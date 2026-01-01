Website templates - succes gegarandeerd

Ontdek onze collectie responsieve, door ontwerpers ontwikkelde templates, geschikt voor bedrijven, webshops, portfolio's, landingspagina's, blogs en meer.

Adelina

Mina

Dossenbach

Presson

Stornoway

Linas

Good news

Blick

Poveda

Yael

Waarom templates gebruiken voor het bouwen van een website?

Templates bieden kant-en-klare, professionele oplossingen voor een vlekkeloze start, zodat jij je kunt concentreren op wat echt belangrijk is: jouw content en visie.
Snelheid & efficiëntie

Templates bieden kant-en-klare lay-outs, waardoor je niet meer vanaf scratch hoeft te ontwerpen.

Professioneel ontwerp

Alle templates zijn vakkundig ontworpen en garanderen een responsieve, aantrekkelijke en gebruiksvriendelijke website.

Personaliseren & flexibiliteit

Verplaats eenvoudig elementen, experimenteer met verschillende lettertypen en kleurenschema's – coderen of webdesignvaardigheden zijn niet nodig.

Hoe bouw je een website?

1. Kies je methode

Kies uit meer dan 150 professionele templates of beschrijf in een paar zinnen wat je zou willen en laat AI een unieke website voor je bouwen.

2. Personaliseer je website

Rangschik elementen eenvoudig met een drag-and-drop editor en experimenteer met verschillende lettertypen en kleuren.

3. Ga live

Stel een eigen domeinnaam in en lanceer je website in slechts een paar klikken.
Hoe kan AI helpen bij het bouwen van een website?

AI stroomlijnt het maken van websites door lay-outs en inhoud te genereren – alles in enkele minuten, zonder dat er codering nodig is.

Direct je website bouwen

Vertel AI waar je bedrijf over gaat en laat het direct je website genereren.

Voor jou gemaakt

AI kan afbeeldingen genereren, teksten schrijven, layouts ontwerpen en SEO verbeteren - het neemt alle technische barrières weg

Slimme personalisatie

Met de AI-tools van Hostinger kun je direct elke gewenste site lay-out maken – e-commerce, portfolio, blog en meer – en jij kunt je site zelf verder verfijnen.

