सबसे पहले, आसान संचार के लिए जितने चाहें उतने पेज जोड़ें। आप अपनी शादी के स्थान, ड्रेस कोड, उपहार सूची और सामान्यत: पूछे जाने वाले प्रश्नों (FAQ) के लिए अलग-अलग पेज बना सकते हैं। आप अपने मेहमानों के लिए व्यक्तिगत कार्यक्रम के पेज भी बना सकते हैं ताकि उन्हें पता चल सके कि वे आपके साथ कब समय बिता सकते हैं।

फिर, यह जानने के लिए एक RSVP फॉर्म जोड़ें कि शादी में कितने मेहमान शामिल होंगे और उनमें से कितने रात भर या कुछ दिनों के लिए रुकेंगे। आप मेहमानों से उनका ईमेल एड्रेस भी ले सकते हैं, जिससे आप उन्हें शादी से जुड़ी सूचनाएं प्रदान कर सकें।

और फिर, यदि आखिरी समय पर कोई बदलाव करने हों तो अपने फोन का उपयोग करके अपनी वेबसाइट में बदलाव करें।

अंत में, यह सुनिश्चित करने के लिए कि मेहमान आसानी से आपसे संपर्क कर सकें, अपनी या अपनी शादी के कोऑर्डिनेटर की संपर्क जानकारी वेबसाइट पर अवश्य साझा करें।

इसके अलावा, यदि आपके मेहमान अंतरराष्ट्रीय हैं तो आप अपनी साइट पर अन्य भाषाएं जोड़ सकते हैं। साइट तैयार होने के बाद बस अपनी आवश्यकतानुसार भाषाएं जोड़ें।