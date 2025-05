São modelos pré-prontos de páginas, criados por designers profissionais. Eles aceleram o processo de criação de sites por já estarem prontos para você usar. Ou seja, não será necessário criar as páginas do zero. Cada um vem com uma seleção própria e com exemplos de conteúdo, o que vai te dar uma ideia do que você deve colocar no seu site.

Por exemplo, os modelos de site para lojas virtuais geralmente vêm com uma ou duas páginas, uma para informações e documentos importantes e uma outra seção separada para a própria loja virtual.