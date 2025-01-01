Hasta 72% DTO al

crear una página web para boda

Crea un sitio web para la boda de tus sueños

Creación de sitios web impulsada por IA Amplia galería de fotos Nombre de dominio gratis
Tenés 30 días de garantía de devolución
Sitio web para bodas
Google
Puntaje:
4.8/5
1,237
opiniones
HostAdvice
Puntaje:
4.6/5
2,432
opiniones

Comparte tu historia de amor con el mundo

Comparte fácilmente con tus invitados todos los detalles de la boda y usa el sitio web como galería de fotos más adelante.

Podés pagar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Crea una página web de bodas en 3 sencillos pasos

1. Elegí cómo crear

1. Elegí cómo crear

Responde tres sencillas preguntas y deja a la IA crear una web de boda para ti en menos de un minuto o elige entre plantillas de bodas totalmente personalizables y hechas por diseñadores.
2. Personaliza tu sitio web

2. Personaliza tu sitio web

Mueve o añade elementos fácilmente con un editor de arrastrar y soltar y juega con los diferentes colores y fuentes.
3. Publicá tu sitio web e invita a la gente

3. Publicá tu sitio web e invita a la gente

Llegó el momento de publicar el sitio web de tu boda y configurar un nombre de dominio personalizado con solo unos clics.
1. Elegí cómo crear
Deja que la IA lo haga por ti

Deja que la IA lo haga por ti

¿Necesitas algo de inspiración para describir tu boda? Usa el Escritor con IA para crear texto, obtén imágenes relevantes con el Generador de imágenes con IA y crea un nuevo logo con tus iniciales para tu familia con el Creador de logos con IA.

Elige una plantilla de sitio web que te inspire

Ofrecemos 150 plantillas receptivas creadas por diseñadores, aptas para negocios, tiendas online, portafolios, landing pages, blogs y más.
PortfolioSitio empresarialTienda onlineBlogEnlace en la biografíaOtro
PortfolioSitio empresarialTienda onlineBlogEnlace en la biografíaOtro
Enlace en la biografía
Enlace en la biografía
Enlace en la biografía
Enlace en la biografía
Organiza tu boda sin estresarte

Organiza tu boda sin estresarte

Comparte información clave sobre tu despedida de soltera o soltero, cena de ensayo, boda y cualquier otra cosa que necesites.
¿Necesitas solucionar algo del sitio web rápidamente? Edita el sitio web de tu boda directamente desde tu teléfono móvil.
Obtén almacenamiento ilimitado para la galería de tu boda y usa protección con contraseña para compartirla exclusivamente con tus invitados.
Indira Prieto Artista de lettering, ilustradora y diseñadora gráfica

Convertir mi idea en un sitio web usando el Creador de páginas web de Hostinger fue muy sencillo, todo gracias a su simplicidad y velocidad.

Indira Prieto

Artista de lettering, ilustradora y diseñadora gráfica | indiraprietocreative.com

Llamá la atención gracias a las herramientas marketing y SEO integradas

Creá, enviá y hacé el seguimiento de campañas de email con Hostinger Reach

La IA arma tus emails de marketing y los deja listos para enviar, solo tenés que contarle tu idea.

Creá, enviá y hacé el seguimiento de campañas de email con Hostinger Reach

Integraciones de marketing simplificadas

Armá estrategias de marketing de primer nivel gracias a las integraciones de Google Ads*, Meta Pixel, Google Analytics y más.
Integraciones de marketing simplificadas

Herramientas de SEO integradas

Optimizá tu tienda para buscadores con herramientas de SEO integradas y el Asistente de SEO con IA.
Integraciones de marketing simplificadas

Mejorá la experiencia de tus clientes en tu página habilitando WhatsApp.

Mejorá la experiencia de tus clientes en tu página habilitando WhatsApp.
Obtené créditos de Google Ads realizando una compra mínima dentro de los 60 días. Se aplican términos y condiciones.

Soporte 24/7. El día de tu boda no puede esperar

Si necesitas ayuda para navegar por la plataforma o encontrar determinadas funciones, chatea con nuestro Asistente con IA. Si tienes alguna otra pregunta, comunícate con nuestro equipo Éxito del cliente, siempre listo para ayudarte.
Soporte 24/7. El día de tu boda no puede esperar

Solución todo en uno

Podés crear tu web hoy mismo. Es más fácil de lo que imaginás gracias al Creador de sitios web de Hostinger.

FAQs: crear una página web para boda

Respuestas a las preguntas frecuentes sobre crear una página web para boda

¿Qué es una página web de bodas?

¿Cómo crear una página web para boda única?

¿Vale la pena crear una página web para boda?

¿Cuánto cuesta crear una web de bodas?

¿Qué funciones ayudan a gestionar mejor la comunicación con los invitados?

¿Los sitios web generados con el Creador de sitios web para bodas son aptos para móviles?

¿Son necesarios la codificación y los conocimientos técnicos para crear una página web para boda?

¿Dan un registro de dominio gratis para la página web de mi boda?