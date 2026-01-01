Até 85% de desconto no
Construtor de Sites para Eventos
Crie um site para o seu evento hoje mesmo
Nome de domínio gratuito
Criação rápida de sites com IA
Não é necessário ter conhecimentos de programação.
30 dias para pedir reembolso
Crie um site personalizado para eventos em 3 passos simples
1. Escolha como construir
Deixe a IA criar o site ideal para o seu evento em segundos, ou comece com modelos de eventos pré-elaborados – projetados por especialistas e totalmente personalizáveis.
2. Personalize seu site
Mova elementos com facilidade, experimente diferentes esquemas de cores e fontes e personalize a página do seu evento. Sem necessidade de conhecimentos de programação ou design.
3. Transmita ao vivo
Configure um nome de domínio personalizado em apenas alguns cliques, lance o site do seu evento e comece a atrair visitantes com ferramentas integradas de SEO e marketing.
Você pede, a IA entrega.
Basta descrever os estilos e cores desejados por texto ou voz. A IA criará um site de eventos com aparência profissional, exatamente como você imaginou. Aumente o engajamento do usuário adicionando um vídeo de fundo à seção principal ou a qualquer outra área.
Escolha um modelo para o seu evento.
Obtenha modelos de sites responsivos para eventos, equipados com todas as páginas e seções que você precisa. Personalize facilmente o conteúdo e os elementos visuais para combinar com o tema do seu evento.
Gere expectativa para o seu evento
Apresente detalhes importantes do evento, como programação, palestrantes, local e muito mais.
Adicione depoimentos e galerias de fotos de seus eventos anteriores para construir credibilidade.
Crie um formulário personalizado para coletar confirmações de presença e gerenciar sua lista de convidados.
Transformar minha visão em um site usando o Hostinger Website Builder foi muito fácil, graças à sua simplicidade e rapidez.
Ganhe visibilidade com marketing e SEO integrados
Crie, envie e acompanhe campanhas de e-mail com a Hostinger Reach
Descreva sua ideia e deixe a IA criar e-mails de marketing prontos para envio.
Integrações de marketing facilitadas
Melhore suas estratégias de marketing integrando Google Ads*, Meta Pixel, Google Analytics e muito mais.
Ferramentas de SEO integradas
Otimize sua loja para os mecanismos de busca com as ferramentas de SEO integradas da Hostinger e o Assistente de SEO com IA.
Ofereça uma jornada mais tranquila para o cliente, permitindo contato instantâneo pelo WhatsApp.
Ganhe créditos do Google Ads fazendo uma venda qualificada em até 60 dias. Termos e Condições aplicáveis.
Obtenha suporte instantâneo 24 horas por dia, 7 dias por semana.
Não sabe como encontrar determinadas funcionalidades? Converse com nosso Assistente de IA para obter soluções instantâneas. Se precisar de mais ajuda, entre em contato com nossa equipe de Sucesso do Cliente, pronta para atendê-lo 24 horas por dia, 7 dias por semana.
Perguntas frequentes sobre o criador de sites para eventos
Encontre respostas para as perguntas mais frequentes sobre o criador de sites de eventos da Hostinger.