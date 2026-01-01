Pour un site d'une seule page, vous pouvez créer plusieurs sections pour présenter les détails de l'événement : programme, date et lieu, galerie photo, inscription, contacts et FAQ. Si vous préférez un site multipage, ajoutez les pages essentielles comme Accueil, À propos, RSVP et Galerie.

Avec le créateur de sites d'événement de Hostinger, vous pouvez simplement indiquer toutes ces informations dans votre demande, et l'IA s'occupera de la mise en page. Si vous avez besoin de pages ou de sections supplémentaires, vous pouvez facilement créer du contenu et des visuels pertinents pour chacune d'elles grâce au rédacteur IA et au générateur d'images IA.