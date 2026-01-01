Jusqu'à 85 % de remise sur le
créateur de sites d'événement
Lancez un site pour votre événement dès aujourd'hui
Nom de domaine gratuit
Création de site IA rapide
Aucune compétence en codage nécessaire
Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
Un pack adapté à vos besoins est la base d'un événement réussi
Tout ce dont vous avez besoin pour créer facilement un site d'événement, qu'il s'agisse d'une conférence professionnelle, d'une réunion de famille ou de tout autre type d'événement.
-85 %
Créateur de sites internet Premium
Obtenez tout le nécessaire pour créer un site web
1,99 € /mois
Obtenez 48 mois pour 95,52 € (prix d'origine : 623,52 €). Renouvellement au prix de 9,99 €/mois.
Créez 1 site web
5 pages web
2 Go de stockage pour vos fichiers
1 boîte mail par site, gratuite pendant 1 an
Fonctionnalités Premium :
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Créez des sites en quelques minutes avec le créateur de sites internet IA
Choisissez parmi plus de 170 modèles créés par des designers
Créez et envoyez des campagnes email en quelques clics grâce à l'IA
Faites évoluer rapidement votre entreprise grâce aux outils SEO, email et marketing
Modifiez votre site à tout moment grâce au mode édition sur mobile
Le plus populaire
-84 %
Créateur de sites internet Business
Évoluez avec des outils IA et des fonctionnalités e-commerce
2,99 € /mois
Obtenez 48 mois pour 143,52 € (prix d'origine : 911,52 €). Renouvellement au prix de 16,99 €/mois.
Créez 50 sites web
Pages web illimitées
50 Go de stockage pour vos fichiers
5 boîtes mail par site, gratuites pendant 1 an
Toutes les fonctionnalités du plan Premium et :
Vendez jusqu'à 1 000 produits et gérez facilement votre boutique
Aucuns frais de transaction, conservez 100 % de vos bénéfices
Proposez plus de 100 moyens de paiement pour atteindre plus de clients
Suivez les performances avec des analyses en direct
Vendez des produits personnalisés avec Printful
Améliorez votre contenu avec l'éditeur de texte IA
Créez des visuels impactants avec le générateur d'images IA
Partagez votre histoire avec le créateur d'articles de blog IA
Importez des images et rédigez des descriptions avec le créateur d'informations produits IA
Créez rapidement l'identité de votre marque avec le créateur de logo IA
Optimisez votre contenu avec l'assistant SEO IA
Transformez les clics en clients avec un lien dans la bio
Créez votre site d'événement en 3 étapes simples
1. Choisissez votre méthode de création
Laissez l'IA créer votre site d'événement en quelques secondes, ou commencez avec des templates conçus par des professionnels et entièrement personnalisables.
2. Personnalisez votre site
Déplacez facilement les éléments, testez différentes combinaisons de couleurs et de polices, et peaufinez la page de votre événement. Aucune compétence en codage ni en design requise.
3. Publiez le résultat
Configurez un nom de domaine personnalisé en quelques clics, publiez votre site d'événement et attirez des visiteurs grâce à nos outils SEO et marketing intégrés.
Décrivez votre idée et laissez l'IA la concrétiser
Décrivez simplement les styles et les couleurs que vous souhaitez à haute voix ou à l'écrit. Ensuite, l'IA créera un site d'événement professionnel et fidèle à votre vision. Renforcez l'impact visuel en ajoutant une vidéo d'arrière-plan à votre section principale ou à une autre partie du site.
Choisissez un template pour votre événement
Utilisez des templates de sites d'événements responsives, comprenant toutes les pages et sections dont vous avez besoin. Personnalisez facilement le contenu et les visuels pour qu'ils correspondent au thème de votre événement.
Créez de l'engouement autour de votre événement
Présentez les informations clés de l'événement : programme, intervenants, lieu et plus encore.
Ajoutez des témoignages et des galeries de vos précédents événements pour renforcer votre crédibilité.
Créez un formulaire personnalisé pour recueillir les RSVP et gérer votre liste d'invités.
Grâce à la simplicité et à la rapidité du créateur de sites internet de Hostinger, transformer ma vision en un site web a été un jeu d'enfant.
Démarquez-vous avec nos outils marketing et SEO
Créez, envoyez et suivez vos campagnes email avec Hostinger Reach
Décrivez votre idée et laissez l'IA créer des emails marketing prêts à l'envoi.
Intégrations marketing simplifiées
Améliorez vos stratégies marketing en intégrant Google Ads*, Meta Pixel, Google Analytics, et bien plus encore.
Outils SEO intégrés
Optimisez votre boutique pour les moteurs de recherche grâce aux outils SEO intégrés et à l'assistant SEO IA de Hostinger.
Facilitez le parcours client en activant le contact instantané via WhatsApp.
Obtenez des crédits Google Ads en effectuant une dépense éligible dans les 60 jours. Des conditions générales s'appliquent.
Obtenez une assistance instantanée 24 h/24, 7 j/7
Vous avez du mal à trouver certaines fonctionnalités ? Discutez avec Kodee, votre assistant IA, pour obtenir des solutions instantanées. Si vous avez besoin de plus d'aide, contactez notre équipe de support client, disponible 24 h/24, 7 j/7.
FAQ sur le créateur de sites d'événement
Trouvez les réponses aux questions les plus fréquentes sur le créateur de sites d'événement de Hostinger.