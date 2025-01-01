Pour un site web monopage, vous pouvez créer plusieurs sections pour les détails de l'événement, comme l'ordre du jour, l'heure et le lieu, la galerie photos, l'inscription, les contacts et la FAQ. Si vous préférez un site web multipage, incluez des pages essentielles comme Accueil, À propos, RSVP et Galerie.

Avec le créateur de site web événementiel de Hostinger, vous pouvez mentionner toutes ces informations dans votre message, et l'IA s'en charge. Si vous avez besoin de pages ou de sections supplémentaires, vous pouvez créer du contenu unique et générer facilement des visuels pertinents pour chacune d'elles, grâce à AI Writer et AI Image Generator.