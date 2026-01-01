Zľava až do 85% na
Tvorca webových stránok portfólia
Vytvorte si webovú stránku s portfóliom, aby ste predstavili svoje zručnosti
Bezplatné doménové meno
Rýchla tvorba webových stránok s umelou inteligenciou
Nie sú potrebné žiadne technické zručnosti
30-dňová záruka vrátenia peňazí
Vyberte si svoj perfektný plán na tvorbu portfólia
Získajte všetko, čo potrebujete pre hladký štart. Budujte svoju značku s bezplatnou doménou a bezplatným e-mailom. Vytvorte si stránku pomocou nástroja na tvorbu webových stránok s umelou inteligenciou alebo šablón vytvorených dizajnérmi.
ZĽAVA 85 %
Nástroj na tvorbu webových stránok Premium
Získajte základné informácie potrebné na vytvorenie webovej stránky
1,99 € /mes.
+3 mes. zadarmo
Počet mesiacov, ktoré získate za 95,52 €: 48 (bežná cena 623,52 €). Obnovenie za 9,99 €/mes.
Vytvoriť 1 webovú stránku
2 GB úložiska pre vaše súbory
1 poštová schránka na webovú stránku – zadarmo na 1 rok
Výhody Premium:
Doména zadarmo na 1 rok
Vytvárajte stránky za pár minút pomocou AI nástroja na tvorbu webových stránok
Vyberte si z viac ako 300 šablón vytvorených dizajnérmi
Vytvárajte a odosielajte e-mailové kampane pomocou AI niekoľkými kliknutiami
Rýchlejší rast s nástrojmi pre SEO, e-mail a marketing vašej firmy
Aktualizujte si svoju stránku kedykoľvek pomocou mobilnej úpravy
Najobľúbenejšie
ZĽAVA 84 %
Nástroj na tvorbu webových stránok Business
Rast s pokročilými nástrojmi AI a funkciami elektronického obchodu
2,99 € /mes.
+3 mes. zadarmo
Počet mesiacov, ktoré získate za 143,52 €: 48 (bežná cena 911,52 €). Obnovenie za 16,99 €/mes.
Vytvorte 50 stránok
50 GB úložiska pre vaše súbory
5 poštových schránok na webovú stránku – 1 rok zadarmo
Všetko v Premium a navyše:
Predávajte až 1000 produktov a jednoducho spravujte svoj obchod
Ponechajte si 100 % svojho zisku vďaka nulovým transakčným poplatkom
Ponúkame viac ako 100 platobných metód na oslovenie väčšieho počtu zákazníkov
Sledujte výkon pomocou živej analytiky
Predávajte tovar na mieru s integráciou Printful
Vylepšite si text pomocou nášho AI textového editora
Vytvorte vynikajúce vizuály pomocou AI generátora obrázkov
Podeľte sa o svoj príbeh s naším AI generátorom blogových príspevkov
Nahrávajte obrázky a generujte popisy pomocou nášho AI generátora produktov
Navrhnite si identitu svojej značky rýchlo pomocou AI nástroja na tvorbu loga
Optimalizujte svoj obsah pomocou AI SEO asistenta
Premeňte kliknutia na zákazníkov pomocou odkazu v profile
Vytvorte si svoje online portfólio v 3 jednoduchých krokoch
1. Vyberte si spôsob stavby
Nechajte AI, aby vám vygenerovala portfólio, alebo si vyberte z 300 plne prispôsobiteľných šablón.
2. Prispôsobte si svoje portfólio
Nechajte si, čo sa vám páči. Zmeňte, čo sa vám nepáči. Jednoducho presúvajte prvky pomocou editora s funkciou drag-and-drop a experimentujte s rôznymi farbami a písmami. Nie sú potrebné žiadne zručnosti v oblasti kódovania ani webdizajnu.
3. Vysielajte naživo
Spustite svoje portfólio a nastavte si vlastný názov domény len niekoľkými kliknutiami. Uisťujeme vás, že sa postaráme o vašu bezpečnosť a výkon.
Tvorca portfólia s umelou inteligenciou
Jednoducho odpovedzte na niekoľko otázok a v priebehu niekoľkých sekúnd získate jedinečnú a dobre štruktúrovanú webovú stránku so všetkými relevantnými stránkami. Potrebujete nápady, ako opísať svoje projekty? Použite AI writer na generovanie textu a urobte ho pútavejším pomocou generátora obrázkov s AI.
Predveďte svoju prácu s profesionálnou šablónou webovej stránky portfólia
Vyberte si perfektnú šablónu pre svoje portfólio. Prispôsobte si ju podľa svojich predstáv, aby bola jedinečná. Nebojte sa – všetky sú štandardne optimalizované pre mobilné zariadenia.
Portfólio
Rozvíjajte svoju osobnú značku pre dlhodobý úspech
Monitorujte a analyzujte výkonnosť stránok s cieľom podporiť ich rast.
Oslovte viac klientov – integrujte profily na sociálnych sieťach do svojho portfólia.
Získajte vyššie umiestnenie vo vyhľadávačoch a buďte viditeľnejší vďaka nástrojom AI SEO.
Hostinger Website Builder je **jeden z najlepších**, čo sa týka ceny a funkcií, ktoré vám poskytuje.
Nonstop pomoc s vytvorením profesionálneho portfólia
Potrebujete pomôcť s navigáciou na platforme alebo s nájdením určitých funkcií? Porozprávajte sa s naším asistentom pre umelú inteligenciu. V prípade akýchkoľvek ďalších otázok sa obráťte na náš tím pre zákaznícku podporu, ktorý je vám k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni.
Často kladené otázky k tvorcovi portfóliových webových stránok
Nájdite odpovede na najčastejšie otázky o portfóliových webových stránkach.