI landingspagina bouwer?

Hoe kunnen landingspagina's de conversies verhogen?

Hoeveel kost een landingspagina maken?

Kan ik de prestaties van mijn landingspagina’s volgen?

Wat is het verschil tussen een landingspagina en een website?

Wij geven om jouw privacy

Deze website maakt gebruik van cookies die nodig zijn om de site goed te laten werken en om gegevens te verkrijgen over jouw interactie met de site en voor marketingdoeleinden. Als je hiermee akkoord gaat, ga je ermee akkoord dat er cookies op je apparaat worden opgeslagen voor advertentietargeting, personalisatie en analyse, zoals beschreven in ons Cookiebeleid.