Hasta 77% DTO al
crear una página web para boda
Crea un sitio web para la boda de tus sueños
Creación de sitios web impulsada por IA Amplia galería de fotos Nombre de dominio gratis
Garantía de reembolso de 30 días
Comparte tu historia de amor con el mundo
Comparte fácilmente con tus invitados todos los detalles de la boda y usa el sitio web como galería de fotos más adelante.
-77%
Premium
Obtén las herramientas esenciales para crear un sitio web
MX$ 36.99 /mes
+ meses GRATIS
Obtén 48 meses por MX$ 1,775.52 (precio normal: MX$ 7,679.52). Se renueva por MX$ 139.99/mes.
25 sitios web
2 buzones por sitio web - gratis durante 1 año
Beneficios Premium:
Dominio gratis durante 1 año
Creador de sitios web con IA
170 plantillas
Email marketingNUEVO
Integraciones de marketing
Estadísticas integradas
Edición móvil
Más vendido
-73%
Business
Avanza más rápido con herramientas con IA y funciones ecommerce
MX$ 58.99 /mes
+ meses GRATIS
Obtén 48 meses por MX$ 2,831.52 (precio normal: MX$ 10,559.52). Se renueva por MX$ 219.99/mes.
50 sitios web
5 buzones por sitio web - gratis durante 1 año
Todo lo del plan Premium, y además:
Vende productos y servicios
Comisiones de transacción del 0%
+100 métodos de pago
Impresión bajo demanda
Editor de texto con IA
Generador de imágenes con IA
Generador de blogs con IA
Generador de productos con IA
Creador de logos con IA
Asistente de SEO con IA
Plantillas de "enlace en la bio"
El pago se puede realizar hasta en 12 cuotas
Crea una página web de bodas en 3 sencillos pasos
1. Elige cómo crear
Responde tres sencillas preguntas y deja que la IA cree una web de boda para ti en menos de un minuto o elige entre plantillas de bodas totalmente personalizables y hechas por diseñadores.
2. Personaliza tu sitio web
Mueve o añade elementos fácilmente con un editor de arrastrar y soltar y juega con los diferentes colores y fuentes.
3. Publica tu sitio web e invita a la gente
Llegó el momento de publicar el sitio web de tu boda y configurar un nombre de dominio personalizado con solo unos clics.
Deja que la IA lo haga por ti
¿Necesitas algo de inspiración para describir tu boda? Usa el Escritor con IA para crear texto, obtén imágenes relevantes con el Generador de imágenes con IA y crea un nuevo logo con tus iniciales para tu familia con el Creador de logos con IA.
Elige una plantilla de sitio web que te inspire
Ofrecemos 150 plantillas receptivas creadas por diseñadores, aptas para negocios, tiendas online, portafolios, landing pages, blogs y más.
Organiza tu boda sin estresarte
Comparte información clave sobre tu despedida de soltera o soltero, cena de ensayo, boda y cualquier otra cosa que necesites.
¿Necesitas solucionar algo del sitio web rápidamente? Edita el sitio web de tu boda directamente desde tu teléfono móvil.
Obtén almacenamiento ilimitado para la galería de tu boda y usa protección con contraseña para compartirla exclusivamente con tus invitados.
Convertir mi idea en un sitio web usando el Creador de páginas web de Hostinger fue muy sencillo, todo gracias a su simplicidad y velocidad.
Hazte notar con marketing y SEO integrados
Crea, envía y haz seguimiento de campañas de email con Hostinger Reach
Describe tu idea y deja que la IA prepare emails listos para enviar.
Integraciones de marketing simplificadas
Prepara estrategias de marketing de primer nivel gracias a las integraciones de Google Ads*, Meta Pixel, Google Analytics y más.
Herramientas de SEO integradas
Optimiza tu sitio web para buscadores con herramientas de SEO integradas y el Asistente de SEO con IA de Hostinger.
Mejora la experiencia de tus clientes activando el contacto mediante WhatsApp.
Obtén créditos de Google Ads al hacer una inversión que cumpla los requisitos en los primeros 60 días. Se aplican términos y condiciones.
Soporte 24/7. El día de tu boda no puede esperar
Si necesitas ayuda para navegar por la plataforma o encontrar determinadas funciones, chatea con nuestro Asistente con IA. Si tienes alguna otra pregunta, comunícate con nuestro equipo Éxito del cliente, siempre listo para ayudarte.
FAQs: crear una página web para boda
Respuestas a las preguntas frecuentes sobre crear una página web para boda