Un sitio o página web de bodas comparte toda la información necesaria para los invitados, sirviendo a la vez de invitación y guía. Esto incluye la fecha de la boda, ubicación, mapa, código de vestimenta, lista de regalos y la galería de imágenes.

Crear una página web para boda para ese día especial garantiza que no se pierdan invitaciones y que no haya problemas de comunicación. Tus invitados podrán verificar la información en cualquier momento. Si va a haber cambios de última hora, puedes editar fácilmente tu sitio web en tu teléfono y enviar un email a tus invitados.

Con el Creador de sitios web de Hostinger, no necesitas conocimientos de codificación o diseño para crear y administrar tu sitio web de bodas. Solo usa la IA para crearlo desde cero o elige entre las mejores plantillas personalizables que tenemos para bodas. En cualquier caso, puedes personalizarlo rápidamente y sin preocupaciones con nuestro editor de arrastrar y soltar.