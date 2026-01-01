Eine Website-Vorlage oder ein Website-Theme ist ein Layout, das von Webdesignern erstellt wurde, um den Erstellungsprozess einer Website zu beschleunigen. Jedes Vorlagendesign enthält eine Auswahl an Seiten und Modellinhalten, die Ihnen eine Vorstellung davon geben, was Sie auf Ihrer Website einbinden sollten.

Beispielsweise enthält das Layout einer E-Commerce-Website oft ein oder zwei Beispiel-Landingpages, spezielle Seiten für Kontakt- und rechtliche Informationen sowie einen Online-Shop-Bereich mit Platzhalter-Produktbildern und -beschreibungen, die Sie durch Ihre eigenen Produktinformationen ersetzen können.