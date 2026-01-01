Online-Portfolio erstellen

Eine Website ist die perfekte Plattform, um potenziellen Kunden und Arbeitgebern auf der ganzen Welt Ihre Kreativität zu zeigen. Sie können Ihrer Zielgruppe einen Einblick geben, was Sie kreieren können und welche Dienstleistungen Sie anbieten.

Es ist auch eine gute Möglichkeit, Ihre Markenidentität zu etablieren und sich so von der Konkurrenz abzuheben. Neben der Präsentation Ihrer besten Projekte und der Angabe Ihrer Kontaktdaten können Sie auch etwas über sich selbst als Künstler erzählen, um Kunden zu gewinnen.

Zu guter Letzt können Sie mit einem professionellen Online-Portfolio Ihr Einkommen steigern. Zum Beispiel können Sie eine Seite zur Terminvereinbarung einrichten, damit potenzielle Kunden Sie leichter finden können. Oder verkaufen Sie Fotos, Arbeiten oder andere kreative Werke über die Website und nehmen Sie Zahlungen online entgegen - mit dem Hostinger Website-Baukasten können Sie bis zu 600 Produkte verkaufen und behalten den gesamten Gewinn für sich, da wir keine Transaktionsgebühren berechnen.