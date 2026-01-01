Event-Website erstellen

Event-Website erstellenund bis zu 85 % sparen
Starten Sie noch heute Ihre Event-Website
Gratis Domainmame
Schnelle KI Website-Erstellung
Keine Programmierkenntnisse erforderlich
30 Tage Geld-zurück-Garantie
Erfolgreiche Events beginnen mit guter Planung
Alle Tools, die Sie brauchen, um schnell und einfach eine Veranstaltungswebsite zu erstellen – ob für eine Geschäftskonferenz, eine Familienfeier oder irgendetwas dazwischen.
85 % Rabatt
Premium Website-Baukasten
Alle Grundlagen, die Sie zum Erstellen einer Website benötigen
1,99 € /Mon.
Erhalten Sie 48 Monate für 95,52 € (regulärer Preis 623,52 €). Verlängerungspreis: 9,99 €/Mon.
1 Website erstellen
5 Webseiten
2 GB Speicherplatz für Ihre Dateien
1 Postfach pro Website – 1 Jahr lang kostenlos
Premium-Vorteile:
Kostenlose Domain für 1 Jahr
Erstellen Sie Websites mit KI Website-Baukasten in Minuten
Wählen Sie aus über 170 von Designern erstellten Vorlagen
E-Mail-Kampagnen mit KI in wenigen Klicks erstellen und versenden
Mit Tools für SEO, E-Mail und Marketing Ihr Unternehmen schneller skalieren
Ihre Website jederzeit mit mobiler Bearbeitung aktualisieren
BESTSELLER
84 % Rabatt
Business Website-Baukasten
Wachsen Sie mit KI-Tools und E-Commerce-Funktionen
2,99 € /Mon.
Erhalten Sie 48 Monate für 143,52 € (regulärer Preis 911,52 €). Verlängerungspreis: 16,99 €/Mon.
50 Websites erstellen
Unbegrenzte Webseiten
50 GB Speicherplatz für Ihre Dateien
5 Postfächer pro Website – 1 Jahr lang kostenlos
Alles aus Premium, plus:
Verkaufen Sie bis zu 1000 Produkte und verwalten Sie Ihren Shop ganz einfach
Sie behalten 100 % Ihrer Gewinne – keine Transaktionsgebühren
Über 100 Zahlungsmethoden anbieten und mehr Kunden erreichen
Leistung mit Live-Analysen verfolgen
Mit Printful-Integration individuelle Merchandise-Artikel verkaufen
Inhalte mit unserem KI-Texteditor optimieren
Herausragendes Bildmaterial mit KI-Bildgenerator erstellen
Ihre Geschichte mit unserem KI-Beitragsgenerator teilen
Bilder mit KI-Produktgenerator hochladen und Beschreibungen generieren
Ihre Markenidentität schnell mit dem KI Logo Maker designen
Inhalte mit dem KI SEO-Assistenten optimieren
Verwandeln Sie Klicks in Kunden mit einem Link in der Bio
Erstellen Sie eine Veranstaltungs-Website in 3 einfachen Schritten
1. Aufbaumethode wählen
Lassen Sie die KI Ihre ideale Event-Website in Sekundenschnelle erstellen oder beginnen Sie mit unseren anpassbaren Event-Vorlagen.
2. Website anpassen
Verschieben Sie ganz einfach Elemente, experimentieren Sie mit verschiedenen Farbschemata und Schriftarten, und nehmen Sie die Feinabstimmung Ihrer Veranstaltungsseite vor. Keine Programmier- oder Designkenntnisse erforderlich.
3. Online gehen
Richten Sie mit nur wenigen Klicks einen Domainnamen ein, starten Sie Ihre Event-Website und gewinnen Sie mit den integrierten SEO- und Marketing-Tools Besucher.
Sie fragen, KI liefert
Beschreiben Sie einfach die gewünschten Stile und Farben per Text oder Stimme. Die KI erstellt eine professionell aussehende Veranstaltungs-Website nach Ihren Vorstellungen. Verbessern Sie die Nutzerbindung durch Hinzufügen eines Videohintergrunds zu Ihrem Heldenbereich oder einem anderen Bereich.
Wählen Sie eine Vorlage für Ihre Veranstaltung
Holen Sie sich responsive Event-Website-Vorlagen, ausgestattet mit allen Seiten und Abschnitten, die Sie benötigen. Passen Sie den Inhalt und das Bildmaterial ganz einfach an Ihr Veranstaltungsthema an.
Erzeugen Sie Begeisterung für Ihr Event
Zeigen Sie wichtige Veranstaltungsdetails wie Tagesordnung, Redner, Veranstaltungsort und mehr.
Fügen Sie Erfahrungsberichte und Galerien Ihrer vergangenen Veranstaltungen hinzu, um Ihre Glaubwürdigkeit zu erhöhen.
Erstellen Sie ein benutzerdefiniertes Formular zum Sammeln von Zusagen und Verwalten Ihrer Gästeliste.
Die Umsetzung meiner Vision in eine Website mit Hostinger Website-Baukasten war ein Kinderspiel, dank seiner Einfachheit und Geschwindigkeit.
Machen Sie mit integriertem Marketing und SEO auf sich aufmerksam
Erstellen, senden und verfolgen Sie E-Mail-Kampagnen mit Hostinger Reach
Beschreiben Sie Ihre Idee und lassen Sie die KI versandfertige Marketing-E-Mails erstellen.
Marketing-Integrationen leicht gemacht
Verbessern Sie Ihre Marketingstrategien durch die Integration von Google Ads*, Meta Pixel, Google Analytics und mehr.
Integrierte SEO-Tools
Optimieren Sie Ihren Shop für Suchmaschinen mit Hostingers integrierten SEO-Tools und KI SEO-Assistent.
Ermöglichen Sie eine reibungslosere Customer Journey, indem Sie sofortigen Kontakt über WhatsApp anbieten.
Erhalten Sie Google Ads-Guthaben, indem Sie innerhalb von 60 Tagen einen qualifizierenden Betrag ausgeben. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Erhalten Sie 24/7-Support
Sie wissen nicht, wie Sie bestimmte Funktionen finden können? Chatten Sie mit unserem KI-Assistenten für sofortige Lösungen. Wenn Sie weitere Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an unser Kundenerfolgs-Team, das Ihnen rund um die Uhr zur Verfügung steht.
Häufig gestellte Fragen zum Thema Event-Website erstellen (FAQ)
Antworten auf häufig gestellte Fragen zum Thema Event-Website