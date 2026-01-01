Tout d'abord, ajoutez autant de pages que vous le souhaitez pour faciliter la communication. N'hésitez pas à créer des pages séparées pour le lieu de mariage, les codes vestimentaires, les listes de cadeaux et la section FAQ. Vous pouvez même créer des pages pour vos plannings personnalisés afin de montrer à vos invités quand ils peuvent espérer passer du temps avec vous.

Ensuite, ajoutez un formulaire de RSVP pour savoir combien d'invités assisteront à la fête de mariage et combien d'entre eux resteront pour la nuit ou quelques jours. Il peut également être judicieux de collecter les emails des invités et de les informer de toute mise à jour.

Troisièmement, apportez des modifications à votre site en utilisant votre téléphone mobile en cas de changements de dernière minute.

Enfin, assurez-vous de partager vos coordonnées ou celles de votre coordinateur de mariage sur le site pour que les invités puissent facilement vous contacter.

De plus, vous pouvez rendre votre site multilingue si vous avez des invités internationaux. Une fois le site prêt, ajoutez simplement les langues dont vous avez besoin.