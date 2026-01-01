Website-Vorlagen – für Erfolg optimiert

Entdecken Sie unsere Kollektion responsiver, von Designern erstellter Vorlagen – für Unternehmen, Online-Shops, Portfolios, Zielseiten, Blogs und mehr.

Kollektionen

Alle Website-Vorlagen

KI Website-Baukasten testen

Nutzen Sie die Vorteile der KI, um eine individuell auf Sie zugeschnittene Website zu erstellen.

KI Website-Baukasten testen
Adelina

Mina

Dossenbach

Presson

Stornoway

Linas

Good news

Blick

Poveda

Yael

Warum sollte ich Vorlagen zum Erstellen einer Website verwenden?

Vorlagen bieten vorgefertigte, professionelle Lösungen für einen reibungslosen Start, damit Sie sich auf das konzentrieren können, was wirklich wichtig ist: Ihre Inhalte und Ihre Vision.
Geschwindigkeit und Effizienz

Vorlagen bieten vorgefertigte Layouts, Sie müssen nicht von Grund auf neu entwerfen.

Professionelles Design

Alle Designs wurden von Fachleuten erstellt und stellen sicher, dass jede Website reaktionsschnell, optisch ansprechend und benutzerfreundlich ist.

Anpassung und Flexibilität

Verschieben Sie Elemente ganz einfach und experimentieren Sie mit verschiedenen Schriftarten und Farbschemata – ohne Programmier- oder Webdesign-Kenntnisse.

Wie erstellt man eine Website?

1. Wählen Sie Ihre Methode

Wählen Sie aus über 150 von Designern erstellten Vorlagen oder beschreiben Sie in wenigen Sätzen, was Sie benötigen, und lassen Sie die KI eine einzigartige Website für Sie erstellen.

2. Passen Sie Ihre Website an

Ordnen Sie Elemente einfach mit einem Drag-and-Drop-Editor an und experimentieren Sie mit verschiedenen Schriftarten und Farben.

3. Gehen Sie live

Richten Sie einen benutzerdefinierten Domainnamen ein und veröffentlichen Sie Ihre Website mit wenigen Klicks.
Wie kann KI mir beim Erstellen einer Website helfen?

KI optimiert die Website-Erstellung durch die Generierung von Layouts und Inhalten – alles in Minuten und ohne Programmieren.

Sofortige Website-Erstellung

Beschreiben Sie der KI die Tätigkeit Ihres Unternehmens und lassen Sie sofort Ihre Website generieren.

Für Sie erledigt

KI generiert Bilder, schreibt Texte, entwirft Layouts und verbessert SEO – technische Barrieren werden beseitigt.

Intelligente Anpassung

Hostingers KI-Tools erstellen und optimieren sofort beliebige Layouts – E-Commerce, Portfolio, Blog und mehr.

Website-Vorlagen: Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Hier finden Sie die Antworten auf einige der häufigsten Fragen zu Website-Vorlagen.

