Online-Portfolio erstellen

und bis zu 85 % sparen

Mit KI das perfekte Portfolio erstellen: Zeigen Sie Ihr Können

Kostenlose Domain
Schnelle Website-Erstellung mit KI
Keine technischen Vorkenntnisse erforderlich
30 Tage Geld-zurück-Garantie
Mit KI das perfekte Portfolio erstellen: Zeigen Sie Ihr Können

Finden Sie den perfekten Portfolio-Baukasten-Plan für Sie

Sie erhalten alles, was Sie für einen reibungslosen Start benötigen. Bauen Sie Ihre Marke mit einer kostenlosen Domain und einer kostenlosen E-Mail auf. Erstellen Sie Ihre Website mit dem KI-Baukasten oder von Designern erstellten Portfolio-Vorlagen.
85 % Rabatt
Premium Website-Baukasten
Alle Grundlagen, die Sie zum Erstellen einer Website benötigen
1,99  € /Mon.

+3 Mon. gratis

Erhalten Sie 48 Monate für 95,52 € (regulärer Preis 623,52 €). Verlängerungspreis: 9,99 €/Mon.
1 Website erstellen
5 Webseiten
2 GB Speicherplatz für Ihre Dateien
1 Postfach pro Website – 1 Jahr lang kostenlos

Premium-Vorteile:

Kostenlose Domain für 1 Jahr
Erstellen Sie Websites mit KI Website-Baukasten in Minuten
Wählen Sie aus über 170 von Designern erstellten Vorlagen
E-Mail-Kampagnen mit KI in wenigen Klicks erstellen und versenden
Mit Tools für SEO, E-Mail und Marketing Ihr Unternehmen schneller skalieren
Ihre Website jederzeit mit mobiler Bearbeitung aktualisieren
BESTSELLER
84 % Rabatt
Business Website-Baukasten
Wachsen Sie mit KI-Tools und E-Commerce-Funktionen
2,99  € /Mon.

+3 Mon. gratis

Erhalten Sie 48 Monate für 143,52 € (regulärer Preis 911,52 €). Verlängerungspreis: 16,99 €/Mon.
50 Websites erstellen
Unbegrenzte Webseiten
50 GB Speicherplatz für Ihre Dateien
5 Postfächer pro Website – 1 Jahr lang kostenlos

Alles aus Premium, plus:

Verkaufen Sie bis zu 1000 Produkte und verwalten Sie Ihren Shop ganz einfach
Sie behalten 100 % Ihrer Gewinne – keine Transaktionsgebühren
Über 100 Zahlungsmethoden anbieten und mehr Kunden erreichen
Leistung mit Live-Analysen verfolgen
Mit Printful-Integration individuelle Merchandise-Artikel verkaufen
Inhalte mit unserem KI-Texteditor optimieren
Herausragendes Bildmaterial mit KI-Bildgenerator erstellen
Ihre Geschichte mit unserem KI-Beitragsgenerator teilen
Bilder mit KI-Produktgenerator hochladen und Beschreibungen generieren
Ihre Markenidentität schnell mit dem KI Logo Maker designen
Inhalte mit dem KI SEO-Assistenten optimieren
Verwandeln Sie Klicks in Kunden mit einem Link in der Bio
85 % Rabatt
Premium Website-Baukasten
Alle Grundlagen, die Sie zum Erstellen einer Website benötigen
1,99  € /Mon.

+3 Mon. gratis

Erhalten Sie 48 Monate für 95,52 € (regulärer Preis 623,52 €). Verlängerungspreis: 9,99 €/Mon.
1 Website erstellen
5 Webseiten
2 GB Speicherplatz für Ihre Dateien
1 Postfach pro Website – 1 Jahr lang kostenlos

Premium-Vorteile:

Kostenlose Domain für 1 Jahr
Erstellen Sie Websites mit KI Website-Baukasten in Minuten
Wählen Sie aus über 170 von Designern erstellten Vorlagen
E-Mail-Kampagnen mit KI in wenigen Klicks erstellen und versenden
Mit Tools für SEO, E-Mail und Marketing Ihr Unternehmen schneller skalieren
Ihre Website jederzeit mit mobiler Bearbeitung aktualisieren
BESTSELLER
84 % Rabatt
Business Website-Baukasten
Wachsen Sie mit KI-Tools und E-Commerce-Funktionen
2,99  € /Mon.

+3 Mon. gratis

Erhalten Sie 48 Monate für 143,52 € (regulärer Preis 911,52 €). Verlängerungspreis: 16,99 €/Mon.
50 Websites erstellen
Unbegrenzte Webseiten
50 GB Speicherplatz für Ihre Dateien
5 Postfächer pro Website – 1 Jahr lang kostenlos

Alles aus Premium, plus:

Verkaufen Sie bis zu 1000 Produkte und verwalten Sie Ihren Shop ganz einfach
Sie behalten 100 % Ihrer Gewinne – keine Transaktionsgebühren
Über 100 Zahlungsmethoden anbieten und mehr Kunden erreichen
Leistung mit Live-Analysen verfolgen
Mit Printful-Integration individuelle Merchandise-Artikel verkaufen
Inhalte mit unserem KI-Texteditor optimieren
Herausragendes Bildmaterial mit KI-Bildgenerator erstellen
Ihre Geschichte mit unserem KI-Beitragsgenerator teilen
Bilder mit KI-Produktgenerator hochladen und Beschreibungen generieren
Ihre Markenidentität schnell mit dem KI Logo Maker designen
Inhalte mit dem KI SEO-Assistenten optimieren
Verwandeln Sie Klicks in Kunden mit einem Link in der Bio

Online-Portfolio erstellen in 3 einfachen Schritten

1. Auswahl des Aufbaus

1. Auswahl des Aufbaus

Lassen Sie die KI ein einzigartiges Portfolio für Sie erstellen oder wählen Sie aus 150 vollständig anpassbaren Vorlagen.

2. Portfolio anpassen

Behalten Sie, was Sie mögen. Was Ihnen nicht gefällt, verwerfen Sie. Verschieben Sie ganz einfach Elemente mit dem Drag-and-Drop-Editor und experimentieren Sie mit verschiedenen Farbschemata und Schriftarten. Keine Programmier- oder Webdesign-Kenntnisse erforderlich.

3. Online gehen

Erstellen Sie Ihr Portfolio und richten Sie mit nur wenigen Klicks einen benutzerdefinierten Domainnamen ein. Seien Sie versichert, dass wir uns um Ihre Sicherheit und Leistung kümmern.
1. Auswahl des Aufbaus
Portfolio erstellen mit KI

Portfolio erstellen mit KI

Beantworten Sie einfach ein paar Fragen und Sie erhalten in Sekundenschnelle eine einzigartige und gut strukturierte Website mit allen relevanten Informationen. Brauchen Sie Ideen, wie Sie Ihre Projekte beschreiben können? Verwenden Sie den KI Writer, um Texte zu generieren, und machen Sie sie mit dem KI-Bildgenerator noch ansprechender.

Präsentieren Sie Ihre Arbeit mit einer professionellen Portfolio-Website-Vorlage

Wählen Sie die perfekte Vorlage für Ihr Portfolio. Passen Sie es so weit an, wie Sie möchten, um es unverwechselbar zu machen. Keine Sorge - alle Vorlagen sind standardmäßig mobilfreundlich.
PortfolioUnternehmens-ShowcaseOnline-ShopBlogLink in BioAndere
PortfolioUnternehmens-ShowcaseOnline-ShopBlogLink in BioAndere
Alle Portfolio-Vorlagen
Alle Portfolio-Vorlagen
Alle Portfolio-Vorlagen
Alle Portfolio-Vorlagen
Langfristiger Erfolg durch Ausbau Ihrer persönlichen Marke

Langfristiger Erfolg durch Ausbau Ihrer persönlichen Marke

Überwachen und analysieren Sie die Leistung der Website, um ihr Wachstum zu steigern.
Erreichen Sie mehr Kunden – integrieren Sie Social-Media-Profile in Ihre Portfolioseite.
Erhöhen Sie Ihre Platzierung in den Suchmaschinen und machen Sie sich mit KI SEO-Tools bemerkbar.
Bisi Otulana Fotograf

Hostingers Homepage-Baukasten ist einer der besten in Bezug auf den Preis und die Möglichkeiten, die er Ihnen bietet.

Bisi Otulana

Fotograf | reflectionsinfocus.com

24/7 Unterstützung bei der Erstellung eines Online-Portfolios

Benötigen Sie Hilfe bei der Navigation auf der Plattform oder bei der Suche nach bestimmten Funktionen? Chatten Sie mit unserem KI-Assistenten. Bei allen anderen Fragen wenden Sie sich an unser Kundenerfolgs-Team, das Ihnen 24/7 zur Verfügung steht.
24/7 Unterstützung bei der Erstellung eines Online-Portfolios

Portfolio-Website Design-Tool

Beginnen Sie noch heute mit der Erstellung Ihrer Portfolio-Website. Es ist einfacher als Sie denken mit Hostingers KI Website-Baukasten.

Google
Note:
4.8/5
1,237
Bewertungen

KI-Portfolio erstellen: Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Antworten auf häufig gestellte Fragen zum Thema Portfolio erstellen

Was ist eine Portfolio-Website?

Warum ist ein Online-Portfolio wichtig?

Wie erstellt man Portfolio-Websites mit KI?

Wie viel kostet die Erstellung einer Portfolio-Seite?

Brauche ich einen Domainnamen für mein Online-Portfolio?

Sind Programmierkenntnisse und technisches Wissen notwendig, um ein Portfolio zu erstellen?

Welche Kategorien sollte ich in meine Portfolioseite einbinden?

Wird meine Portfolio-Website mobilfähig sein?

Ihre Privatsphäre ist uns wichtig

Diese Website verwendet Cookies, die für das ordnungsgemäße Funktionieren der Website und zum Sammeln von Daten zu Ihrer Interaktion mit der Website sowie zu Marketingzwecken erforderlich sind. Indem Sie diese Cookies akzeptieren, stimmen Sie der Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät zu, um gezielte Werbung, Personalisierung und Analysen durchzuführen, wie in unserer Cookie-Richtlinie beschrieben.