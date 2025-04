Le prix exact dépend de votre hébergeur et de la méthode que vous choisissez pour créer votre site. Pour gagner du temps et de l'argent, nous vous recommandons d'opter pour notre plan créateur de sites internet Premium à partir de seulement 3,49 €/mois. Il contient tout ce dont vous avez besoin pour lancer votre site : un hébergement web, des templates personnalisables et un créateur de sites internet IA. L'achat d'une offre annuelle s'accompagne également d'un nom de domaine gratuit pour la première année.

Pour un euro de plus - à partir de 4,49 €/mois, vous pouvez obtenir le plan du créateur de sites internet Business qui comprend le générateur d'images IA, le rédacteur IA et le heatmap IA. De cette façon, la création de votre site de mariage sera encore plus facile.