Een website template, of websitethema, is een lay-out die door webontwerpers is ontwikkeld om het bouwproces van een website te versnellen. Elk template ontwerp bevat een selectie met pagina's en voorbeeldinhoud om je een idee te geven van wat je in je website zou kunnen opnemen.

Een lay-out voor een e-commerce website bevat bijvoorbeeld vaak één of twee voorbeeld landingspagina's, speciale pagina's voor contact- en juridische informatie en een online winkelgedeelte met tijdelijke productafbeeldingen en -beschrijvingen die je kunt vervangen door je eigen productinformatie.