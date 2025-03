Una landing page è una pagina web autonoma progettata per un'offerta, un prodotto o un servizio particolare. Serve come punto di destinazione per visitatori provenienti da varie fonti, come motori di ricerca, piattaforme di social media o pubblicità online.

In genere, i proprietari di siti web creano landing page per convertire i visitatori in clienti paganti. Che tu stia lanciando un nuovo prodotto, promuovendo un'offerta speciale o creando una lista email, una buona pagina di acquisizione di lead è il tuo biglietto per il successo online.

Per creare landing page ad alta conversione, combina testo persuasivo, immagini accattivanti e CTA strategici. Questi elementi lavorano insieme per invogliare i visitatori a compiere l'azione desiderata, come iscriversi a una newsletter, effettuare un acquisto o scaricare una risorsa digitale.

