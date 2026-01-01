Para um site de página única, você pode criar várias seções para detalhes do evento, como agenda, horário e local, galeria de fotos, inscrição, contatos e perguntas frequentes. Se preferir um site com várias páginas, inclua páginas essenciais como Início, Sobre, Confirmação de presença e Galeria.

Com o criador de sites de eventos da Hostinger, você pode especificar todas essas informações no seu prompt e a IA fará o resto. Caso precise de páginas ou seções adicionais, você pode criar conteúdo exclusivo e gerar recursos visuais relevantes para cada uma delas facilmente, com a ajuda do Escritor de IA e do Gerador de Imagens de IA.