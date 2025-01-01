Jusqu'à 80% de réduction sur
Créateur de sites Web d'événements
Lancez un site Web pour votre événement dès aujourd'hui
Nom de domaine gratuit Création rapide de sites Web par IA Aucune compétence en codage requise
Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
Créez un site Web d'événement personnalisé en 3 étapes faciles
1. Choisissez comment construire
Laissez l'IA créer votre site Web d'événement idéal en quelques secondes, ou commencez avec des modèles d'événements prédéfinis, conçus par des experts et entièrement personnalisables.
2. Personnalisez votre site Web
Déplacez facilement des éléments, testez différentes palettes de couleurs et polices, et peaufinez votre page d'événement. Aucune compétence en codage ou en design n'est requise.
3. Passez en direct
Configurez un nom de domaine personnalisé en quelques clics, lancez votre site Web d'événement et commencez à attirer des visiteurs grâce à des outils de référencement et de marketing intégrés.
Vous demandez, l'IA vous le livrera
Décrivez simplement les styles et les couleurs souhaités, par texte ou par voix. L'IA créera un site web événementiel professionnel, conforme à vos attentes. Améliorez l'engagement utilisateur en ajoutant un arrière-plan vidéo à votre section principale ou à toute autre zone.
Choisissez un modèle pour votre événement
Obtenez des modèles de sites web événementiels réactifs, dotés de toutes les pages et sections nécessaires. Personnalisez facilement le contenu et les visuels pour qu'ils correspondent au thème de votre événement.
Générez du buzz autour de votre événement
Affichez les détails importants de l'événement tels que l'ordre du jour, les intervenants, le lieu, etc.
Ajoutez des témoignages et des galeries de vos événements passés pour renforcer votre crédibilité.
Créez un formulaire personnalisé pour recueillir les RSVP et gérer votre liste d'invités.
Grâce à la simplicité et à la rapidité du créateur de sites internet de Hostinger, passer du projet à la réalisation de mon site web a été un jeu d'enfant.
Faites-vous remarquer grâce au marketing et au SEO intégrés
Créez, envoyez et suivez vos campagnes email avec Hostinger Reach
Décrivez votre idée et laissez l'IA créer des emails marketing prêts à l'envoi.
Intégrations marketing simplifiées
Améliorez vos stratégies marketing en intégrant Google Ads*, Meta Pixel, Google Analytics, et bien plus encore.
Outils SEO intégrés
Optimisez votre boutique pour les moteurs de recherche grâce aux outils SEO intégrés et à l'assistant SEO IA de Hostinger.
Facilitez le parcours client en activant le contact instantané via WhatsApp.
Obtenez des crédits Google Ads en effectuant une dépense éligible dans les 60 jours. Des conditions générales s'appliquent.
Obtenez une assistance instantanée 24h/24 et 7j/7
Vous ne savez pas comment trouver certaines fonctionnalités ? Discutez avec notre assistant IA pour des solutions instantanées. Pour toute aide supplémentaire, n'hésitez pas à contacter notre équipe Customer Success, disponible 24h/24 et 7j/7.
FAQ sur le créateur de sites Web d'événements
Trouvez des réponses aux questions les plus courantes sur le créateur de sites Web d’événements de Hostinger.