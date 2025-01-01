Hasta 72% DTO al
crear una página web para boda
Crea un sitio web para la boda de tus sueños
Tenés 30 días de garantía de devolución
Comparte tu historia de amor con el mundo
Comparte fácilmente con tus invitados todos los detalles de la boda y usa el sitio web como galería de fotos más adelante.
Crea una página web de bodas en 3 sencillos pasos
1. Elegí cómo crear
Responde tres sencillas preguntas y deja a la IA crear una web de boda para ti en menos de un minuto o elige entre plantillas de bodas totalmente personalizables y hechas por diseñadores.
2. Personaliza tu sitio web
Mueve o añade elementos fácilmente con un editor de arrastrar y soltar y juega con los diferentes colores y fuentes.
3. Publicá tu sitio web e invita a la gente
Llegó el momento de publicar el sitio web de tu boda y configurar un nombre de dominio personalizado con solo unos clics.
Deja que la IA lo haga por ti
¿Necesitas algo de inspiración para describir tu boda? Usa el Escritor con IA para crear texto, obtén imágenes relevantes con el Generador de imágenes con IA y crea un nuevo logo con tus iniciales para tu familia con el Creador de logos con IA.
Elige una plantilla de sitio web que te inspire
Ofrecemos 150 plantillas receptivas creadas por diseñadores, aptas para negocios, tiendas online, portafolios, landing pages, blogs y más.
Organiza tu boda sin estresarte
Comparte información clave sobre tu despedida de soltera o soltero, cena de ensayo, boda y cualquier otra cosa que necesites.
¿Necesitas solucionar algo del sitio web rápidamente? Edita el sitio web de tu boda directamente desde tu teléfono móvil.
Obtén almacenamiento ilimitado para la galería de tu boda y usa protección con contraseña para compartirla exclusivamente con tus invitados.
Convertir mi idea en un sitio web usando el Creador de páginas web de Hostinger fue muy sencillo, todo gracias a su simplicidad y velocidad.
Llamá la atención gracias a las herramientas marketing y SEO integradas
Creá, enviá y hacé el seguimiento de campañas de email con Hostinger Reach
La IA arma tus emails de marketing y los deja listos para enviar, solo tenés que contarle tu idea.
Integraciones de marketing simplificadas
Armá estrategias de marketing de primer nivel gracias a las integraciones de Google Ads*, Meta Pixel, Google Analytics y más.
Herramientas de SEO integradas
Optimizá tu tienda para buscadores con herramientas de SEO integradas y el Asistente de SEO con IA.
Mejorá la experiencia de tus clientes en tu página habilitando WhatsApp.
Soporte 24/7. El día de tu boda no puede esperar
Si necesitas ayuda para navegar por la plataforma o encontrar determinadas funciones, chatea con nuestro Asistente con IA. Si tienes alguna otra pregunta, comunícate con nuestro equipo Éxito del cliente, siempre listo para ayudarte.
FAQs: crear una página web para boda
Respuestas a las preguntas frecuentes sobre crear una página web para boda